La CNMC sobre la opa de Sabadell: "Menos bancos no significa que haya una menor competencia"

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha asegurado que el análisis de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell se encuentra en "fase inicial" tras haberlo recibido hace tres semanas. El organismo será el encargado de analizar las cuestiones relativas a la competencia en un proceso que tradicionalmente suele tardar entre seis y ocho meses con el objetivo de velar porque no haya excesiva concentración.

No obstante, en medio de la polémica generada por esta operación, que daría lugar al tercer mayor banco de Europa, Fernández ha comentado que "un menor número de bancos no se traduce en una menor competencia". En el marco de la XLI edición del Seminario de APIE en Santander, ha defendido que en ocasiones "no quiere decir que haya menos competencia, ya que actores más grandes y con mayor escala pueden competir de mejor manera", ha puntualizado.

Sin entrar en más detalles sobre la operación, Fernández ha comentado que puede darse el escenario de fase dos, que se abre cuando no está claro el impacto de la competencia y requiere un examen de mayor profundidad. En la misma línea, también ha admitido que el Gobierno puede imponer condiciones a la oferta pública de adquisición en la última fase de instrucción iniciada por el regulador, conocida como tercera fase.

BBVA registró el expediente en este organismo el pasado 31 de mayo, que ahora está en la fase de recabar toda la información a lo largo de este mes, plazo que se puede suspender en caso de que requieran más información. El veredicto del organismo será el último filtro que pasará la integración, aunque a diferencia del plácet del Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la opinión de la CNMC no es necesaria para lanzar la opa.

Una vez finalizado el proceso será el Consejo y la dirección de la CNMC la que se pronuncie, ya que la Unión Europea recoge la excepción de incluir compromisos que asumen los participantes o las condiciones que pueda imponer, tal y como ha explicado. A partir de ese momento el Consejo de Ministros ya tiene potestad para intervenir imponiendo condiciones "motivadas por el interés general".

A este respecto ha recordado operaciones similares como la fusión entre CaixaBank y Bankia, situación en el que el análisis trascendió a nivel nacional examinando cada código postal para ver cuál podía ser el impacto en temas como la retirada de dinero o el ingreso en efectivo en algunos territorios. En cualquier caso, ha negado cualquier tipo de presión política pese al rechazo frontal de Moncloa a la opa.

"No me consta", ha agregado. Fernández ha realizado estas declaraciones un día después de que el propio ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, incidió este lunes en el mismo evento en su oposición al potencial matrimonio. Lo hizo además delante del propio presidente de BBVA, Carlos Torres, al que expuso sus preocupaciones en torno a la opa, así como el impacto que ha tenido la elevada concentración en la escasa remuneración de los depósitos y que, en su opinión, se puede agravar si se consuma esta integración.