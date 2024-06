CSIF exige a Correos aplicar el protocolo de la ola de calor ante los riesgos para la salud

La ola de calor prevista para estos días en España ha llevado a que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha exigido a la empresa española Correos este jueves que aplique el protocolo de actuación ante el aumento de las temperaturas.

El sindicato ha solicitado que "no se exponga a ningún empleado a golpes de calor y otros riesgos para la salud". A través de una nota de prensa, la secretaria de Prevención de CSIF, Encarna Abascal, ha señalado que no se pueden repartir correos más allá de las 13:00 horas en el turno de mañana y no se reanudará el trabajo antes de las 17:00 horas.

"No podemos perder ni un minuto"

Abascal ha alertado de que CSIF vigilará los pasos de la empresa postal y denunciará cualquier situación si no se adoptan medidas adecuadas: "No podemos perder ni un minuto, ni nos valen más excusas por parte de la dirección de Correos", ha afirmado, para que los trabajadores se expongan a las olas de calor.

De cara al verano, CSIF ha reclamado que se evalúen los puestos de trabajo, se les dote de ventilación y aire acondicionado, además de persianas "y todo lo necesario para trabajar de manera adecuada, tanto en la calle como en las oficinas".