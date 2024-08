Oracle acumula en el Tribunal Supremo hasta cinco frentes con Hacienda por los cánones

Hasta cinco recursos de casación admitidos y aún alguno más que podría sumarse en el futuro cercano. Oracle acumula frentes fiscales con la Agencia Tributaria en el Tribunal Supremo, en relación a su estructura tributaria y el funcionamiento de su filial. El Alto Tribunal tendrá que decidir, al menos con estos procedimientos en la mano, sobre dos asuntos: cómo debe tributar en el Impuesto de No Residentes, el pago que la filial local hace a la matriz irlandesa en cánones por explotar sus servicios y software, y si la configuración de este tributo incumple la normativa europea.

La pugna de Hacienda con Oracle es casi eterna. Tiene múltiples procedimientos abiertos y cerrados, con una complejidad de casos muy elevada. Ahora, llegan al Tribunal Supremo cinco recursos admitidos a trámite por la Sala de lo Contencioso cuyo trasfondo es, en la mayoría de los casos, la tributación de su modelo en España. También deberá pronunciarse sobre otros aspectos jurídicos 'laterales' en los diferentes casos. Se refieren a liquidaciones pugnadas previamente de los ejercicios entre 2005 y 2012. El primero de ellos fue avanzado por La Información.

La clave que se estudiará por los magistrados ese pago del Impuesto de No Residentes. Ya en su momento se calificaron como cánones lo que paga Oracle Ibérica, la filial local, a Oracle Omea, con sede en Irlanda, para adquirir software o explotarlo en el mercado español. Pero lo que está en juego es, según precisan los autos consultados, si dando por hecho que deben tributar en España la base sobre la cual ha de aplicarse la retención debe ser previa la deducción de los gastos directamente relacionados con la actividad (que es lo que reclama el gigante estadounidense) o, por el contrario, sin posibilidad de efectuarla. Esta diferencia es muy relevante, pues elegir una u otra puede elevar de manera significativa la factura fiscal.

Ya el Supremo se había pronunciado sobre un caso de la misma compañía en el año 2016 considerando no discriminatoria la situación de la compañía, al entenderla compensada con otros beneficios fiscales, como el de tributar a tipos favorables. Pero el Supremo entiende que debe pronunciarse sobre si se respeta el principio de la UE de libre circulación de servicios -y de prohibición de restricción a la libre prestación- en una ley interna como la Ley del Impuesto sobre Renta de no Residentes que impone al pagador de rendimientos por servicios prestados por una entidad no residente (esto es, Oracle Ibérica) la obligación de retener e ingresar un importe calculado sobre los rendimientos íntegros.

Son casos que suponen una factura conjunta de millones de euros. En los autos judiciales, consultados por La Información, no se precisa la cuantía total incluida pero sí los ejercicios incluidos. No sólo está en juego la factura fiscal, sino la jurisprudencia futura para establecer el funcionamiento interno de la compañía y la declaración de impuestos para los cánones pagados desde España.

El Supremo entiende que este caso puede ser extensible a otras compañías que paguen estos cánones a otras empresas de sus respectivos grupos, y tengan que abonar el Impuesto de No Residentes. Esta estructura es muy típica de las multinacionales y, más concretamente, de las tecnológicas. Estas tienen la propiedad intelectual inserta en las matrices de otros países con impuestos más favorables como Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos. Y la filial debe abonar ese dinero para poder explotar software o sus plataformas en el país.

28 millones

Oracle asegura en su última memoria anual del ejercicio que acabó a mediados del pasado año 2023 que ha llevado a cabo pagos a la Hacienda Pública española con relación a inspecciones de las declaraciones del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2008 a 2010 y 2011 a 2014 y del Impuesto sobre No Residentes para los ejercicios entre 2009 y 2011. En total, ese capítulo en sus cuentas se sitúa en los 28 millones de euros acumulados.

El grupo defiende que ganará todos los recursos interpuestos, o pendientes de interponer, por diferentes actas. Como sucede con otras multinacionales tecnológicas, no hacen una provisión al uso y se cubren asegurando que los importes desembolsados serán recuperados de acuerdo a los contratos con otras compañías del grupo. Esto sucedió por ejemplo con Facebook en España, cuya regularización fiscal de 34 millones fue respaldada por una de las sociedades irlandesas.

Este pleito tiene que ver con el llamado Impuesto de No Residentes. Pero también ha mantenido un 'tira y afloja' con Hacienda, que también ha implicado al organismo irlandés. En 2017 se inició un procedimiento amistoso entre las administraciones de ambos países que finalizó en abril de 2022. Se firmó un acuerdo habiéndose planteado una liquidación fiscal por un total de 30 millones de euros.