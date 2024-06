Holaluz calienta la guerra interna: expulsa del consejo a los fondos críticos y emprende acciones legales

Nuevo capítulo en Holaluz. La energética catalana ha sorprendido este viernes con la expulsión del consejo de Axon Capital e Inversiones y Geroa Pentsionak, los fondos que se negaron a firmar las cuentas correspondientes a 2023 que arrojaban unas pérdidas de 26 millones de euros. También emprenderá acciones legales para reclamarles responsabilidades por daños patrimoniales.

"La junta general de accionistas de Holaluz ha aprobado por mayoría presentar una acción social de responsabilidad contra Axon Capital e Inversiones y Geroa Pentsionak, así como apartar a sus representantes del consejo de administración", ha comunicado la empresa a BME Growth este viernes.

Los dos accionistas rechazaron las cuentas de 2023 tras argumentar que faltaba información para poder tener una opinión completa. Holaluz ha subrayado que el fondo y la gestora de pensiones deberán responder por los daños causados al patrimonio de la compañía por diversas actuaciones contrarias a su deber de diligencia y lealtad con la empresa. En un principio fue Axon Capital e Inversiones y Geroa Pentsioak quienes pidieron responsabilidades a la presidenta y cofundadora de Holaluz, Carlota Pi. Incluso se llegó a especular con un ultimátum de los fondos a la directiva, sin embargo, fuentes cercanas a la empresa afirman a este medio que el consejo no ha tratado este asunto en sus reuniones y han descartado siempre cualquier cambio en el equipo gestor.

Las mimas fuentes resaltan que los fondos no tenían mayoría ni en el capital ni en el consejo, ya que la participación más alta no llega al 17%. "No tienen capacidad de voto ni tampoco pueden dar ningún ultimátum ni decidir sobre la gestión de la compañía", añaden las fuentes. Axon Partners controla el 16,8%, seguido delos tres fundadores (Carlota Pi, Ferran Nogué y Oriol Vila) con un 14,7% cada uno, Geroa con el 6,7% y otros inversores con el 10,3%. El 'free' float' es del 22,3%.

Por otro lado, los accionistas han ratificado el nombramiento por cooptación y reelección de Elena Gómez del Pozuelo y Eduardo Soler Vila, los dos como independientes. Además, la comercializadora eléctrica catalana también ha informado previamente de que ha conseguido reducir su deuda financiera neta en 8,2 millones de euros, al pasar de los 65,4 millones que adeudaba al cierre de 2023 hasta los 57,2 millones de euros al cierre de abril, y en mayo y junio ha detallado que ha recibido un total de 8,1 millones en financiación.

Ha precisado también que su facturación recurrente mensual hasta la fecha oscila entre los 15 y los 20 millones de euros. Holaluz ha facilitado la actualización de sus magnitudes financieras antes de la junta general de accionistas. Sobre el beneficio bruto de explotación o ebitda, asegura que en términos normalizados consolidados en los últimos 12 meses asciende a 22,9 millones hasta el cierre de abril.

"El ebitda contable consolidado en los últimos 12 meses hasta el 30 de abril de 2024 ha alcanzado aproximadamente el break even -el umbral de rentabilidad- (comparado con las pérdidas de 22,8 millones del cierre de 2023), mejorando en 22 millones el resultado operativo contable", especifica Holaluz, que añade que la previsión de Ebitda normalizado para el cierre de 2024 es alcanzar los 24 millones. Por otra parte, ha reiterado que en los últimos cinco trimestres ha reducido 30 millones en costes. En un intento de tranquilizar al mercado también se reunió con la dirección de BME Growt un mes antes de la junta de accionistas.

Lleva meses negociando su futuro

La empresa, que lleva varios meses negociando financiación para asegurar su viabilidad, ha comentado que ha recibido un total de 8,1 millones entre mayo y junio y que "continúa explorando otras opciones de financiación, tanto a corto como a largo plazo, para seguir mejorando su estructura financiera". "Existen diversas alternativas disponibles, que incluyen inversores industriales y financieros, institucionales y organismos gubernamentales, tanto para capital como para deuda", ha apuntado.

Holaluz también habría ofrecido detalles sobre el proceso de búsqueda de 20 millones de euros de financiación. Como publicó La Información, la posibilidad de recibir un préstamo público del Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat de Cataluña, parece cada vez más lejana. No obstante, la compañía no lo da por perdido. Carlota Pi también habría mantenido ya distintos contactos con potenciales inversores pero, hasta el momento, ninguno ha resultado fructífero.