Las energéticas ganan un 27% más hasta junio impulsadas por la venta de activos de Iberdrola en México

Las grandes compañías del sector energético español han aumentado su beneficio en un 27% durante este primer trimestre en comparación con los primeros seis meses de 2023, según los datos del consenso de mercado de Bloomberg. En total, las ganancias conjuntas de Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol se situó por encima de los 7.000 millones de euros entre enero y junio.

Iberdrola ha impulsado al cifra final tras presentar unos resultados con 2.760 millones de euros en beneficio neto solo en el primer trimestre, un 85% más. Este incremento se explica por los 1.165 millones ganados con la venta de activos en México y los 238 millones adicionales pro la recuperación del déficit en el negocio comercial del Reino Unido.

Los cuatros gigantes del sector no han hecho públicas aún sus cuentas para los últimos seis meses, que se darán a conocer durante los próximos días. Naturgy será la encargada de dar comienzo a la ronda de presentación de resultados semestrales, que comunicará este martes tras no haber informado al mercado sobre los trimestrales (esta presentación no es obligatoria según la normativa vigente).

Un día más tarde, el 24 de julio, se conocerán los de Iberdrola, Endesa y Repsol, las otras tres firmas más relevantes del sector por cotización bursátil, que se solaparán, como ya ha advertido la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Iberdrola dispara el beneficio por México



Para Iberdrola, los analistas prevén un beneficio neto de 1.268 millones de euros para el periodo comprendido entre abril y junio. Si se suma a los 2.760 millones de euros del primer trimestre, la primera eléctrica de Europa y la segunda del mundo ganaría 4.028 millones en el semestre, un 60% más que un año antes, condicionada por las históricas plusvalías derivadas de la operación en México.

Iberdrola espera cerrar el año con más de 5.000 millones de euros de beneficio por primera vez en su historia, como recordó su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en la última junta de accionistas, donde presumió de que el grupo valía "más que todas las energéticas españolas juntas", con sus 80.000 millones de capitalización.

En el último trimestre, la compañía ha mantenido su política de financiación sostenible, con dos colocaciones de bonos verdes, una por 335 millones de francos suizos en dos tramos, a cuatro y siete años, y otra por 750 millones de euros a diez años, que se unen a la emisión de bonos híbridos del pasado enero. También ha avanzado con su despliegue de energías limpias y, en el acumulado del ejercicio, ha marcado máximos históricos en producción renovable.

Naturgy, en un momento convulso



En el caso de Naturgy, las estimaciones hablan de un beneficio neto de 489 millones de euros en el primer trimestre y de 437 millones en el segundo, lo que daría un total de 926 millones, un 11,4% menos.

La energética presidida por Francisco Reynés encara esta presentación en un momento convulso, puesto que en junio Criteria Caixa, su primer accionista con un 26,7%, anunció que daba por terminadas las negociaciones con la compañía emiratí Taqa para lanzar una opa conjunta sobre Naturgy.

Esta operación debía facilitar la salida de los fondos CVC y GIP, que suman un 41,3% de la energética, por lo que la marcha de estos grandes accionistas ha quedado, a priori, empantanada. Con todo, Criteria ha dejado claro que Naturgy es estratégica para ella, y ha subrayado que seguirá buscando alternativas para dar estabilidad al accionariado.

Endesa ganaría menos



El consenso para Endesa apunta a un beneficio neto de 501 millones de euros en el segundo trimestre. Antes, entre enero y marzo, la filial del grupo italiano Enel había obtenido un resultado neto de 292 millones de euros, un 51% inferior en comparativa interanual, debido a la caída de los precios de la electricidad y a una demanda débil.

Uniendo ambas cuantías, Endesa ganaría 793 millones de euros en la primera mitad de 2024, en torno a un 10% menos. Con motivo de su junta, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, repasó los pilares del plan estratégico 2024-2026, dotado con 8.900 millones de euros, y arremetió contra el impuesto extraordinario a las energéticas pues -dijo- mantener un gravamen adicional detrae opciones a invertir en el proceso de transición.

Repsol toma aire



Las estimaciones de Bloomberg vaticinan para Repsol un beneficio neto de 724 millones de euros en el último trimestre, frente a los 308 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, que coincidió con precios de realización de crudo y gas más bajos, un mayor coste de producción y menores resultados en Refino, Química y Trading.

De juntar esos 724 millones de euros con los 969 millones registrados hasta marzo, el resultado semestral sería de 1.693 millones, un 19% más. La multinacional española, de este modo, cogería aire tras un primer trimestre marcado por la fuerte caída de la cotización del gas Henry Hub, referencia para el mercado estadounidense y la energética.

No obstante, la compañía ha informado de forma reciente de que el margen de refino por su petróleo, es decir, la diferencia entre lo que cuesta producirlo y lo que obtiene con su venta ya refinado, se desplomó un 44% entre el primer y el segundo trimestre. Como hito, el pasado abril, Repsol comenzaba la producción a gran escala de combustibles renovables en Cartagena, la primera planta de la Península Ibérica.

Hace unos días, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, anunció que trabajan para contar, a finales de 2025, con 1.500 estaciones en España suministrando combustible 100% renovables, acelerando el reto inicialmente fijado en unos 2.000 puntos en 2027.