El consejo de Talgo analiza la propuesta de Skoda con pocas opciones de salir adelante

El fabricante de trenes Talgo reúne este martes a su cúpula para aprobar las cuentas semestrales en un consejo ordinario donde la propuesta industrial recién remitida desde la República Checa, a pesar de no estar en la orden del día, estará sobre la mesa. Cuatro días después de revelar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los detalles de la proposición ofrecida por Skoda Transportation para integrar sus negocios, el consejo de la compañía de origen vasco la someterá a debate con pocas opciones de salir adelante después de que el grupo checo esquivase lanzar una oferta económica como alternativa a la ofensiva liderada por el consorcio húngaro Magyar Vagon.

Según garantizan fuentes conocedoras de la operación, el plan propuesto por Skoda tiene poco recorrido si no se materializa en una 'contraopa' que, hasta la fecha, ha descartado por completo. Tal y como explica en su última misiva enviada a las oficinas de Talgo, su deseo pasa por explorar sinergias para llevar a cabo una combinación industrial de sus negocios, que no contempla un cambio accionarial y por ende, no resuelve el deseo del máximo accionista de la empresa española. El fondo británico Trilantic, dueño de un 40% del capital del fabricante, quiere vender toda su participación en la compañía y sólo atiende ofertas por el 100% del accionariado.

Sin una oferta económica ni una solución accionarial, la propuesta de la firma con sede en Pilsen orientada a cubrir las dificultades de capacidad industrial que sufre el fabricante, parece ser insuficiente para los principales accionistas de Talgo que, en cambio, sí dan su plácet a la oferta pública de acciones (opa) que el 'holding' magiar formuló el pasado abril a un precio de 5 euros por título, que valora la compañía en 619 millones de euros. Una oferta "muy generosa", según defendió recientemente el líder del 'holding' magiar, Andras Tombor, ante los medios españoles, argumentando que supone una prima del 40% con respecto al precio medio ponderado de los meses anteriores.

Sin embargo, la oferta húngara no se ve con los mismos ojos desde Moncloa, que sigue sin dar su plácet a una operación analizada desde un prisma estratégico mientras busca un 'caballero blanco' que aporte a Talgo músculo industrial para dar salida a su cartera rebosante de pedidos y competir por nuevos contratos. En España, el socio financiero que ha sonado con más fuerza para desbloquear la operación ha sido Criteria. No obstante, fuentes del mercado ven lejos la implicación del brazo industrial de la Caixa dada la falta de claridad de un proyecto industrial fiable que ofrezca rentabilidad a largo plazo a su negocio.

Ante esta coyuntura, el Gobierno ha decidido frenar el reloj y extender tres meses más el plazo para pronunciarse sobre la oferta encabezada por el grupo húngaro después de requerir más información para autorizar o vetar la operación. En un documento al que tuvo acceso EFE, la Subdirección General de Inversiones Exteriores informó la semana pasada al consorcio interesado en hacerse con el control del fabricante ferroviario sobre la suspensión del plazo para dictar una resolución, que en principio expiraba el 10 de agosto.

Los analistas anticipan un semestre positivo

A la espera de conocer el desenlace de esta operación, Talgo dará a conocer al cierre del mercado sus cuentas correspondientes al primer semestre de un ejercicio que arrancó en 'números negros' tras cuadriplicar su beneficio neto hasta los 10 millones de euros en los tres primeros meses del año. La mejora radicó principalmente en el buen desempeño de los ingresos que se elevaron en ese periodo un 31% interanual, hasta cosechar 166,5 millones, reflejando un alto nivel de actividad industrial, con los proyectos para los operadores ferroviarios alemán, DB, y danés, DSB, así como el de locomotoras de muy alta velocidad para Renfe.

Para el cierre del semestre, los analistas anticipan unos resultados positivos en términos de ventas y ebitda gracias al aumento de la actividad y a la recuperación de los márgenes, auguran desde Renta 4. Sin embargo, los mismos expertos advierten de un posible aumento de la deuda neta, "incluso por encima del 'guidance' debido a las demoras en el calendario de entrega de los pedidos", según citan en sus previsiones.