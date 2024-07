Digi encarrila la venta de fibra a Onivia por 750 millones tras la ‘luz verde’ de Bruselas

Escollo regulatorio ya resuelto. Digi encarrila la venta de parte de su red propia de fibra óptica en el mercado español al operador neutro Onivia -controlado por los fondos de inversión internacionales Macquaire, Aberdeen y Arjun Infrastructure Partners- por 750 millones de euros. Lo hace después de que la Comisión Europea haya dado luz verde a la transacción. Bruselas no se opone a un movimiento que permitirá ganar oxígeno a la rumana para seguir invirtiendo en su propia red móvil y creará un gigante de esta tecnología con 6 millones de unidades inmobiliarias más.

Esta autorización de Bruselas era uno de los escollos relevantes para el cierre de la operación -el otro era la ‘luz verde’ del Gobierno español, por lo que se espera que se formalice completamente en la parte final de este ejercicio-. Fue comunicada en el mes de junio y ha sido analizada en el procedimiento acelerado de la Comisión, como queda reflejado en la notificación enviada a las partes a mediados del mes de julio. Decide finalmente no oponerse. Analiza a los tres fondos independientes y no hace mención a Onivia que es, a la postre, quien controlará y que cuenta con una cuota de mercado no menor como operador mayorista neutro pero muy lejos de los grandes operadores de telecomunicaciones.

La transacción implicaba hasta 6 millones de unidades inmobiliarias, en doce provincias españolas en Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia. No todas están completamente desplegadas en esas zonas de alta densidad de las ciudades. De ellas, 4,25 millones han sido ya pasados mientras que las otras 1,75 millones deberán ser construidos en los próximos tres años. Esta inversión será por tanto ejecutada por el nuevo dueño de la infraestructura con el que suscribe un acuerdo de ‘leasing’ a largo plazo de 25 años que le permitirá utilizar los activos mientras lo vaya necesitando.

Esta operación desbloqueará 750 millones de euros para Digi. El dinero tendrá varios destinos, según explicó al mercado en su momento el consejero delegado del grupo. Primero para repagar uno de los bonos de 450 millones de euros que tienen vencimiento en 2025. Y después para contar con recursos para seguir creciendo y desplegando su propia red móvil -ha adquirido un espectro radioeléctrico como concesión a la fusión de Orange y Másmóvil que implica una serie de obligaciones de inversiones en la infraestructura-. “Aliviará la presión en el Capex”, aseguraba el CEO.

La venta a Onivia implica un cambio de estrategia ostensible hasta ahora de la operadora con sede en Bucarest. La otra transacción que cerró en el pasado con Aberdeen no implicaba un cambio de control, sino simplemente la financiación con la entrada de un socio financiero su despliegue futuro. En aquella ocasión creó una ‘joint venture’ para poner en marcha 3,5 millones de hogares en Andalucía pero manteniendo la mayoría. En esta ocasión, se desprende por completo de esos activos. Digi contaba -incluidos los hogares de la ‘joint venture’ con Aberdeen- con más de 9 millones de unidades pasadas.

Por tanto después de que el Gobierno autorice definitivamente la operación y cierren la venta, seguirán preservando en su balance 4,75 millones de localizaciones “o más porque continuamos construyendo”. Aún con la venta, sigue pugnando con la propia Onivia como la tercera red más relevante de FTTH (fibra hasta el hogar). Desde la compañía no cierran la puerta a otras transacciones de este tipo para seguir financiándose en el futuro. “Si participaremos en el futuro en otras transacciones, es prematuro decirlo; tomaremos una decisión adecuada cuando toque”, apuntó el primer ejecutivo a los analistas en el último encuentro.

Para Onivia será todo un espaldarazo y un puñetazo en la mesa en este ‘Juego de Tronos’ en el que se ha convertido el mercado de la fibra español. Se consolida como el mayor operador mayorista neutro de toda España. Hasta antes de esta transacción, según estimaciones de fuentes del sector, contaba con algo más de 4 millones de unidades inmobiliarias. Esto permitirá más que duplicar su planta alejándose de Adamo. Por encima se sitúan Telefónica con más de 25 millones y Orange con casi 16 millones.

El otro gran frente de infraestructura que ha cerrado recientemente Digi es del acuerdo mayorista para el uso de la red con Telefónica. Contó en la negociación con la ‘carta’ de la opción de firmar con Orange, algo que estaba incluido en las concesiones de Bruselas a la fusión con Másmóvil. Y finalmente arrancó un pacto para los próximos 16 años y que significará una cantidad de desembolso muy similar al pacto que estaba vigente hasta el ejercicio 2026. Se estima que puede superar anualmente en la actualidad de los 300 millones de euros. Con esta alianza renegociada y cerrada, la operadora rumana despeja dudas.

En el lado comercial, el que hoy es cuarto operador no deja de apretar los dientes. La compañía registró más de 695.000 portabilidades -captación de clientes de otras operadoras- tanto en fijo como en móvil durante los seis primeros meses del año. En netas, excluyendo las salidas, supera el medio millón entre las dos modalidades. No hay aún cuenta del segundo trimestre del año, pero entre enero y marzo incrementó un 24% los ingresos hasta los 178 millones y con un resultado bruto (Ebitda) de más de 40 millones.