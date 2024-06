Job&Talent da pasos en la refinanciación de su deuda. La compañía acaba de levantar más de 18 millones de euros de deuda convertible en acciones entre sus socios actuales para reforzar el balance. La compañía logra una prórroga del vencimiento de los 354 millones de euros que debe a Blackrock hasta finales del año 2025. El objetivo es ganar tiempo para llevar a cabo una refinanciación completa que deberá sustanciarse en la segunda parte del año y en la que también se podría plantear una ronda de capital nuevo para cancelar parte de ese pasivo.

Varias fuentes conocedoras confirmaban a La Información que se había levantado dinero por parte de los accionistas existentes de la ETT digital, entre los que destacan el gigante japonés Softbank o el fondo de capital riesgo europeo Atomico. Fuentes oficiales de la compañía confirman que se ha llevado a cabo a través de un pagaré convertible en acciones a futuro de 20 millones de dólares. “La operación se ha cerrado y refleja la confianza y el apoyo constantes de los inversores”, apuntan. Las primeras fuentes hablan de que se trata de capital necesario para abordar esta refinanciación.

La última ronda de capital externa relevante levantada por la compañía cofundada por Juan Urdiales y Felipe Navío se firmó a finales del año 2021, cuando se levantaron unos 450 millones de euros (500 millones de dólares de la fecha) con Softbank como líder clave de la transacción. Se hizo con cerca del 30% de las acciones nuevas de esa ronda. No se hizo pública la valoración pero, según los registros de algunos de esos inversores significativos, se situó por encima de los 1.900 millones de euros. Ahora esta ronda trata de fortalecer el balance de cara a esta refinanciación.

El primer paso para ese proceso ya se ha cumplido. Como explican varias fuentes y confirman desde la compañía, el equipo financiero de la startup ha acordado una prórroga del vencimiento de la deuda con Blackrock. Hay que tener en cuenta que ese periodo se había fijado inicialmente en febrero de 2025, por lo que los plazos estaban muy ajustados. Las negociaciones para alargar el plazo de pago se iniciaron en el arranque de este año. Y se ha pactado definitivamente para el segundo semestre del año 2025. “Ya contamos con un plan para iniciar el proceso de refinanciación en el segundo semestre mediante instrumentos de financiación con condiciones más favorables”, apuntan.

Tanto las diferentes líneas de crédito de Blackrock como otros préstamos firmados durante los cuatro últimos años se suscribieron con un formato de ‘growth debt’, que es la que se cierra con compañías en fase de crecimiento fuerte pero también con un riesgo más o menos elevado. El objetivo de JobTalent ahora es tratar de mejorar esos tipos de interés después de que las progresivas subidas hayan hecho que incluso con niveles superiores a los 60 millones de euros anuales de resultado bruto de explotación (Ebitda) suponga un reto importante afrontar sólo el precio de esa financiación. Hay que tener en cuenta que, según queda reflejado en los documentos presentados en la SEC estadounidense por la propia firma estadounidense, muchas de esas líneas se sitúan en niveles de hasta el 14%.

100 millones en intereses en 2022

La deuda total de la compañía creció ostensiblemente durante los últimos años. No sólo con líneas que financian el circulante -el modelo de la empresa se basa en el pago de nóminas que luego son abonadas con la respectiva comisión por el cliente corporativa con al menos un mes de ‘retraso’- sino también con créditos para abordar la estrategia de adquisiciones para crecer en los mercados europeo y estadounidense -en 2022 se adquirieron cuatro empresas en los países nórdicos, dos en Estados Unidos y una en Inglaterra junto con otras once desde 2020-. Sólo en intereses y costes financieros similares se abonaron 100 millones de euros en 2022, frente a los 31 millones de un año antes, según sus propias cuentas recién presentadas. Las cifras de 2023 aún no están disponibles.

Las negociaciones se sustanciarán por tanto en esta segunda parte del año, con el objetivo de que haya una refinanciación completa de cara al ejercicio 2025. En casos como estos se puede plantear como alternativa la captación de capital -que obligaría a fijar una nueva valoración respecto a la de 2021 en un contexto especialmente complejo para ello- para poder cancelar una parte de esa deuda y así poder aligerar el peso del pasivo en el balance, mejorar los ratios y reducir la presión.

La de Blackrock no es la única deuda que tiene contraída. A cierre de 2022, los préstamos y otros créditos sumaban 117 millones que vencían en el plazo de un año y 478 millones para los de más de un año. Ese ejercicio se acabó con unas pérdidas netas de 236 millones de euros (103 millones un año antes) y con una facturación total que también se duplicó desde los 989 a los 1.867 millones de euros. Las cifras de 2023 no se han hecho públicas.

El cambio en el mercado les llevó a frenar las operaciones de compra -en la segunda parte de ese 2022 no se completó ninguna transacción-. Y esto llevó a que en el último trimestre del año el Ebitda fuera de 20 millones de euros frente a los números rojos en este capítulo de 30 y los 28 millones de euros en el primer y segundo trimestre, respectivamente. El objetivo ahora es tratar de reestructurar el balance y dirigirse hacia condiciones de una “financiación más tradicional con condiciones significativamente más favorables”. Esta será condición muy importante para valorar en el futuro una potencial OPV.