La CNMC desoye a Facua y no ve publicidad engañosa en los 'superpacks' de luz de Naturgy

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) da por zanjada la investigación contra Naturgy por supuesta publicidad engañosa y desleal y no abrirá expediente sancionador a la energética tras archivar la actuación. La denuncia la efectuó Facua-Consumidores en Acción en 2019 al considerar que la compañía trasladaba a los clientes la "falsa idea" de que siempre pagarían lo mismo en las recibos si contrataban uno de sus 'superpacks', unos bonos de luz y gas que presentaba con el reclamo "despreocúpate de los altibajos en tu factura".

La denuncia presentada fue analizada inicialmente por la Dirección de Energía -en el expediente CNS/DE/523/20- y posteriormente fue reasignada a la Dirección de Competencia. Esta última aprobó la resolución que exime de responsabilidad alguna a Naturgy el pasado 29 de julio, según el texto consultado por La Información Económica. No obstante, Facua todavía tiene la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

Los denominados 'superpacks luz' eran productos que agrupaban las tarifas planas de suministro eléctrico comercializadas por Naturgy con servicios de mantenimiento, ofreciendo ventajas económicas por la contratación conjunta de ambos productos frente a su contratación separada, según definía la propia empresa. En este sentido, los mercados afectados por las supuestas prácticas anticompetitivas eran el de suministro minorista de energía eléctrica y el de servicios adicionales (en particular, servicios de mantenimiento) a clientes domésticos.

¿Qué decían las ofertas comerciales?

Según la denuncia de la organización que protege los derechos de los consumidores, Naturgy habría publicitado en su web dichos productos con mensajes confusos sobre las características principales y el precio de los servicios. Facua alegó que esto podría inducir a error a los clientes alterando el comportamiento económico de los suministros y pudiendo conllevar costes adicionales.

Los mensajes comerciales eran los siguientes: "Ahorra con el #SuperpackLuz de Naturgy despreocúpate de los altibajos en tu factura, además estarás cubierto ante cualquier avería de tus electrodomésticos y todo incluido en una única cuota fija desde 51 euros/mes [...]". "Despreocúpate de tus facturas de energía gracias al 'Superpack Naturgy', sólo tienes que elegir tu 'Superpack Naturgy' y ya podrás despreocuparte de los inesperados cambios de precio, los impuestos añadidos o las posibles averías en tus electrodomésticos o la calefacción. Si quieres empezar a disfrutar de la tranquilidad de tenerlo todo incluido en una única cuota fija, contrata ahora tu 'Superpack Naturgy'.

En opinión de Facua, el contenido de estas comunicaciones comerciales inducía a pensar a sus destinatarios que la cuota mensual correspondiente, por un importe de 51 euros para el 'superpack' luz estándar o de 71 euros para el 'superpack' luz climatización, comprendía cualquier nivel de consumo, al asegurar la empresa que todo se encontraba incluido en una única cuota fija y al sugerir al consumidor -según Facua- que se despreocupe del consumo y las facturas.

¿Alternativa más barata que el PVPC?

Asimismo, la organización defiende que tales servicios eran presentados como una alternativa más favorable a otras modalidades de contratación, como puede ser el Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Sin embargo, Facua señala que, si se toma como referencia el perfil de un usuario medio con 4,4 kilovatios (kW) de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kilovatios hora (kWh) y de 4.392 kWh al año, en el caso de contratar alguno de los productos 'superpack' luz, el cliente estaría soportando una diferencia al alza en el precio del 8,1% respecto de la tarifa regulada. El número de consumidores acogidos a las campañas denunciadas -a noviembre de 2020- es confidencial.

Por su parte, Naturgy aportó las tablas de las condiciones económicas con los tramos de consumo y explicó que los clientes que contrataron algún 'superpack' reciben en cada factura el detalle de los kWh acumulados y el límite máximo contratado. Asimismo, antes de superar el consumo máximo, reciben una alerta con un aviso de que está próximo a sobrepasar el límite y se le recomienda cambiar a un tramo superior (sin coste). También puede recibir dichos avisos, previa solicitud, por sms y corre electrónico.

Naturgy dejó de comercializar los 'superpacks'

La Dirección de Energía indicó -en su informe de febrero de 2021 a petición de la Dirección de Competencia- que la información ofrecida por Naturgy sobre estos 'superpacks' era suficiente y cumplía con los criterios de transparencia exigidos por la regulación aplicable en dicho momento, sin perjuicio de su posible mejoría dada su complejidad. Desde marzo de ese mismo año Naturgy dejó de comercializar de forma definitiva los productos 'superpack' y las 'tarifas mes' en los términos que por entonces estaban vigentes, con la finalidad de simplificar su oferta y convertir "los productos en más ágiles y transparentes, teniendo como pilares fundamentales la simplicidad y la sostenibilidad".

A la vista de lo expuesto, la Dirección de Competencia concluye que no queda acreditado en la denuncia de Facua ni resulta de la investigación realizada, que la publicidad denunciada infrinja la Ley de Competencia Desleal, y en concreto, sus artículos 5, 6, 7 y 18, por no contener información falsa, que pueda inducir a error al consumidor o que contenga omisiones engañosas, o pueda considerarse ilícita. Por lo tanto, según el regulador, no queda suficientemente acreditado que la conducta denunciada constituya un acto desleal tipificado por la LCD.

Admitida la personación como acusación popular



La Audiencia Nacional ha admitido la personación como acusación particular de Facua en la causa contra Naturgy Generación que instruye el magistrado José Luis Calama por un posible delito contra el mercado y los consumidores al haber inflado ilícitamente los precios de la electricidad. La querella de la Fiscalía que dio lugar a la apertura de la causa tuvo su origen en una denuncia presentada por la propia organización tras la multa de seis millones de euros impuesta a la gasista el 20 de julio de 2023 por Competencia, que también le obligó a devolver otros 35,5 millones en concepto de indemnizaciones por los daños causados. La sanción estaba motivada por haber incrementado ilegalmente los precios de producción energética en su central térmica de ciclo combinado de Sabón 3, en A Coruña, desde marzo de 2019 a diciembre de 2020.