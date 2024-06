Depósitos a plazo fijo de bancos españoles que permiten la cancelación anticipada.

Los depósitos a plazo fijo han sido protagonistas de la guerra por el ahorro. Los inversores conservadores que quieren obtener una remuneración por su dinero con productos a bajo riesgo pueden optar a altas rentabilidades, incluso por encima del 4% TAE. Sin embargo, la mayoría de estos depósitos a parte de exigir un desembolso mínimo, no permiten a sus clientes cancelar de forma anticipada la inversión en caso de que necesiten su dinero, lo que puede dejar fuera gran parte del ahorro de aquellos usuarios que no quieren congelar su dinero durante unos meses para no perder el acceso a él.

Pese a ello, algunos depósitos, sobre todo los ofrecidos por los bancos españoles, sí permiten a los usuarios cancelarlos antes de su vencimiento, aunque no sean los que más pagan. De esta forma, si el titular necesita hacer frente a un pago inesperado y quiere acceder a su liquidez, puede cancelar el contrato.

Pese a que la primera rebaja de tipos de interés del Banco Central Europeo ya pone sobre la mesa el posible camino de descensos que puede tomar la institución, la política de tipos altos que se ha llevado desde que comenzaron las subidas en julio de 2022 impulsó un alza en los intereses ofrecidos por los bancos, sobre todo extranjeros, en sus productos de ahorro. De esta forma, aunque los depósitos fijos con cancelación anticipada no son los que más pagan, siguen ofreciendo remuneraciones competitivas que pueden resultar rentables para muchos usuarios.

El depósito a doce meses con un 3,10% TAE de Banca March

Banca March promociona un 3,10% TAE a doce meses para desembolsos de entre 10.000 y dos millones de euros. El banco permite cancelar el producto antes del vencimiento. En ese caso la rentabilidad caería hasta el 1,51% TAE. Una de las desventajas del depósito es que solo está disponible para nuevos clientes, por lo que los usuarios veteranos no podrán optar a su contratación.

El depósito a seis meses con un 3,07% TAE de Openbank

Openbank cuenta con dos depósitos, uno de ellos a seis meses y otro a doce, con una rentabilidad del 3,07% TAE y del 3,05%, respectivamente. Ambos se pueden cancelar de forma anticipada, pero la rentabilidad obtenida por el dinero sería del 0,20% TAE.

Además, para contratar estas rentabilidades la entidad busca vincular a los clientes y exige la domiciliación de una nómina de al menos 600 euros. Para obtener el 3,07% a seis meses el sueldo deberá permanecer domiciliado como mínimo durante cuatro meses y para el 3,05% a un año el plazo de vinculación mínimo es de 10 meses.

El depósito a doce meses con un 3% TAE de WiZink

WiZink promociona un depósito a doce meses con un 3% TAE. El mínimo a depositar desciende hasta los 5.000 euros y el máximo se sitúa en los 250.000. Permite la cancelación anticipada, aunque en ese caso se perderían los intereses. La entidad también promociona un 2,75% TAE a 18 meses; un 2,30% TAE a 25 meses; y un 2,50% TAE a 36 meses.

Los depósitos hasta el 2,5% TAE de ING

A principios de semana, ING anunció un nuevo depósito a plazo fijo, disponible tanto para clientes nuevos como para veteranos, que estará activo hasta el 30 de junio. Se trata de un producto a tres meses que no exige una cantidad mínima a depositar. El banco permite a sus clientes cancelarlo de forma anticipada sin gastos de penalización.

"Se aplicaría una penalización del 50% sobre el tipo de interés establecido, por lo que los clientes recibirían un abono de los intereses devengados hasta la fecha calculados al 1,25% TAE", indica la entidad.

Este depósito se une al resto de ofertas de la entidad. Aunque no son los productos que más pagan cuentan con algunos puntos fueres como el factor confianza.