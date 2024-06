El creador español del unicornio Creditas: "En España hay áreas que nos gustaría analizar"

Sergio Furio es valenciano de nacimiento y también uno de los fundadores con más crédito en el ecosistema de startups brasileño. Está al frente de la fintech Creditas, con una valoración que roza los 5.000 millones de dólares y con gigantes como Fidelity o Softbank en su accionariado. Él cree que existen segmentos de negocio en el mercado del crédito que les gustaría analizar en España, aunque no habla de lanzar. El CEO acaba de culminar el camino hacia la rentabilidad después de varios años de crecimiento con varios cientos de millones de pérdidas. En una entrevista con La Información, en el marco de la celebración del South Summit en Madrid, plantea la necesidad de "más pensamiento a largo plazo" y una "ambición real" mayor entre los fundadores españoles para dar un nuevo impulso en el ecosistema.

Creditas es una empresa centrada en créditos con activos como garantías para reducir los costes de interés y en seguros. Arrancó en Brasil después de trabajar en la banca y en la consultoría en Nueva York (EEUU). "Me había mudado de España a Nueva York; podía haber elegido Nueva York, Madrid o Brasil y elegimos este último porque tenía mayores márgenes, un volumen mayor con 200 millones de personas...", apunta. Hasta ahora se ha centrado principalmente en este mercado y con una experiencia en México, que apenas representa un 3% del total. El directivo valenciano está al frente de un equipo de algo más de 2.000 empleados, con 400 millones de ingresos anualizados y con una cuenta de resultados en positivo después de dos años de reajustes.

Es en este contexto en el que Furio gira la vista a Europa. Ya el año pasado 'tocaron el agua'. Además del crédito, ellos llevan a cabo titulizaciones de los activos que los venden a inversores de renta fija emitiendo bonos que se venden a inversores institucionales y 'retail'. En Europa emitieron uno de 40 millones de euros con activos latinoamericanos. Pero además también miran al mercado español. "Coges España y sí hay algunos segmentos que nos gustaría analizarlos con profundidad", apunta. Y apostilla: "¿Por qué no podría haber un mejor producto de préstamo de nómina colateralizado en alianza con la empresa, descontando el dinero del préstamo de tu salario lo que permite un mejor interés?", se pregunta, aunque insiste en que eso no significa que vayan a lanzar ya en este país.

Esta expansión geográfica fuera de esos dos grandes mercados -Brasil y México- está sobre la mesa después de haber hecho un camino de optimización. Furio habla de tres fases de la compañía. Entre la fundación en 2012 y 2019 cuando trataron de encontrar el mercado y desarrollar la tecnología. Fueron siete años para alcanzar 10 millones de ingresos anuales con algo más de un centenar de empleados. En 2019 aceleraron: pasaron en 2022 a alcanzar entre 350 y 400 millones de ventas. 'Quemaban' 200 millones al año para lograr ese crecimiento. En ese momento cambió el mercado, las rondas se secaron y se buscó la rentabilidad. En diciembre empezaron a ser rentables "de punta a punta" y con flujo de caja positivo. Ahora, el objetivo es reinvertir el beneficio en crecimiento sin consumir caja y elevando ventas entre un 30% y un 40% al año.

¿Cómo es el viaje de 'quemar' 200 millones al año a 'empatar' las cuentas como CEO? "No se trataba de echar a la gente a la calle ni de hacer un gran esfuerzo de reducción de costes, sino de expandir márgenes y ver cómo crecer de forma rentable", apunta. Aumentos de precios, automatización de procesos o eliminar del horizonte inversiones a largo plazo que no sabían si iban a funcionar. Pone el ejemplo del marketplace de coches. "Estábamos queriendo lanzar un marketplace de coches sin que el proceso de automatización para la obtención de créditos con el coche como garantía estuviera totalmente automatizado", explica.

Sin OPV, por ahora

Pese a esta mejora, no quiere acercarse a la bolsa por ahora. La estructura y la gobernanza está preparada, con reportes periódicos de los números y una mayor transparencia. Pero no se plantean un toque de campana al menos en los próximos doce meses. "Tenemos que entender cómo se gestiona la fase de la rentabilidad; debemos aprender a hacer eso y ahora no tenemos presión de hacer la OPV porque no necesitamos el dinero", explica Furio, quien insiste en que con el mercado actual es mejor abordarla con un tamaño mayor. En su cabeza está el hito de los 1.000 millones de euros de ingresos anualizados. A los ritmos previstos de crecimiento de más del 30%, llegarían en tres años. "No sé si será dentro de dos o de tres, pero no tenemos presión grande", aclara.

¿Cómo defender la valoración tras el ajuste?

Antes de que esto suceda, es probable que se culmine una nueva ronda de financiación pues existe interés de inversores privados por entrar. Y esta llegará en un momento de mercado muy diferente a la efusividad del año 2021. Furio tiene un punto de vista pragmático de las ampliaciones y sus condiciones. Ellos pactaron una valoración de 4.800 millones de dólares (4.400 millones de euros al cambio actual) en diciembre de 2021 -se firmó la ronda en enero de 2022-. ¿Podrá mantenerla? "No tenemos que pensar cuál era la valoración de la ronda anterior; no creo que sea lo relevante", insiste.

El directivo insiste en que el fundador debe fijarse en qué paga el mercado por una compañía del tamaño que tendrá en dos o tres años y en cuánto puede valer en una potencial OPV. "Hay que centrase en los básicos; si ahora hago una ronda con 3.500 millones de valoración o me voy a 6.000 millones no es relevante", argumenta. Y lanza otro consejo a los fundadores españoles: "Sólo vas a levantar dinero en 2024 si crees que te aporta algo y si los términos son realmente razonables".

El ecosistema español

Furio, que optó por abrir hace tres años un centro de desarrollo en Valencia con decenas de empleados (hoy se mantiene un equipo en la ciudad), cree que en el ecosistema español de startups se ha tenido "o un pensamiento pequeño o uno grande pero sin tener claro el camino". Entiende que, al contrario de otros mercados más maduros como el americano, falta que el emprendedor defina la empresa que va a montar, establezca la hoja de ruta y plantee una expansión internacional prácticamente desde el principio. "España puede ser una gran puerta de entrada a Oriente Medio o África pero son temas que tiene que trabajar como también la cultura", explica.

¿Qué diferencias hay entre el ecosistema español y el brasileño? Furio lleva más de doce años con sede en Sao Paulo. En cinco años se han construido 20 unicornios. Y muchos de ellos sólo centrándose en el mercado local, pues es lo suficientemente grande. Apunta al "fuerte componente internacional", con extranjeros moviéndose allí para replicar modelos. "En España debemos fortalecer eso", explica. Y resalta la cultura de no pararse cuando la startup se pueda vender por 100 o 200 millones. "Hay que trabajar ese pensamiento a largo plazo", argumenta. Él seguirá estando cerca del mercado español. Además de Actyus, el fondo de fintech que montó con Andbank, es inversor en LifeX, el vehículo creado por el emprendedor en serie español Iñaki Berenguer, o Zubi Capital, de Iker Marcaide (creador de Flywire).