Grifols pondrá punto final a la venta de Shanghai Raas la próxima semana, una de las claves para reducir su deuda

La empresa multinacional española de hemoderivados Grifols ha anunciado que tiene previsto cerrar la próxima semana por completo la venta al Grupo Haier del 20% de su filial china Shanghai Raas, una de las operaciones clave para reducir su abultada deuda. El presidente de Grifols, Thomas Glanzmann, ha avanzado el cierre de esta operación durante su comparecencia este viernes ante la junta general ordinaria de accionistas de la compañía que se ha celebrado en la localidad de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

En un contacto posterior con la prensa que recoge Efe, Glanzmann ha detallado que la semana que viene tiene un vuelo a China para acudir a la cita para firmar la operación. En su discurso de apertura de la junta, el directivo ha destacado que los alrededor de 1.600 millones que Grifols recibirá por la venta se destinarán a reducir la deuda con vencimiento en 2025.

El fabricante de hemoderivados ha expresado en varias ocasiones que espera también que la alianza con el grupo Haier permita además impulsar sinergias en el mercado del plasma y del diagnóstico. A cierre del primer trimestre de 2024, la deuda financiera neta de Grifols, según los criterios del acuerdo de crédito de la compañía con sus acreedores, ascendía a 9.811 millones de euros, y a un total de 10.948 millones incluyendo todo el balance.

A principios de este mes, Grifols ampliaba en 300 millones de euros su emisión privada de bonos garantizados (senior secured notes) completada el 30 de abril de 2024 por importe de 1.000 millones de euros, en los mismos términos económicos: cupón anual del 7,5%, vencimiento en mayo de 2030 y un precio de compra del 98,50% del importe nominal de los bonos.

Estos bonos cuentan con las mismas garantías y derechos reales (security interest) que la anterior emisión. De este modo, incluyendo esta ampliación, la emisión total de Grifols se sitúa en 1.300 millones de euros. Los fondos correspondientes a esta ampliación se han recibido hoy y se utilizarán para repagar parte de la línea de crédito 'revolving'.

Los 1.000 millones de euros previamente emitidos y desembolsados se han utilizado para amortizar los bonos no garantizados (senior unsecured notes) con vencimiento en mayo de 2025. .

"Esta ampliación por importe de 300 millones de euros y el cierre de la emisión anterior por importe de 1.000 millones de euros, ambas en las mismas condiciones, ponen de manifiesto la confianza de los mercados financieros en la solidez operativa de Grifols y permiten a la compañía fortalecer una estructura financiera de largo plazo", explica la compañía en una comunicación a la CNMV.

Grifols contó con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales. Bank of America y BNP Paribas han sido los agentes colocadores. Los bonos se vendieron en una colocación privada a compradores institucionales cualificados con arreglo a la sección 4(a)(2) de la US Securities Act de 1933, en su versión modificada, y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos con arreglo al Reglamento S de la Securities Act.