Magyar se abre a colaborar con un socio en la opa de Talgo pero aún "no tiene propuestas"

András Tombor, el alto ejecutivo húngaro del consorcio Ganz-Mavag (Magyar Vagon) encargado de lanzar la oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% de Talgo por 620 millones de euros, ha atendido a los medios este miércoles en Madrid para explicar la lógica industrial de su oferta por el fabricante español de trenes y mostrar su disposición en colaborar con socios industriales que aporten un "valor añadido" a la operación para obtener el visto bueno del Gobierno.

"Estamos muy abiertos a propuestas que tengan sentido por parte del Gobierno y del tejido empresarial español, que contribuyan a llevar a cabo nuestra estrategia (...), pero aún no hemos recibido ninguna propuesta concreta de colaboración", ha asegurado el directivo húngaro, muy insistente en el sentido industrial de una operación, que desvincula del plano político. "No esperamos que la presidencia europea de Hungría afecte a la operación. La oferta es totalmente industrial, no tiene nada que ver con la política", ha aclarado antes de rechazar cualquier vínculo de su grupo con Rusia: "Fuimos de las primeras empresas en dejar de colaborar con los empresarios rusos".