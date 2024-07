Los fondos aguardan a más ventas de startups que den liquidez tras el frenazo

Un fondo de capital riesgo entra en una startup con el objetivo de salir años después con un retorno. Esto le permite devolver dinero a sus inversores para posteriormente plantearse levantar más vehículos. La liquidez en el mercado se ha frenado de manera ostensible en los últimos años, no sólo en España y Europa, sino también en Estados Unidos. Las gestoras aguardan a firmar más ventas de estas compañías que den algo más de oxígeno. En los dos últimos años no se han producido numerosas operaciones relevantes de compañías ‘independientes’ en el mercado local (no controladas por otro fondo de ‘private equity’). Las grandes salidas a bolsa siguen sin despegar, mientras las megarrondas respaldadas por fondos internacionales, con las que hacer líquida parte o la totalidad de la posición, están más frenadas.

En 2023, se sumaron medio centenar de transacciones de compañías con base tecnológica, pero el valor conjunto era de varios cientos de millones de euros -la salida a bolsa de H2B2 no se produjo-. En lo que va de 2024, la cifra de operaciones es muy similar, aunque destacan operaciones como la de Voxel con Amadeus -por 113 millones-; la de Cobee por Pluxee, cuyo precio no se ha hecho público pero según varias fuentes habría superado la barrera de los 100 millones, o la de la firma murciana de IA Magnific por Freepik, que tampoco ha desvelado la cuantía pero sería de varias decenas de millones.

Pese a que se ve cierto despertar, el ritmo de operaciones sigue a la baja. No hay grandes operaciones de compra. Y algunos de los fondos significativos del mercado español no esperan que haya un rebote mayor hasta el próximo año. Adara, que hizo uno de los mejores retornos de los últimos años con la salida parcial de Seedtag tras la compra en 2022 por el fondo de ‘private equity’ Advent con una valoración total superior a los 500 millones de euros, asegura a sus inversores en su balance anual de 2023 que el mercado de las fusiones y adquisiciones ha visto el volumen crecer en 2023, aunque “se esperaba un rebote durante 2024 por las condiciones macroeconómicas y la retracción de los mercados de la inversión que combinados crean un mercado atractivo para compradores”. Sin embargo, la firma asegura que no esperaban 2024 fuera “un buen año para buscar ‘exits’”.

Las grandes compañías tecnológicas se sientan en montañas de dinero líquido debido a sus grandes cantidades de beneficios. Pero la realidad es que no están sacando la chequera de manera intensa para comprar, con la sombra de los reguladores detrás. Según datos de la consultora especializada CB Insights, en 2022 se cerraron un total de 33 operaciones entre lo que se conoce como ‘big techs’. En 2023 se pasó a siete. Y en el primer semestre de 2024 han sumado cuatro. La compra de la israelí de ciberseguridad Wiz por Google podía haber sido una de las más destacadas con 23.000 millones de dólares de valoración (la compañía tenía a algunos de los mejores fondos de Silicon Valley en su accionariado como Index Ventures, Sequoia o Insight Partners). Pero finalmente se frustró.

En España, la gran corporación nunca ha sido especialmente activa en este terreno de adquirir startups para mejorar productos o servicios o ampliarlos. Su papel ha estado mucho más centrado en la inversión y hoy en el Ibex 35 más de la mitad son inversores activos con sus propios vehículos o son anclas en fondos creados por gestoras para invertir en ‘climatech’, ‘deeptech’ y otros verticales. Pero las compras se han mantenido en mínimos. La excepción ha sido la de Amadeus, que en este primer semestre ha adquirido dos compañías invirtiendo casi 450 millones de euros: la portuguesa Vision-Box y la española Voxel (un software de gestión de la facturación).

Si las adquisiciones por grandes corporaciones son una ‘rara avis’ en el mercado español, lo son aún más las salidas a bolsa. Prácticamente ninguna de las operaciones de M&A relevante de startups o tecnológicas españolas de los últimos años ha sido tocando la campana. En este último año y medio se han producido estrenos como el del asesor automatizado Indexa Capital o el de la plataforma de servicios para viajes Bytetravel en BME Growth y BME Scale Up. Pero los grandes unicornios siguen sin mirar a la OPV, con Cabify insistiendo en que es una opción “a largo plazo” o Jobandtalent con todo preparado pero centrada en el ‘match ball’ de la refinanciación de su deuda.

Las ‘megarrondas’ es otra de las fórmulas para los fondos más pequeños para salir de las compañías. Estas ampliaciones de muchas decenas o centenares de millones de euros suelen llevar implicadas compraventas de acciones ya existentes en manos de estas gestoras que, con un cierto descuento, pueden hacer líquida una parte o toda su posición. Estas transacciones en fases de crecimiento con valoraciones altas no se han dado en los dos últimos años de frenazo, con muchas de las gestoras internacionales centradas en la gestión de su propio portfolio o en fases más iniciales. En España apenas hay actividad de esos mercados de secundario de acciones de compañías cerca de la OPV como sí se da en Estados Unidos y otros más maduros.

Además de las condiciones macroeconómicas y de mercado, una de las claves en este sentido es la valoración de la compañía. El ajuste vivido en este tiempo ha llevado a estas cotizaciones a reducirse y ajustarse frente a las fijadas en los años post-Covid. Los múltiplos que se han estandarizado son sensiblemente inferiores, con mayor impacto en unos segmentos que en otros. No pocas compañías están alargando la posibilidad de una venta hasta que no se estabilicen esas cifras, según explican varias fuentes del sector. Ese reajuste de expectativas se esperaba antes pero se sigue materiailzando.

Menos devoluciones en EEUU

Las consecuencias en Estados Unidos de esta menor exuberancia en el mercado de las compraventas de compañías es que los fondos no están obteniendo mucha liquidez y, a su vez, los inversores de esos vehículos tampoco lo reciben. En España no hay cifras oficiales en este sentido, pero en el mercado estadounidense sí. Según la consultora Pitchbook, las devoluciones de dinero respecto a los activos netos de los vehículos ha caído en el arranque de este 2024 a su nivel más bajo desde la crisis de 2010. Esto no pone fácil tampoco la posibilidad de levantar más fondos para las gestoras.

En España hay una operación que se está cocinando y que podría sacudir algo este panorama y es la de TradeInn, la tienda online de ropa y complementos del mundo del deporte. Decathlon es uno de los potenciales compradores. La valoración, según avanzó Expansión, podría acercarse a los 1.000 millones de euros. Está controlada por sus gestores y fundadores, con el ‘private equity’ español Suma Capital controlando un 30%. Pero incluso cerrándose la operación, aún hay mucha compañía mediana y pequeña que sigue esperando su oportunidad.