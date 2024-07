Indra teme un "cambio de ciclo político" en EEUU en pleno ascenso de la industria de la defensa

Indra apunta a un nuevo frente geopolítico con consecuencias importantes en el futuro. La compañía presidida por Marc Murtra teme los efectos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se celebrarán en el mes de noviembre y las incorpora por primera vez como riesgo potencial para su negocio. El grupo, que acaba de presentar resultados del primer semestre, advierte a los inversores en su último informe semestral de los problemas que implicarían un cambio de posición en la guerra de Ucrania o una política más proteccionista con tensiones comerciales no sólo con China sino también con la Unión Europea.

Desde el año pasado, la compañía participada por el Estado con un 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) incorporó los dos conflictos internacionales más relevantes: la guerra de Ucrania por la invasión de Rusia y el conflicto en la Franja de Gaza. Ahora suma los comicios de Estados Unidos en lo que denominan como un “contexto de elevada polarización”. En esta campaña se enfrentará el candidato republicano y expresidente Donald Trump contra, previsiblemente, Kamala Harris como candidata demócrata.

Para Indra, un “nuevo ciclo político” podría desencadenar cambios relevantes tanto en política exterior como económica. En particular, un cambio de posición del país americano sobre la guerra de Ucrania o “una disminución del apoyo” a este país podría, según explica la compañía en su informe semestral presentado ante la CNMV, desequilibrar el conflicto a favor de Rusia y forzar a los países europeos a redoblar sus esfuerzos en el apoyo al país ucraniano. También señala que ese nuevo periodo podría llevar al nuevo Gobierno a “replantearse su posición hacia la OTAN” lo que intensificaría la preocupación de los socios de la UE por la defensa y la autonomía estratégica.

No lo menciona expresamente, pero tanto esa reducción del respaldo a Ucrania como un posible replanteamiento de la estructura de la OTAN podría tener más cabida en un Ejecutivo liderado por Donald Trump. El candidato republicano aseguró hace un par de semanas que su objetivo es acabar con la guerra de Ucrania “en cuestión de 24 horas” y ha sido especialmente crítico con la propia OTAN llegando incluso a sugerir que no protegería a los miembros que no cumplieran con el objetivo de gasto militar y de defensa del 2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Esos son los temores respecto a los efectos geopolíticos. ¿Y los económicos? Desde Indra apuntan a que un nuevo mandato presidencial podría llevar al país a retomar -como ya hiciera Trump en el pasado- políticas proteccionistas en el comercio internacional, “reavivando las tensiones comerciales con otros países y regiones”. De producirse, para la compañía es más probable que se concentren en China, aunque no se puede descartar “cierto impacto” en las relaciones comerciales con la UE. Ante esta situación, la compañía asegura que está “monitorizando continuamente”.

Mantiene, como era de esperar, tanto la guerra de Ucrania como la de Gaza dentro de los riesgos geopolíticos más relevantes. Respecto a la segunda vuelve a insistir en los efectos también vinculados a la cadena de suministro. Los ataques a barcos mercantes en el Mar Rojo han provocado interrupciones en el tránsito marítimo a través del Canal de Suez. Algunas compañías, apunta la compañía, están optando por llegar a Europa rodeando el cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), un itinerario mucho más largo. “Esta situación se traduce en mayores costes y tiempos de entrega en las cadenas de suministro globales”, apunta.

Defensa, como clave

Estos riesgos se ponen sobre la mesa en el arranque de un Plan Estratégico que ha puesto el foco en el mercado de la defensa y el tráfico aéreo como áreas prioritarias para el negocio a futuro. Ambas son las que más crecen en el primer semestre del ejercicio que se ha cerrado con una subida del 15% en ingresos y del 27% en las ganancias. En el caso de defensa, el propio consejero delegado, José Vicente de los Mozos, insistió este martes en la presentación de resultados la necesidad de internacionalización del negocio poniendo de ejemplo los apenas 9 millones de euros generados en el último año en Latinoamérica o el potencial de crecimiento precisamente en Estados Unidos con la alianza firmada con el gigante armamentístico Lockheed Martin -que rompió el contrato con Indra para la fragata F-110 hace varios años-.

Más allá de los riesgos geopolíticos y su influencia en el mercado de la defensa, la compañía ha despejado otra incógnita vinculada al plano puramente fiscal. Llega la primera consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de este año que declaró inconstitucional el real decreto que impulsó cambios en Sociedades promovido por Cristóbal Montoro en el Gobierno del PP. En concreto, este mes de julio se ha recibido propuesta de ejecución de la resolución estimatoria del Tribunal Económico Administrativo que arroja una devolución para la compañía de 14,6 millones de euros más los intereses de demora (que no se precisan). El importe está aún pendiente de cobro.

Este caso se refiere a la liquidación del periodo de 2015 a 2018. Hay que tener en cuenta que la sentencia no tiene efecto retroactivo total, ya que limita su alcance a las declaraciones antes de la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Indra tenía solicitada la rectificación de todas las declaraciones del grupo consolidado de los ejercicios entre 2016 a 2022. Por tanto, aún quedarían pendientes de resolver varios ejercicios más. En sus memorias no se han precisado las cantidades previstas totales, aunque estas se incluyen dentro de una provisión de casi 30 millones a cierre de 2023.