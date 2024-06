Deutsche Bank anticipa un entorno de tipos del 2,5%, pero avisa: "No van a bajar tan rápido"

El optimismo en el mercado entorno a un escenario de agresivas bajadas de los tipos de interés va perdiendo fuerza. El recorte en 25 puntos básicos de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) hace unas semanas abrió paso a un nuevo ciclo monetario que para los expertos no será especialmente bajista. Los mensajes lanzados desde el organismo con sede en Fráncfort, que no han comprometido futuros movimientos, impulsan al sector financiero a ser prudentes mientras va ganando peso la idea de que las tasas de referencia del dinero no van caer tan "fácilmente" como se descontaba inicialmente.

Desde Deutsche Bank ya han alertado de que el ciclo de expansión en el que se encuentra la economía aboca a "no esperar tipos de interés bajos", sino que se acercarán a niveles considerados neutrales sobre el 2-2,5%, una cifra en la que el banco central "se siente cómodo". De hecho, en su escenario central contemplan tres caídas en total para hacer una pausa a partir de abril de 2025. Durante la presentación de las perspectivas semestrales, Rosa Duce, directora de inversión de la entidad alemana, ha señalado que este factor junto a la inflación moderada y al crecimiento económico empujan hacia un entorno "favorable" para el mercado.

Cabe destacar que han elevado la previsión del PIB español para este 2024 hasta al menos un 2%, para suavizarse en 2025 al 1,2%. La experta ha destacado el mejor comportamiento con respecto al conjunto de la eurozona, para la que se espera una expansión de su economía del 0,7%. Después de que la región de la moneda única haya esquivado la recesión en la primera parte del año, Deutsche Bank explica que "todos los indicadores apuntan a seguir con la recuperación en el segundo semestre gracias a los salarios reales, así como a una mayor demanda externa a medida que la economía mundial se reactiva.

Este contexto se verá favorecido por el proceso de desinflación con la perspectiva de que el avance del IPC sea inferior al 3%, situándolo en el 2,5%. Estos datos contrastan con la hoja de ruta esperada para Estados Unidos, donde se prevé un PIB del 2%, mientras la inflación subyacente -que excluye el precio de los alimentos frescos y los energéticos- puede reducirse desde el 3% en el que se encuentra. En esta situación, Deutsche Bank anticipa dos recortes antes de junio de 2025.

Elevada volatilidad por las elecciones y la geopolítica



En medio de estas circunstancias el comportamiento de las bolsas seguirá "siendo atractivo", a pesar de que la volatilidad y las elecciones pueden provocar volatilidad a corto plazo. Alejandro Vidal, el responsable de gestión de inversiones, ha señalado que el inicio de la nueva fase alcista de crecimiento a nivel global, junto a la progresiva bajada de la inflación y con los bancos centrales centrados en un ciclo bajista representan un conjunto de factores "positivos" para los mercados financieros. "El comportamiento del mercado de valores seguirá siendo atractivo, si bien las cuestiones geopolíticas y las elecciones en Francia y EEUU podrían causar volatilidad a corto plazo", ha subrayado.

En su conjunto, confía en una positiva trayectoria para los grandes valores por su fuerte crecimiento de beneficios, su elevada rentabilidad y las reservas de efectivo, que pueden emplearlas en "adquisiciones estratégicas”, así como para los pequeños. "Es momento también de entrar en empresas de pequeña y mediana capitalización, sobre todo en Europa, donde será posible beneficiarse de sus atractivas valoraciones y la nueva aceleración del crecimiento de la economía doméstica", apunta. Por último, en cuanto a la renta fija, asegura que la rentabilidad vendrá mayoritariamente de los "atractivos" cupones.