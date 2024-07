La CNMC consolida su giro estratégico y acelera la pugna contra gigantes tech

A finales de la década pasada, los procedimientos con enjundia abiertos a gigantes tecnológicos se contaban prácticamente con los dedos de una mano. El giro estratégico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante el fuerte crecimiento de estas compañías y su poder, se ha consolidado esta misma semana con un nuevo expediente sancionador abierto a Apple por “prácticas anticompetitivas” con su tienda de aplicaciones. Llega después del abierto a Google -que está en su fase final-, la inminente sanción de 486 millones a Booking y la multa judicializada y suspendida de 194 millones al propio fabricante del iPhone y a Amazon. Por ahora, sólo Microsoft y Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp) han esquivado el golpe.

Ya en el plan estratégico que estará vigente hasta 2026, el organismo presidido por Cani Fernández advertía que prestarían especial atención a los riesgos para la competencia derivados de “conductas potencialmente anticompetitivas en los mercados digitales”. Se aprobó en 2021 después de la primera comparecencia de la presidenta en el Congreso de los Diputados. Apenas unos meses después de ese primer paso se abrió el expediente contra Apple y Amazon que desembocó en la sanción histórica, hoy peleada en la Audiencia Nacional. Un año antes ya puso el foco en el gigante del comercio electrónico, al que quiso regular como operador postal -hoy esa decisión está ‘tumbada’ por la Audiencia a la espera del Supremo-.

El giro ha coincidido, como ya apuntó la propia Fernández, con la entrada en vigor de las diferentes regulaciones europeas para estos mercados digitales y la mayor vigilancia exigida por parte de la Comisión Europea. Se produjo con un cierto retraso respecto a sus homólogos en otros países como Italia o el propio Reino Unido, que se adelantaron en el marcaje más estrecho y la imposición de castigos a todas estas compañías por posibles abusos de su posición en los diferentes mercados. Pero se ha ido reflejando en una serie de decisiones tomadas por el consejo del organismo que han supuesto golpes, mas o menos intensos, a estos titanes internacionales.

En la lista se suma el ‘caso Apple’ con el expediente abierto por posibles “prácticas anticompetitivas” en relación a las condiciones “inequitativas” impuestas a los desarrolladores de aplicaciones. Desde la compañía insisten en su espíritu colaborador para tratar de “aclarar” cualquier asunto sobre su operativa a la CNMC. La App Store es uno de los puntos más vigilados por los reguladores de todo el mundo, incluido el estadounidense, que acusó a principios de este año a la compañía de crear un monopolio en torno al iPhone y a esa tienda de aplicaciones.

Algo que refleja esta actitud más beligerante de la CNMC es precisamente la forma de abrir este expediente. Tradicionalmente, otros frentes iniciados a otras compañías se llevan a cabo después de denuncias específicas de particulares o de organizaciones perjudicadas por las supuestas prácticas de abuso de posición. Pero tanto la sanción a Amazon-Apple como este expediente al fabricante del iPhone han sido aperturas de oficio. “Se abre dada la relevancia que está cobrando en España", aseguraba el organismo este miércoles. El del ‘brandgating’ también fue con esta fórmula, aunque la Dirección de Competencia obtuvo indicios de conductas contrarias a través de la Red de Competencia Europea -pues ya se habían abierto otros procedimientos en otros países-.

El resultado de la investigación de Apple no se conocerá al menos hasta finales del próximo año o el primer semestre de 2026 si se repiten los plazos similares a los vividos en otros procedimientos similares. Pero la CNMC ya advierte que puede exigir, por infracciones muy graves de la Ley de Defensa de la Competencia, hasta un 10% de la facturación global, por lo que supondría probablemente varias centenares de millones de euros. Se sumaría a los más de 680 millones que suman las multas a Booking -que aún no se ha formalizado, pero que se ejecutará previsiblemente este mes de julio- y de la propia Apple y Amazon. Y a lo que pueda exigirse a Google en caso de que se concluya que llevó a cabo prácticas restrictivas de la competencia con la imposición de condiciones a editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias.

Esta pugna con las grandes plataformas digitales también implica una batalla legal larga que puede durar años. Ha pasado con Apple y Amazon, que presentaron varios recursos durante la tramitación del expediente y también acudieron a la Audiencia Nacional para lograr frenar el pago de la multa y la prohibición de contratar con la administración pública. Esto ha hecho que se hayan mantenido durante este último año tanto compras como contratos menores como otros indirectos se hayan seguido manteniendo. Booking ya advirtió a sus inversores hace varios meses que no se iba a quedar de brazos cruzados y que protestaría en los tribunales en caso de que se confirmara la decisión con la sanción más alta de la historia.

Microsoft y Meta se salvan

En este batalla aún hay dos de los cinco grandes actores del ecosistema que se han salvado de las ‘garras’. Uno es Microsoft. La compañía se ha enfrentado a varias investigaciones en el pasado sin que haya habido ningún castigo. En 2013, la entonces Comisión Nacional de la Competencia concluyó que no se había acreditado el abuso en la reventa de licencias de software usado tras la demanda de una empresa particular. Unos años antes se llegó a la misma conclusión en otro caso. El otro actor aún ‘impoluto’ es Meta, dueño de Facebook, Instagram o Whatsapp. La empresa fundada por Mark Zuckerberg no se ha enfrentado ningún expediente.

Sólo en la última década, estos gigantes tecnológicos no han dejado de ganar poder y cuota de mercado en los principales segmentos que atacan. La propia CNMC admitió en un estudio sobre la publicidad online que sólo entre Google y Facebook se repartían más de los ingresos generados con la publicidad online. El organismo especificó en el informe de la sanción a Amazon y Apple, consultado por La Información Económica, que el primero tiene una cuota de mercado de entre un 50% y un 60% en prestación de servicios de ‘marketplace’ online en España “en el escenario más conservador”. Ante esta realidad, el cerco regulatorio se estrecha siendo el reto más relevante la coordinación con Europa y la judicialización de los casos.