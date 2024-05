Forestalia pide a la Generalitat el aprobado para el último eje de sus 'autopistas eléctricas' en Cataluña

Forestalia enviará en los próximos días toda la documentación necesaria a la Generalitat de Cataluña para tratar de conseguir el informe favorable al último eje de las 'autopistas eléctricas' que aspira a construir en la comunidad autónoma. Son tres los tramos que ha proyectado la compañía aragonesa de energías renovables en la región y dos de ellos necesitan el beneplácito de la región antes de la autorización definitiva del Ministerio para la Transición Ecológica.

En concreto, requieren informe de la Generalitat dos: el norte, que evacúa en Isona, y es para el que remitirá a la Generalitat todos los detalles próximamente; y el sur, que evacúa en Begues, para que el que pidió el 'ok' a mediados de enero y todavía no ha recibido todavía respuesta. El tercero es el central, que evacúa en Pierola y no requiere el aprobado autonómico. En total son unos 300 kilómetros de líneas de alta tensión.

El Ministerio para la Transición Ecológica otorgó las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) de los ejes norte y sur condicionadas en todo caso a los informes favorables del órgano medioambiental autonómico. Forestalia aspira a descargar en la región catalana la electricidad generada en siete parques eólicos y fotovoltaicos de Huesca. Transición Ecológica emitió las DIAs de los tres ejes en 2023: la de Begues en abril, la de Isona en junio y la de Pierola en agosto. Así, el proceso para lograr el 'ok' al tramo de Isona dará comienzo casi un año después. En total, los proyectos con evacuación en Cataluña se situarán en las provincias de Huesca y Zaragoza y suman en torno a cuatro gigavatios (GW), que ya disponen de autorización de conexión.

Red de evacuación de más de 1.300 kilómetros

Pero no solo en Cataluña, el grupo en manos de Fernando Samper aspira a construir una red de evacuación de alta tensión (400 kV) conformada por al menos seis líneas, que atravesarían hasta una docena de provincias con más de 1.300 kilómetros de cable y centenares de torres. En concreto, además de atravesar Huesca, Zaragoza y Teruel -donde se ubican los parques de la empresa-, pasarían por Álava, Bizkaia, La Rioja, Burgos, Navarra, Lleida, Tarragona, Barcelona y Valencia, afectando por tanto a seis comunidades autónomas: País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

La iniciativa cuenta con el rechazo de varias de las comunidades autónomas colindantes con Aragón y los municipios por los que pasarían los cables también se oponen. La Rioja y Navarra ya han presentado sendos recursos contra la DIA emitida por Transición Ecológica. Forestalia nació en 2011 pero saltó a la palestra cinco años más tarde cuando se adjudicó 408 MW eólicos y de generación mediante biomasa en la primera subasta ministerial de energías renovables en España, "tras un largo periodo de incertidumbre y falta de definición del sector", según señala la propia empresa, destacando que fue el primer promotor que renunció a todo tipo de ayudas y subvenciones. Un año más tarde se llevó nada más y nada menos que 1.500 MW eólicos y fotovoltaicos en las pujas entre mayo y julio.

Pierde el acceso y conexión para más de 30 plantas

Forestalia ha perdido el acceso y conexión para más de una treintena de parques renovables ubicados en Aragón. En total, tiene afectados 1.350 MW de los casi 10.000 MW que promueve en Aragón. El motivo por el que ha perdido el acceso y conexión ha sido por no presentar la DIA en plazo, aunque desde la compañía alegan que el no cumplir con este hito es culpa de la administración correspondiente por no elaborar el documento a tiempo, algo que también le ha ocurrido, por ejemplo, a Aena con sus plantas solares fotovoltaicas de Tenerife y Mallorca. "Forestalia siempre ha defendido la oportunidad que suponen las inversiones en energías libres de carbono, tanto para los territorios productores como para los que acogen las energías limpias, y seguirá defendiendo el despliegue de las renovables como oportunidad laboral y de desarrollo socioeconómico”, aseguran desde la empresa.

En este sentido, la sociedad reitera su voluntad de continuar con todos los proyectos que sean técnicamente viables, buscando las mejores soluciones en cada caso, como los ya planteados y en tramitación. Además de estos proyectos, tiene una amplia cartera propia, que aumentará el próximo año hasta los 1,2 GW construidos, y de proyectos participados y desarrollados para terceros.

De este modo, el grupo de renovables aragonés no se rinde y recurrirá ante la Audiencia Nacional, tras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tumbara previamente su intento, tal y como publicó este medio. En total tiene afectados ocho parques eólicos y dos solares, todos proyectados en Aragón y que suman una potencia de 480,2 megavatios (MW). Las empresas a las que se les retira los permisos descuelgan de Fernando Sol SL, la patrimonial de Fernando Samper. El empresario ha creado varias filiales bajo el nombre de Energía Inagotable cuya razón social es la producción, venta y comercialización de energía eléctrica y térmica de origen renovable (eólica, fotovoltaica y de cualquier otro tipo), y a través de las cuales planea seguir creciendo en el negocio de las energías 'verdes'.