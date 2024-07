El dueño de Milanuncios eleva a 18 millones el pago de 'Tasa Google' si Hacienda le exige más

Más de tres años después de su entrada en vigor, la llamada ‘Tasa Google’ sigue generando discrepancias entre los grandes actores tecnológicos. Adevinta, el gigante noruego dueño de Milanuncios o Infojobs y especializado en publicidad online a través de anuncios clasificados, insiste en que existen diferencias de criterio entre sus asesores fiscales y la propia Agencia Tributaria sobre las actividades que son potencialmente gravables con esta figura impositiva. Esto hace que ellos hayan elevado a 18 millones el pago potencial en caso de que la AEAT le exiga que las incluya.

El Gobierno de España aprobó la puesta en marcha de esta figura fiscal, al igual que otros gobiernos en mercados europeos y de otros continentes, para hacer que pasaran por caja los gigantes tecnológicos, muchos de ellos con estructuras fiscales complejas para reducir su factura. Gravaba el 3% de todos los ingresos generados en España en tres verticales -publicidad digital, intermediación a través de ‘marketplaces’ y servicios de transmisión de datos- para compañías con ventas globales de más de 750 millones y locales incluidas en esos tres ramos de de actividad de más de 3 millones. Pese a ello, existen diferencias de criterio en este sentido.

Adevinta insiste una vez más que la evaluación del grado de aplicación de llamada ‘Tasa Google’ al grupo “está rodeada de un alto grado de incertidumbre”. Las principales dudas se refieren a cuáles son los servicios que deben incluirse en la base imponible. La “interpretación actual” de sus equipos apunta a lo no inclusión de algunos de dichos servicios -que no especifica- y los importes totales pagados se han basado en esa interpretación. Sin embargo, avisa a sus inversores que si los intercambios con las autoridades tributarias españolas y otras acciones concluyen algo diferente se espera que los importes adicionales a pagar no superen los 18 millones de euros en total para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. En el primer año lo situó en los 5 millones.

Esos 18 millones ‘extra’ no figuran en las cuentas consolidadas del grupo como una provisión al uso, que afectaría al resultado del ejercicio. Tal y como reconoce el grupo, el equipo directivo cree que ciertos servicios digitales están fuera del alcance del impuesto y por tanto no se ha reconocido ningún tipo de pasivo. Eso sí, no hace ninguna mención a inspecciones u otro tipo de procedimiento formal de investigación por parte de la Agencia Tributaria durante estos últimos tres ejercicios.

Los ingresos que el dueño de grandes marcas de anuncios clasificados en España como Milanuncios, Infojobs, Fotocasa o Coches.net, generó en los últimos tres ejercicios desde que entró en vigor la tasa un total de 639 millones de euros, según sus propias cifras. De ellos, un total de 230 millones se declararon en el año 2023 (lo que supone prácticamente un 6% de incremento). Aplicando el 3% establecido en la normativa por el total del volumen de negocio declarado, rozaría los 7 millones de euros.

La compañía también opera en Francia con diferentes marcas y enfocados a este segmento de la publicidad online, pero las interacciones con las autoridades fiscales están siendo muy diferentes. La tasa local de servicios digitales del mercado galo se aplicó desde enero de 2019 y también es de un 3%. Han recurrido la resolución de la AEAT francesa. Aún así a finales de 2022 pagó 33 millones correspondientes a los periodos entre 2019 y 2022. “Se realizaron los pagos para actuar de buena fe y mantener su buena reputación y para evitar sanciones”, apostilla. A finales de 2023 pagó otros 6 millones restantes. La pugna legal continúa. Esto dista de lo sucedido en España, donde no ha habido inspecciones ni resoluciones formales, al menos de las que el grupo haya dado cuenta.

Una tasa controvertida

Esta figura impositiva española, que generó cierta controversia y cuya recaudación ha estado muy por debajo de lo previsto inicialmente por el propio Ejecutivo, sigue vigente. El acuerdo en la OCDE para fijar un tipo mínimo global en Sociedades implicaba la retirada de este tributo en todos los países. Pero la organización amplió hasta finales de este año el veto a las tasas locales. En el mercado español sigue viva. Y para muestra está la medida que ha anunciado Google -uno de los mayores grupos vinculados a la publicidad digital en España- a sus clientes en España y es el incremento del recargo que cobra a los mismos del 2% al 3% “para cubrir parte del coste de cumplir con la legislación” en el país. También los ha actualizado en Italia o Turquía.

¿Cuánto se ha recaudado a través de esta tasa por parte de la Agencia Tributaria? En el año 2022, la recaudación creció hasta los 278 millones de euros -en un primer momento se habló de superar los 1.000 millones-. Los datos del año 2023 no están disponibles. De esa cifra correspondientes al ejercicio 2022, Amazon pagó apenas 11 millones de euros a través de su división Amazon Online Spain, con la que gestiona la publicidad online que contratan las empresas para su tienda online.