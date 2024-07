El mercado pone en duda la capacidad de Skoda para oxigenar la cartera de Talgo

La propuesta de Škoda Transportation para integrar su negocio con Talgo, fundamentada sin una oferta económica, ha despertado ciertas dudas en el mercado, que pone en duda la capacidad del grupo checo para solventar los problemas industriales que han llevado al fabricante de trenes a salir en busca de oxígeno al mercado para satisfacer una cartera rebosante de pedidos. Los analistas desconfían del músculo financiero del nuevo pretendiente para mejorar la oferta pública de acciones (opa) que el consorcio húngaro Magyar Vagon presentó hace más de tres meses por la compañía española, hasta la fecha, sin respuesta del Gobierno. Y en este sentido, fuentes cercanas a la operación garantizan a este medio que la cúpula de Talgo no atenderá ofertas que no igualen o superen la propuesta económica que el 'holding' magiar ya ha puesto sobre la mesa del fabricante: 5 euros por acción, lo que valora la compañía en 619 millones de euros.

Una propuesta, que el alto ejecutivo del grupo húngaro, Andras Tombor, calificó recientemente ante la prensa española como "muy generosa" al suponer una prima del 40% con respecto al precio medio ponderado de los meses anteriores. El mismo empresario no dudó en mostrar su opinión para valorar que Skoda "no es un candidato fuerte para colaborar con Talgo". "No veo el valor que podría aportar a esta colaboración, nuestra oferta es fuerte y tiene sentido industrial, no creo que esta misma lógica se pudiera aplicar a su propuesta", explicó al ser preguntado por otros grupos interesados en el fabricante.

El mercado también ve difícil que la firma con sede en Pilsen pueda superar esta oferta. "Tenemos nuestras dudas de que Skoda tenga capacidad financiera suficiente, por sí sola, para poder ofrecer una contraprestación superior a la de Magyar", opinan los expertos de Renta 4. En este escenario, sus cuentas del último año revelan 'números rojos' (pérdidas netas de 78 millones de euros) a pesar de disparar un 81% sus ingresos hasta 1.382 millones. No obstante, la compañía opera al abrigo de una matriz muy rentable. El grupo inversor PPF, dueño del 85% del capital del grupo Skoda -ajeno al fabricante de de automóviles Skoda Auto-, disparó sus ganancias hasta 1.450 millones en 2023, en contraste con los 164 millones de beneficio que registró en el ejercicio anterior.

Desde otro prisma, el equipo de analistas del banco de inversión español considera "poco probable" que la propuesta checa tenga éxito dado el compromiso de Trilantic -principal accionista de Talgo con un 40% del capital- con la oferta presentada por el conglomerado magiar. En este rechazo coinciden las fuentes del mercado consultadas que, a la espera de conocer los detalles de la propuesta de Skoda, ven previsible que la participación del fondo británico se reparta para evitar el lanzamiento de una 'contraopa'. Una estrategia que, a su juicio, sería negativa para los accionistas minoritarios de la entidad española.

Exige 10 días para conocer los detalles de la oferta checa

La viabilidad de esta operación, más allá de las especulaciones del mercado, se podrá analizar cuando Skoda detalle a Talgo los planes financieros e industriales de su propuesta, que el fabricante le ha reclamado con el fin de poder valorar los siguientes pasos, según comunicó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una información que Talgo -según avanzó ElCorreo y ha podido contrastar este medio- ha exigido en un plazo de 10 días para posteriormente someterla al análisis de su consejo.

Este movimiento, según explican fuentes del sector, pone en valor el respaldo de Talgo a su pretendiente húngaro que es bien recibido por los altos mandos del fabricante, a pesar de despertar recelo en el seno de Moncloa por los vínculos que han tenido antiguamente con empresas cercanas al Kremlin. Sí cuenta con el plácet del Gobierno la firma checa, que se ha afianzado como el caballero blanco que el Ejecutivo lleva meses buscando en el mercado para frenar la opa húngara.

Ante la falta de detalles más específicos sobre el interés de Skoda, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se limitó este martes a pedir "prudencia" sobre esta operación hasta que no se conozca más información, al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Ahora mismo estamos analizando la propuesta de una empresa húngara para hacerse con Talgo", explicó sobre el proceso que la Junta de Inversiones Exteriores, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio, tiene en marcha para emitir su dictamen sobre la oferta de Magyar, en principio, hasta el próximo 10 de agosto.