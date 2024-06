El mercado descarta un desplante de los accionistas de BBVA a la ampliación de capital

Quedan tres semanas para que el Palacio de Euskalduna de Bilbao acoja la junta de accionistas extraordinaria de BBVA. La cita tiene como principal orden del día la ampliación de capital que les permita emitir 1.126 millones de acciones, por casi 552 millones de euros, lo que supone aumentar los títulos en un 19%. La entidad de origen vasco convocó a los inversores incluso antes de solicitar autorización formal al Banco Central Europeo (BCE) con el objetivo de ganar tiempo en medio de un calendario ajustado. Sin la certeza de que vaya a salir adelante, la opa hostil debe superar varias pruebas.

La primera será con los accionistas del banco, un trámite que los analistas anticipan que superará sin inconvenientes. Hay unanimidad entre los expertos consultados acerca del apoyo de los inversores de BBVA a esta operación, que daría lugar al tercer mayor banco de Europa por detrás de BNP Paribas y Banco Santander. Todos coinciden en que la ampliación de capital obtendrá luz verde respaldada por el amplío abanico de inversores del banco azul. Lo que no ven tan claro es que la opa consiga el nivel de aceptación suficiente con el aval accionariado del grupo catalán.

Descartan así un desplante a Carlos Torres mientras no paran de aumentar las críticas entre las casas de análisis a la opa hostil. BNP Paribas ha sido la última en pronunciarse con tintes negativos. A través de su boutique independiente, Exane BNP Paribas, ha defendido que no es un “buen movimiento estratégico” en el momento actual y que la operación no es “favorable” a la integración de Banco Sabadell en BBVA, ya que tendrá sinergias negativas. Escuda estas declaraciones en evidencias pasadas dentro del mercado español, poniendo como ejemplo la absorción del Popular por parte de Banco Santander, en la que también había un foco relevante en el segmento de pymes y autónomos.

BNP Paribas no "ve ventajas" a la oferta pública de adquisición, que conlleva un riesgo de ejecución sustancial, razones por las que ha recortado el Beneficio por Acción (BPA) de los próximos dos ejercicios hasta el 7% anual en 2025 y 2026. Admite que este proceso, sobre el que apenas hay antecedentes, dado que la mayoría de fusiones se han producido por rescates, será largo y se puede extender hasta 2026, frente a los seis u ocho meses que estiman desde La Vela. El análisis va acompañado de un recorte en la valoración pasando de 'neutral' a 'infraponderar', con un precio objetivo de 9,5 euros por título ante el “limitado” recorrido que presenta.

Los títulos de BBVA sufrieron este martes un recorte del 2,5% coincidiendo con el informe de BNP y ahondan en el retroceso que acumulan desde que trascendieran las negociaciones a la esfera pública. Su cotización ha pasado de rozar los máximos de 11 euros por título hace poco más de mes y medio a retroceder hasta los 9,3 euros, niveles de principios de marzo. Tras comerse parte de la revalorización acumulada en el ejercicio, la subida anual se ha reducido al 13%, ensanchando su potencial a doble dígito y situando su valor teórico a doce meses en los 13,54 euros.

El informe de BNP Paribas se suma a las valoraciones que han realizado pesos pesados del sector financiero, que no se han mostrado especialmente optimistas con los tiempos que maneja el equipo de Carlos Torres. Desde BlackRock a la agencia de calificación Fitch, la mayor parte del mercado vaticina que los plazos se alargarán. Otro de los 'puntos calientes' está en las condiciones de la oferta. La propuesta contempla un canje de acciones de 1 título por cada 4,83 de Sabadell, valorando la entidad vallesana en más de 11.000 millones, oferta que el equipo de Josep Oliu ha considerado que infravalora el potencial de crecimiento del banco.

En este sentido, cada vez va ganando más peso la idea de que BBVA podría mejorar la oferta con efectivo a medida que se acerque el periodo de aceptación de la opa. Con los términos actuales, cuya prima ofrecida se ha diluido del 30% inicial al 6,2%, la incertidumbre sobre la opa es elevada. En este contexto, Torres ha enviado recientemente una carta dirigida a los accionistas con el objetivo de impulsar el voto. El banquero ha empleado la baza de la creación de un banco "más fuerte y competitivo" que les hará ganar en "eficiencia y rentabilidad". La idea pasa por atraer el mayor número posible de minoritarios en medio de un capital excesivamente atomizado. Entre sus accionistas de referencia figuran BlackRock con un 5,9% y Capital Research and Management Company, que ostenta poco más del 5%.