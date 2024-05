Holaluz no tira la toalla. La energética catalana se ha reunido con la dirección de BME Growth para comunicarle que ha cumplido con el presupuesto del primer trimestre y que sigue funcionando con normalidad. La empresa ha informado al operador del mercado de su evolución y de los principales datos financieros al cierre del primer trimestre.

La compañía obtuvo un beneficio bruto de explotación (Ebitda) normalizado de 3,1 millones de euros, frente al resultado negativo de 14,9 millones del mismo periodo del año pasado, lo que, según destaca la empresa, muestra "una clara recuperación del negocio". Holaluz ha señalado que tiene una facturación mensual recurrente que oscila entre 15 y 20 millones de euros, y que en la junta general de accionistas del 28 de junio presentará una auditoría de las cuentas del grupo "sin salvedades" y unos datos financieros "esperanzadores".

Holaluz también habría ofrecido detalles a la dirección del BME sobre el proceso de búsqueda de 20 millones de euros de financiación, sin embargo, no ha entrado en más detalles en el comunicado. Como publicó La Información, la posibilidad de recibir un préstamo público del Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat de Cataluña, parece cada vez más lejana. No obstante, esto no significa que la compañía agote sus posibilidades para evitar el preconcurso de acreedores.

El préstamo público del ICF, cada vez más alejado

Las mismas fuentes señalan que la presidenta ejecutiva y cofundadora de la sociedad, Carlota Pi, habría mantenido ya distintos contactos con potenciales inversores pero, hasta el momento, ninguno ha resultado fructífero. Holaluz ha formalizado recientemente una operación de financiación por importe de cuatro millones de euros, que ya ha sido desembolsada. No obstante, fue el 22 de abril cuando anunció que tenía "todo preparado" para firmar esa misma semana un préstamo de 10 millones con el ICF; tres millones con Avançsa, empresa de promoción y localización industrial de Cataluña; un préstamo convertible con varios 'family offices' catalanes de un estimado de dos millones y un 'equity line' de hasta seis millones -del cual utilizaría el importe que fuese necesario-.

No obstante, diez días más tarde, el 2 de mayo, informó de que seguía avanzando en la refinanciación de su actividad y que abría una nueva alternativa adicional, que consistía en: un préstamo del ICF por diez 10 millones, un préstamo de Avançsa por tres millones y préstamos convertible por siete millones con un inversor/industrial del sector. Fuentes del ICF no hacen comentarios, mientras que fuentes de Holaluz indican que la empresa cuenta con varias opciones de financiación abiertas sobre las que está trabajando. "El préstamo del ICF de10 millones de euros es una de ellas y se mantiene activa”, aputan.

El consejo no ha tratado un ultimátum a Carlota Pi

Hasta el momento, Holaluz se aferra a su cartera de clientes y, por ahora, tampoco se plantea la venta, tal y como publicó este medio. Su objetivo es encontrar así encontrar un 'partner' que entre en el capital con una participación minoritaria, un punto que supone una línea roja para muchos. Las fuentes explican que un potencial socio impondría la condición de tomar el control para luego consolidar la cartera de clientes en su grupo o mantener la firma catalana como una comercializadora alternativa, como hace, por ejemplo, Repsol con Gana Energía. Además, como la sociedad a día de hoy vale 'negativo', todo hace indicar que un socio industrial solo entraría si antes hay una quita de la deuda.

El choque entre los fondos y la presidenta tampoco ayuda a encontrar socio. Axon Capital e Inversiones y Geroa Pentsioak le han pedido responsabilidades y abrieron una brecha en el consejo tras negarse a firmar las cuentas consolidadas del ejercicio 2023, que arrojaban unas pérdidas de 26 millones de euros. No obstante, fuentes cercanas a la empresa afirman a este medio que el consejo no ha tratado ningún ultimátum en sus reuniones y descartan cualquier cambio en el equipo gestor.

Las mimas fuentes resaltan que los fondos que están en el accionariado no tienen mayoría ni en el capital ni en el consejo, ya que la participación más alta no llega al 17%. "No tienen capacidad de voto ni tampoco pueden dar ningún ultimátum ni decidir sobre la gestión de la compañía", añaden las fuentes. Axon Partners controla el 16,8%, seguido delos tres fundadores (Carlota Pi, Ferran Nogué y Oriol Vila) con un 14,7% cada uno, Geroa con el 6,7% y otros inversores con el 10,3%. El 'free' float' es del 22,3%.