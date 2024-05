Masorange propone una mesa de diálogo laboral y pone en guardia a los sindicatos

Empieza la integración en el lado laboral. Y los sindicatos se ponen en guardia. Masorange ha planteado a la plantilla la constitución de una "mesa de diálogo y negociación" que no sólo servirá para tratar aspectos menores, sino para negociar materias relevantes como la jornada intensiva, el horario o la implantación del teletrabajo. Las organizaciones sociales se han revuelto y defienden que se está tratando de "imponer" la constitución de una mesa "a la carta" formada por varias empresas del grupo. Reclaman más información sobre la estructura de la nueva entidad y las condiciones de todos los miembros de la entidad fusionada y avisan que ya existen comités de empresa conformados en las diferentes sociedades y convenios colectivos ya aprobados y en vigor.

El pasado 10 de mayo, la compañía convocaba a los representantes sindicales a una reunión para la constitución de una mesa de diálogo de una parte de las sociedades, excluyendo las divisiones de tiendas propias y de telemarketing (OEST y Jazzplat) de la propia Orange. El encuentro tuvo lugar el pasado jueves, pero no se formalizó. Están citados hoy mismo para intentar dar la luz verde en un nuevo intento. Los representantes de la plantilla, que está conformada por unos 8.300 trabajadores, se unieron para reclamar antes de cualquier movimiento de este calibre toda la información societaria y laboral del grupo.

Entre esas exigencias de información, CCOO, UGT y USO -que representan a una parte mayoritaria de la plantilla del nuevo grupo- requirieron los estatutos sociales de todas las entidades jurídicas, donde se detallan todos los datos de las diferentes filiales, su capital social o los órganos de administración; los centros de trabajo de cada sociedad; los convenios colectivos de aplicación; el plan de negocio e industrial de la 'joint venture'; el plan de empleo; la estructura jurídica, fiscal y financiera, junto con todos los registros salariales y las actas de todos los procesos electorales sindicales.

Las tres organizaciones denuncian que se está tratando de "imponer" la constitución de "una mesa negociadora a la carta formada por varias empresas que forman parte del entramado societario". "Queremos manifestar nuestra sorpresa por la actuación unilateral y de mala fe de la dirección", apostillan en la carta. Según la primera convocatoria de Masorange, el número de miembros de la comisión no excedería de trece miembros por cada una de las partes, social y empresarial.

Entre los objetivos de esa mesa de negociación se encuentra la "armonización" en un corto espacio de tiempo de condiciones laborales y beneficios sociales de la plantilla, que van desde las lanzaderas y el parking en la sede central del grupo -la que hasta ahora era de Orange en Pozuelo de Alarcón- hasta servicio médico. También incluyen aquí otros temas como el día del pago de nómina, la retribución flexible o los festivos. Estos son asuntos menores que suelen ser aceptados por la representación. Pero se incluye también áreas más sensibles como la jornada intensiva, el horario o el teletrabajo.

Desde CCOO, sindicato mayoritario de Euskaltel y Orange -no en Másmóvil, donde el comité está representado por Fetico-, insisten en que no reconocen la unidad de negociación propuesta porque "son muchas y de gran relevancia algunas de las empresas citadas que tienen abiertas unidades con representación legal de los trabajadores". "No se pueden negociar materias ya reguladas por convenio estatutario mientras esté en vigor", apuntan. Y hacen hincapié en el "absoluto desconocimiento" de la composición empresarial de Masorange y del motivo por el que se han excluido algunas sociedades de esta mesa.

Existe una complejidad significativa en la configuración de la joint venture desde el punto de vista laboral. En el lado de Orange, la compañía tiene un convenio que fue prorrogado -con varias mejoras, también en el lado salarial- a finales de 2022 y está en vigor durante todo este año. Tiene la misma vigencia que el de Euskaltel, que se pactó hace casi dos años con subidas salariales de hasta el 6%. En el lado de Másmóvil, no existe un convenio como tal pero sí tiene un comité propio con Fetico como organización mayoritaria.

Garantía de empleo

Más allá de estos aspectos que se pretenden negociar en esta nueva mesa de diálogo, entre los sindicatos siguen exigiendo una "garantía de empleo" para el nuevo proyecto. Desde la cúpula ejecutiva, liderada por el consejero delegado, Meinrad Spenger, han insistido en que no habrá ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contenga despidos forzosos para la plantilla. Pero sí que se ha abierto la puerta a algún procedimiento que incluya salidas voluntarias, sin precisar nada más. En este sentido, desde CCOO insisten en que rechazarán "cualquier proceso de afectación del empleo, especialmente uno que no sea total y absolutamente voluntario de principio a fin".

Donde habrá ajustes ahora será en las capas altas de los equipos. Ya se planteó semanas atrás tanto el nuevo consejo de administración, como todo el organigrama. A partir de ahí se esperaban salidas de ejecutivos. La propia consejera delegada global de Orange, Chrystel Heydemann, admitía que las sinergias en el terreno de los costes laborales arrancarán en el equipo directivo -donde hay solapamientos significativos por la unión-.