Indra insiste en Hispasat "como opción" y evita "plazos artificiales" para un socio en Minsait

Indra no quiere prisas con la apertura de Minsait a un inversor externo e insiste en Hispasat "como una opción" entre las que tienen sobre la mesa. La compañía española ha insistido en que la división tecnológica sigue siendo una de sus marcas estratégicas y apuestan por la entrada de socios que realmente "aceleren" el plan estratégico pero sin "plazos artificiales". Desde la compañía pública de satélites, tanto el presidente como el consejero delegado han defendido durante la junta general de accionistas lo mismo que hace meses durante el 'Investor Day': "No es la única opción".

Estos dos posicionamientos los han llevado a cabo durante la celebración de la junta general de accionistas que ha dado luz verde tanto a la entrada de Escribano en el consejo de administración con un representante dominical -pese al rechazo de algunos asesores de voto internacionales- como a la puesta en marcha de la filial de Espacio, con la que buscan llevar a cabo alianzas y adquisiciones para ganar enteros. Además también se ha dado luz verde al nuevo plan de incentivos para la cúpula.

Respecto a Minsait, el plan estratégico contempla la entrada de un socio externo. Pero no se habló ni de mayoría ni de minoría. Durante la junta se ha vuelto ha incidir en los discursos de ambos ejecutivos y en la presentación de la nueva marca corporativa de Indra Group en la relevancia de la división tecnológica. El presidente ejecutivo, Marc Murtra, ha asegurado que se está avanzando pero que lo que no se quiere es que haya unos plazos demasiado acelerados. "Consideramos y estamos trabajando en un socio que refuerce y acelere el plan estratégico; pero los tempos los vamos a marcar nosotros, no nos vamos a poner un plazo artificial", ha apuntado.

Por otra parte, respecto a la potencial compra de Hispasat, que se vehicularía a través de la nueva división de Espacio creada y aprobada en esta junta general, la cúpula directiva ha reducido las expectativas volviendo otra vez a insistir, al igual que hicieran en el 'Investor Day' del mes de marzo, en que "es una opción más pero no la única". El consejero delegado, José Vicente de los Mozos, ha defendido que se ha construido esta nueva compañía para cubrir toda la cadena de valor que va desde el lanzador a los operadores. "Hispasat es uno de los operadores; seguimos trabajando y todas las opciones son posibles", ha argumentado.

Otra de las transacciones que se encuentran en el horizonte es la subida porcentual en la 'joint venture' Tess Defense (hoy cuenta con un 33%) que es la que lleva a cabo el programa de defensa del vehículo de combate del 8x8. El presidente ejecutivo no ha querido avanzar más sobre este movimiento pero sí que ha insistido en que tiene la "vocación de ser coordinadores nacionales en el dominio de tierra". ¿Y sobre el potencial interés en la compra de Santa Bárbara a General Dynamics? "Sin comentarios".

Los directivos han insistido en la necesidad de que la compañía mire más al mercado internacional. Pero, obviamente, la dependencia hacia el mercado español es elevada. La influencia de la aprobación o no de los presupuestos es elevada. Murtra ha admitido en que existe "cierta correlación" entre el presupuesto de defensa nacional y los ingresos que se genera. "Pero no afecta a los planes de ingresos que hemos hecho que tiene números específicos basados en programas muy tangibles", ha advertido". Intenta transmitir que en caso de que no existan nuevas cuentas, las previsiones no se van a ver impactadas.

De cara a este 2024, según De los Mozos, la empresa se enfrenta a varios retos. Primero está esa ambición de convertirse en empresa internacional, planteando un modelo "más ordenado" operativo en regiones clave. A esto hay que sumar la necesidad de mejorar la excelencia junto con la inversión en I+D. El ejecutivo ha reconocido que los resultados van bien pero ha descartado, al menos por ahora, llevar a cabo una revisión al alza de las previsiones comunicadas al mercado.