El fallo de Microsoft pone en guardia al Ibex 35 más allá del caos en transportes y algunos medios de pago

Todos los sistemas de ciberseguridad de las grandes empresas del Ibex 35 han saltado esta mañana por los aires ante el fallo de seguridad que se ha producido en Crowdstrike y Microsoft y que se ha cebado, sobre todo, en el sector de las reservas de viajes, líneas aéreas, medios de pago y la gestión de aeropuertos y redes de transporte con su software vinculado a la plataforma informática y el sistema de ciberseguridad afectados. Fuentes consultadas a lo largo de la mañana por La Información Económica entre las grandes empresas del Ibex en sectores como la energía, la banca, la distribución o las infraestructuras aseguran que, salvo pequeñas incidencias en algunos servicios o puntos concretos de trabajo, el efecto no ha sido fuerte y, en todo caso, descartan que se derive alguna consecuencia para los servicios que prestan a sus clientes, tanto mayoristas como ciudadanos.

El fallo, originado por una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike, ha desencadenado una oleada de complicaciones para numerosas empresas. Si bien los efectos se extienden hasta el sector financiero, las más afectadas están siendo las empresas de transporte, desatando un caos en los aeropuertos de todo el mundo.

En España, los focos se dirigen hacia Aena. El gestor aeroportuario ha informado a primera hora del viernes sobre la posibilidad de retrasos, ya que la incidencia en su red ha obligado a desarrollar las operaciones con los sistemas manuales, siendo las áreas más afectadas la facturación y los puntos de información al pasajero. No obstante, la firma semipública ha llamado a la calma a media mañana al informar que está recuperando ya algunos de sus sistemas, pese a que en algunos procesos opera inevitablemente con más lentitud de lo habitual.

El estallido de la incidencia ha tenido lugar en plena temporada alta, con más de 7.400 operaciones programadas en la red, según recoge Efe citando fuentes de Aena. La situación, por ende, ha afectado a la operativa de las aerolíneas españolas como Iberia, que suscribe en sus redes las comunicaciones del gestor, y asegura a Europa Press que ha tenido que realizar todos los procesos de forma manual desde la madrugada, hasta funcionar con normalidad desde las 9.30 horas.

Aena recupera de forma progresiva los sistemas tras una incidencia informática mundial.



➡️ Todos los aeropuertos de la red en España están operativos y los vuelos se están operando en colaboración con las aerolíneas.



➡️ La programación del día se está cumpliendo aunque con… https://t.co/idT4uY6r0r pic.twitter.com/RXq0RNg020 — Aena (@aena) July 19, 2024

Una postura más alarmante mantiene Ryanair, que recomienda a sus pasajeros acudir con más antelación al aeropuerto y les ofrece hacer el 'check in' en sus mostradores. También en sus redes, Air Europa ha indicado que está trabajando para minimizar los retrasos de sus vuelos y recuperar la normalidad lo antes posible. Los problemas están afectando a aerolíneas de todo el mundo. A nivel europeo, los grupos con mayor tráfico como Lufthansa, Air France-KLM o Wizz Air, instan a sus pasajeros también instan a sus pasajeros a llegar con tiempo para evitar colapsos en las colas.

La banca esquiva la caída mundial

El sector bancario español ha esquivado, por ahora, los problemas derivados de la caída mundial de los servicios de Microsoft, que solo han afectado de manera puntual y en casos muy concretos, según trasladan fuentes bancarias a este medio. Aunque todavía es pronto para determinar el alcance, las incidencias no han perjudicado a la operativa bancaria nacional, que también incluye los pagos con tarjetas, así como los pagos instantáneos a través de Bizum.

Esto no impide que algunos usuarios se hayan podido ver perjudicados de manera temporal. Por ahora, las principales entidades españolas indican que el fallo no ha tenido impacto en su actividad diaria, aunque sí lo han sufrido de manera indirecta con algunos proveedores. Desde BBVA comentan que no están afectados, al igual que desde CaixaBank o Bankinter o Banco Sabadell, que no han registrado ningún inconveniente ni en España ni en Reino Unido, donde operan a través de TSB. Desde Banco Santander, por su parte, comentan que los equipos están analizando la operativa, pero por ahora no han detectado ningún tipo de afectación a los sistemas.

Calma en el sector energético

En el sector energético, desde Repsol aseguran a La Información Económica que, de momento, las operaciones y seguridad de los complejos industriales no se han visto afectadas porque no están conectadas a este sistema. En algunas estaciones de servicio sí que se están registrando incidencias en los sistemas de pago, aunque la compañía asegura que ya ha puesto en marcha vías alternativas para recuperar la normalidad cuanto antes. Waylet, su aplicación móvil de fidelidad, también se está viendo afectada y trabajan para arreglarlo. Por su parte, en Iberdrola no hay ninguna repercusión sobre el negocio y tampoco en Estados Unidos. Naturgy tampoco se está viendo perjudicada, pero monitoriza la situación de manera preventiva.

Por su parte, Enagás no ha tenido esa vulnerabilidad porque no tiene instalado el software afectado, pero también está haciendo un análisis para prever cualquier eventual afectación. Tampoco se ha visto afectada en sus gestiones de Red Eléctrica.

La gran distribución, sin incidencias

Por su parte, preguntadas por este medio, fuentes de El Corte Inglés han apuntado que están operando con normalidad en sus centros comerciales. Tampoco desde la principal cadena de supermercados de España, Mercadona, han registrado incidencia alguna relacionada con este incidente. El mismo comentario han realizado desde Alcampo, donde han afirmado que sus centros comerciales están funcionando sin problemas.