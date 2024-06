La CNMC cierra la puerta a un pacto con Booking en la 'megamulta' de 486 millones

No habrá pacto. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cierra la puerta a un acuerdo con el gigante estadounidense Booking para cerrar el expediente de la 'megasanción' de 486 millones de euros por abuso de su posición dominante. Primero fue la Dirección de Competencia y, tras el recurso de la empresa, lo hizo el consejo presidido por Cani Fernández. Se espera que haya una decisión definitiva y firme en las próximas semanas. La agencia online de viajes ya anunció a sus inversores que había provisionado en sus cuentas esa cantidad.

En una resolución fechada el pasado 17 de abril del Consejo de la Sala, y a la que ha tenido acceso este miércoles La Información, confirma la decisión de la Dirección de Competencia de denegar el inicio de actuaciones tendentes a la terminación convencional del expediente sancionador. Este procedimiento está reglado y permite llegar a un acuerdo privado entre las partes que, en la mayoría de las ocasiones, permite una reducción de la sanción o una mejora de las condiciones para la empresa, después de que ésta admita los hechos.

La empresa lo pidió en el mes de diciembre con una serie de compromisos que no se han hecho públicos. Sin embargo, la Dirección de Competencia describió en su contestación "deficiencias" en relación con las presuntas prácticas anticompetitivas, motivando las causas por las que no procedía acordar ese pacto entre las partes. El organismo recuerda que esta terminación convencional, que resulta "atípica", implica renunciar a la declaración de la existencia de las infracciones y a su penalización, además de establecer un "precedente claro que puede fundar una circunstancia agravante de reincidencia si se reanuda la conducta". Entiende que son consideraciones de interés público.

El consejo se basa en jurisprudencia previa del Supremo que insiste en que la iniciación de un pacto previo en un expediente sancionador, que es lo que reclamaba Booking, no responde a una potestad reglada que obligue a la CNMC a iniciarlo. "Supondrá dejar al arbitrio de los presuntos infractores la decisión sobre cuándo la administración debe o no ejercer su potestad sancionadora", apostilla. Rechaza que esta denegación cause indefensión a la empresa estadounidense o que le haya generado un perjuicio irreparable y no entra a valorar los compromisos propuestos.

Por tanto, con esta puerta cerrada, sólo queda esperar que se termine definitivamente la tramitación de la que será la mayor multa de Competencia en la historia. La agencia de viajes online se enfrenta al pago de 486 millones de euros. La empresa ya lo provisionó en sus cuentas. La tecnológica ya insistió en sus cuentas anuales que planea impugnar "aspectos de la multa" impuesta por conductas anticompetitivas. El importe, según el grupo, se basa en los ingresos históricos. Es posible que la sanción final pueda incrementarse cuando se cierre.

Hasta ahora no se ha hecho mención a cuáles son las prácticas que el organismo español ha detectado para poner sobre la mesa esta sanción. Lo que sí que apuntó en su momento la agencia online es que además de la multa le impone una serie de restricciones sobre determinadas prácticas comerciales que sirven como base para determinar cómo clasificar los hoteles en su presentación a los clientes. Si finalmente se confirma, el grupo asegura que impugnará las conclusiones en los tribunales: "Estamos decepcionados y en total desacuerdo con las conclusiones".

Un gigante en los viajes online

El expediente se abrió en 2022. El origen se encuentra en las dos denuncias recibidas por la CNMC emitidas por la Asociación Española de Directores de Hotel y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. En ellas se señalaba la posible imposición de condiciones no equitativas a los hoteles situados en España y la implementación de estrategias comerciales que habrían tenido efectos de exclusión sobre las demás agencias de viajes en internet. También se señala que habría actos de competencia desleal que podría falsear la libre concurrencia en el sector.

La posición de Booking en el sector es muy relevante después de años de fuerte crecimiento. No hay datos específicos sobre la concentración en el mercado español. Pero a nivel europeo, la Comisión apuntaba en 2023 en el expediente con el que prohibía la compra de eTraveli por la propia Booking que la cuota de ésta última en el continente era superior al 60%.