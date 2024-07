Magyar Vagon busca en Talgo la llave para apuntalar su expansión en Egipto

El plan detallado el pasado miércoles por András Tombor -alto ejecutivo del consorcio húngaro Ganz-Mavag, participado íntegramente por Magyar Vagon- para explicar la lógica industrial de su interés por Talgo giró en torno al potencial del fabricante español de trenes para seguir ampliando fronteras. Con el foco en conseguir el plácet de Moncloa a su opa por la firma española, Tombor trató de despejar cualquier vínculo político de la operación para explicar el 'win to win' de su ofensiva. "Queremos combinar su tecnología vanguardista con nuestra capacidad industrial", con el objetivo de "llegar a nuevos mercados".

Una hoja de ruta que, según explican a este medio fuentes del grupo magiar, pasa por irrumpir en mercados de Europa Central y del Este, y reforzar las sinergias con Talgo para apuntalar su expansión en Egipto, donde ambas compañías ya están presentes. "Tenemos oportunidades de colaboración", esgrimió el magnate húngaro sobre el mercado egipcio, que ha captado el interés de su consorcio para seguir extendiendo su portfolio de contratos en el marco de las ambiciones del Ejecutivo norteafricano para desarrollar su infraestructura ferroviaria.

Tal es su apuesta por crecer en Egipto que dispone de una sociedad (Ganz-Mavag International) dedicada en exclusiva a ejecutar el contrato de 1.350 vagones para la empresa estatal de ferrocarriles egipcia, ENR (Egyptian National Railways). Un contrato firmado en 2017, cuya fabricación ostentó DJJ -subcontratista de GMI- seis años después tras la salida del fabricante ruso Transmashholding (TMH) del capital húngaro, propiciada por el conflicto con Ucrania.

DJJ fabrica los vagones para Egipto en Dunakeszi (Hungría) Cedida por Ganz-Mavag

El accionariado de Ganz-Mavag International se divide a partes iguales en manos de Magyar Vagon -dueño del 'holding' Ganz-Mavag- y András Tombor, a través de la firma Cato Investments. Por ende, convive en el mismo conglomerado con Ganz-Mavag Europe, la sociedad participada al 55% por el consorcio magiar y al 45% por el fondo estatal Corvinus, que formuló la oferta de compra por el 100% de las acciones de Talgo a un precio de 619 millones de euros (5 euros por acción). Según defendió el propio Tombor, se trata de una oferta "muy generosa", dado que suponía una "prima del 40% habida cuenta del precio medio ponderado los meses previos a la oferta".

Un mercado conocido para Talgo

También convive, pero en las vías egipcias, con Talgo. El fabricante español mantiene importantes contratos con ENR, como el suministro de siete trenes nocturnos de lujo que la firma egipcia le encargó el pasado 2022 a cambio de 200 millones de euros. Este pedido está financiado a través de un préstamo del Gobierno español, que cuenta con el visto bueno del Estado egipcio, y posee una cláusula que obliga a Talgo a cooperar con entidades de la región africana para localizar parte -hasta un máximo del 20%- del trabajo de fabricación de los trenes contratados.

No obstante, este pedido no es el primero que el ferrocarril egipcio ha encargado al fabricante. Cinco años atrás ya le adjudicó un contrato para la adquisición de seis trenes remolcados completos que culminó el pasado julio de 2023, lo que supone que los trenes comenzaron a surcar los alrededores del Nilo cinco meses antes de lo previsto en un inicio. Dicho proyecto aportó a las arcas de la compañía un importe total de 158 millones de euros que incluye no sólo el suministro de estas unidades, sino también su mantenimiento durante ocho años. La experiencia y buena reputación que Talgo ostenta en Egipto se ve con muy buenos ojos desde Hungría, a sabiendas del potencial inversor de los planes trazado por las autoridades egipcias para modernizar su red y llevar la alta velocidad por todo su territorio.

Tal y como rige en la solicitud presentada el pasado abril por Magyar Vagon ante la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) para adquirir Talgo, además del visto bueno del Gobierno, la autorización de la operación también pasa por el dictamen de las autoridades egipcias, así como aquellas regiones donde la adquisición puede implicar una concentración de mercado como Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, Arabia Saudí, Dinamarca, hasta recalar en manos de la Comisión Europea.