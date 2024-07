Exoticca levanta 60 millones con el francés Quadrille para expandir sus viajes largos online

Más madera para la plataforma online para viajes largos Exoticca. La compañía con sede en Barcelona acaba de cerrar una ronda de financiación de 60 millones de euros liderada por el fondo francés Quadrille Capital, que también es socio del unicornio español Jobandtalent. En la ampliación de capital también se ha contado con los inversores locales All Iron Ventures y el ICF como entrantes. Vuelven a participar otros socios existentes. La firma se había marcado el objetivo de alcanzar una facturación bruta de más de 300 millones de euros para este ejercicio y esta gasolina permitirá acelerar.

Esta era una transacción esperada en el ecosistema español. Por ser uno de los nombres relevantes del ecosistema. Y por estar enmarcada en un mercado eminentemente directo al consumidor, con ciertas reticencias de los inversores tras el ajuste ‘post-Covid’. Tras la inyección de 20 millones de euros de deuda, la compañía comandada por Pere Vallés decidió posponer en 2023 la ronda de capital a este segundo semestre cuando los múltiplos en las valoraciones se normalizaran, como avanzó La Información. Finalmente se ha cerrado antes del parón veraniego en agosto. La ampliación ha contado, según explican fuentes conocedoras, una parte muy pequeña de secundario. Es decir, algunos socios existentes han podido hacer algo de liquidez.

Quadrille Capital es el que lidera la ronda tomando una posición relevante. Este es un fondo de capital riesgo francés que en 2021 aseguró algo más de 500 millones para invertir. Aterrizó en el mercado español con una primera inversión en Jobandtalent, en el marco de la inyección de capital de 2019. Hoy cuenta con una participación muy minoritaria en el unicornio español. También es accionista significativo de Evaneos, uno de los grandes rivales de Exoticca -participó en una ronda en 2022 de 20 millones de euros- junto con la alemana Tourline o la austríaca TourRadar.

En la ronda también participan como nuevos actores otros dos fondos locales, la gestora All Iron Ventures (comandada por Ander Michelena) y ICF. También participan socios que ya estaban en el accionariado como 14W, Mangrove, Bonsai Ventures, Sabadell y Aldea Ventures. No se ha hecho público el reparto accionarial actual. Después de la de 2021, 14W tenía el 19% mientras que K Fund, Milano Investment Partners y Mangrove se repartían entre los tres más de un 33%. También se situaba con un papel significativo Kibo Ventures.

En esa transacción de hace ahora tres años, la valoración se situó por encima de los 100 millones de euros. No se ha hecho pública la actual, pero obviamente por tamaño de compañía y crecimiento, el ‘precio’ ha crecido sensiblemente. La empresa se había marcado como objetivo alcanzar los 300 millones de euros de ingresos totales frente a los 200 millones que había generado en 2023 (en 2021 fueron 124 millones). Esto se produce gracias a un ‘boom’ de gasto y demanda en viajes que se ha reproducido en la gran mayoría de mercados globales y que, pese a unas previsiones menos optimistas, sigue estando así. Preveían un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 5 millones. “Técnicamente no necesitamos y no tenemos una obligación de salir a una ronda; seremos ‘cash flow’ positivo a partir de ahora; pero lo haremos porque hay muchas oportunidades de invertir en muchas áreas y acelerar el crecimiento”, apuntaba el primer ejecutivo a este medio.

Los paquetes turísticos de varios días es un sector valorado en más de 100.000 millones de euros. Sigue siendo un segmento de la industria de viajes dominada por operadores tradicionales con niveles muy bajos de digitalización. Se convierte en una tarea compleja. La plataforma de la startup española trata de solventar este problema conectando todos los diferentes servicios (vuelos, hoteles, comidas, traslados o actividades) necesarios para reservar paquetes completos. La digitalización de todo el proceso promete reducir los tiempos de reserva y también un recorte de los costes para el cliente final. “La nueva financiación acelerará nuestra visión y nos permitirá aumentar sustancialmente nuestra inversión en tecnología, productos y crecimiento”, apunta Vallés.

La compañía busca aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la oferta de productos y aumentar la rentabilidad de los ‘dueños’ o distribuidores de los diferentes productos de sus paquetes. Pretende abrirse a nuevos mercados. El 95% del negocio se genera fuera de las fronteras españolas con en torno a un 75% repartido entre Estados Unidos y Canadá (también en Europa tiene presencia en Alemania, Francia y Reino Unido). Una de las claves va a estar en Latinoamérica. El objetivo que se había marcado era abrir a seis países en esta región. Hoy ya está presente en Colombia y México.

Ronda en el mercado de consumo

Desde Quadrille Capital, que cuenta con 1.600 millones de euros en activos bajo gestión no sólo a través de su cartera de startups en fase de crecimiento tanto privadas como cotizadas, su socia Alejandra Durán asegura que la tesis de inversión de la gestora se centra en una “sólida base financiera” de la startup española y una “ejecución excepcional en el equipo”. “Esperamos poder apoyar a la empresa en su próxima fase de crecimiento, aprovechando nuestra tecnología y experiencia financiera”, apunta.

Esta operación de capital de Exoticca es una de las más relevantes que se han firmado este año en el segmento de consumo. Este ha sido especialmente castigado en los dos últimos años, con una mayor preferencia de los inversores por startups dedicadas a servicios para empresas y en especial las que venden software con suscripción (conocido en el argot como SaaS). Travelperk, cerró una de 95 millones liderada por Softbank, se dedica a la gestión de viajes corporativos para empresas. Capchase y Factorial, que se hicieron con importantes cantidades de deuda, también tienen a compañías como clientes.