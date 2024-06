La CNMV exige a BBVA a incluir en el folleto las sinergias de opa sobre el Sabadell sin fusión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha instado a BBVA a incluir en el folleto de la oferta pública de adquisición sobre Banco Sabadell las sinergias derivadas de una opa pero sin fusión. Así lo ha avanzado el presidente del organismo, Rodrigo Buenaventura, durante la XLI edición del Seminario de APIE y la Universidad Menéndez Pelayo en Santander (Cantabria). "Vemos conveniente ofrecer información de las sinergias derivadas de una opa sin fusión. Sería útil que lo conocieran los inversores", ha apuntado.

El rechazo frontal del Gobierno a la operación, alegando motivos de concentración ha llevado al banco de origen vasco a contemplar esta situación entre los posibles escenarios. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reiterado en numerosas ocasiones que tiene la "última palabra" sobre esta propuesta tal y como contempla La Ley de Defensa de la Competencia, que da poder al Ejecutivo para frenar la fusión, pero no impedir la adquisición.

En este sentido, el presidente de BBVA, Carlos Torres, avisó hace unos días que tendrían que "optimizar" los ahorros en tecnología y gastos generales en caso de darse esta hipotética situación, cuyas sinergias se reducirían. En el documento inicial, el grupo calcula unas sinergias de 850 millones, con un coste de reestructuración de 1.450 millones. Estas cifras han sido cuestionadas por el banco catalán, desde el que aseguraron que infravaloraba en más de un 70% los gastos asociados a la integración.

En relación con las novedades sobre el 'Caso Villarejo', que este jueves el juez ha propuesto juzgar a BBVA como persona jurídica, al expresidente de la entidad, Francisco González, y a varios directivos, pero también antiguos trabajadores en segundos niveles por los espionajes realizados por el excomisario José Manuel Villarejo durante diez años. A este respecto, Buenaventura ha recordado que el banco tiene la obligación de incluir todas las actualizaciones en la documentación relativa a la opa, como viene haciendo, según ha desvelado.

La operación ya está siendo analizada por las diferentes autoridades regulatorias, entre ellas el Banco Central Europeo (BCE), que debe ser el primero en dar el visto bueno, así como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, BBVA puede lanzar la opa sin saber si este organismo impone condiciones y cuáles serían. En este sentido, Buenaventura ha precisado que la CNMV ha autorizado las últimas 24 opas conociendo el criterio de Competencia y puede que no haya desfases en los plazos que debe seguir. "No puedo asumir que va a haber desfase cuando, en la práctica, ha sido cero el desfase", ha remarcado.

El presidente de la CNMV ha detallado que la ley de OPAs contempla aprobar la oferta, que además de Competencia también se extiende a otros países. La opa debe pasar el filtro de la autoridad prudencial británica o a la autorización de supervisores en Francia y Marruecos.