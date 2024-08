Dos años de la compra de Glovo: caída en bolsa, presión regulatoria y la lupa de Bruselas

Dos años de vértigo para Glovo. La primera firma de la que estaba llamada a ser una de las grandes ventas de startup se estampó en la Navidad de 2021. Pero la transacción no se hizo efectiva hasta julio de 2022. En este tiempo, la compañía cofundada y comandada por Óscar Pierre se ha enfrentado a otra lluvia de procedimientos con Trabajo por el modelo laboral. Mientras, su dueño, la alemana Delivery Hero, sigue cayendo en bolsa y ya ha perdido más de la mitad de valor en estos 24 meses, lo que presiona a socios que tienen miles de títulos aún por vender. La investigación por cártel de la Comisión Europea se ha convertido en el último frente. En este periodo, la firma ha luchado por reducir sus abultadas pérdidas y esperan alcanzar un resultado bruto (Ebitda) positivo a finales de año.

La fuerte presión regulatoria ha sido un denominador común de estos dos años. La compañía ya tenía una pesada mochila antes de firmar la compra. En el contrato de compraventa, se contabilizaban hasta un centenar de procedimientos legales abiertos en todos los mercados, según quedaba reflejado en los anexos del documento. Buena parte de ellos se referían a la relación laboral de sus repartidores en España y en otros países. Muchos procedían de la normativa ‘pre-ley rider’ y han ido avanzando. Otros arrancaron justo tras la venta: en septiembre de 2022 se le impuso una sanción de casi 79 millones en Barcelona y Valencia y otra de 32,9 millones en enero de 2023.

Ahora, tras la entrada en vigor de la ley rider se han efectuado las primeras actas de liquidación. No hay una previsión exacta, pero el holding alemán ya se ha ido poniendo vendas en este tiempo. Respecto a los casos anteriores a la normativa aprobada, más de 400 millones de euros para el periodo comprendido entre el verano de 2021 y 2023 ¿Y el resto? Delivery Hero se comprometió a provisionar entre 30 y 45 millones al trimestre para hacer frente a estos casos posteriores.

En este tiempo, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado después de la primera sentencia que fijó que el ‘modelo laboral’ de Glovo con riders antes de la nueva ley llevaba a calificar a los repartidores como falsos autónomos. Pero la compañía suma otro frente. La Fiscalía de Barcelona presentó a finales del mes de junio una denuncia penal contra Glovo después de un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y remitido a la Fiscalía General en 2023. Se agarra a la reforma del Código Penal que castiga esta práctica con penas de cárcel de seis meses a seis años.

La entrega de comida a domicilio pasó de ser mimada por su relevancia justo tras el estallido de la Covid a una de las más castigadas. Delivery Hero fue uno de los señalados. Desde aquel 31 de diciembre de 2021, las acciones han pasado de los 98 euros a situarse en el entorno de los 20 euros. En la firma de la operación en julio de 2022, el precio rozaba los 47 euros. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque el pago de la venta se acordó en títulos (con una ecuación de canje de un título de Glovo por cada 0,68 de DH). Esto llevó a pérdidas muy relevantes para accionistas de la compañía española, que no pudieron contar con protección con derivados ante esta bajada de valor.

Seaya Ventures es uno de los socios españoles más relevantes. La gestora llegó a tener un porcentaje significativo de Glovo. Hasta el cierre del primer trimestre de 2024 mantenía 516.000 de las 790.000 acciones que recibió de Delivery Hero. La startup era uno de los principales activos de su segundo fondo (al precio actual conseguiría en torno a dos veces lo invertido). De los que firmaron ese acuerdo navideño -que luego se extendió a los socios minoritarios-, Lakestar ha hecho una desinversión pero sigue manteniendo un paquete significativo de títulos. Entre los accionistas de Glovo que estaban en el momento de la venta están nombres propios españoles como Francisco González, expresidente de BBVA, a través de su sociedad Belegar Inversiones o la familia Lladró Roig.

Las pérdidas millonarias

En el lado puramente económico, la compañía dirigida por Pierre ha peleado en este tiempo contra las pérdidas, generadas en buena parte por las provisiones. Los ‘números rojos’ netos de 2022 ascendieron a 412 millones. Los de 2023 no se han hecho públicos por los alemanes, pues ya se incluyeron dentro de las cuentas consolidadas pero las previsiones se basaban en 209 millones de euros. Esas previsiones son las que planteó el grupo ante los jueces de la Audiencia Nacional, para suspender cautelarmente pagos de más de 65 millones de euros meses atrás. Hablaban de una “situación extrema” en lo económico.

Pese a esa descripción ante los magistrados, el grupo germano ha defendido en los últimos trimestres la mejora en términos de rentabilidad bruta de la española. En abril insistió en las “fuertes mejoras” en este sentido, lo que le permitiría alcanzar un Ebitda ajustado positivo en esta segunda parte del año. No hay cifras específicas sobre los ingresos y su evolución en este último año. Queda por ver si en ese ajuste del resultado bruto se incluyen las provisiones por las actas laborales o no.

Si quedaba alguien por entrar en juego en este tiempo, la Comisión Europea hizo acto de presencia este mes de julio abriendo formalmente la investigación por un posible ‘cártel’ entre las dos compañías -por repartirse mercados geográficos o hacer un pacto no de no agresión en el fichaje de trabajadores-. Los alemanes han elevado a 400 millones la reserva de dinero para afrontar este nuevo frente, que no se resolverá previsiblemente hasta el próximo año 2025. Esta es la culminación de dos años convulsos para la antigua startup española que darán paso a otros más en los que la presión regulatoria no tiene visos de reducirse.