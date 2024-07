CNMC aprieta las tuercas a Booking con el fin de cláusulas clave tras la 'megasanción'

La CNMC acaba de imponer la mayor sanción de su historia. Exige 413 millones de euros al gigante de viajes online Booking por abuso de posición dominante. Pero junto a ese desembolso, que ya estaba contemplado en las cuentas de la cotizada estadounidense, el organismo le aprieta las tuercas con la obligación de eliminar cláusulas clave para mantener esa posición. La compañía tendrá que purgar la obligación de los hoteles de no recortar los precios por debajo de lo fijado en su plataforma o, en su defecto, la posibilidad que se reservaba hasta ahora de poder recortarlos a discreción. Además no podrá utilizar en el futuro como criterio de ordenación de resultados las reservas brutas o netas de cada establecimiento. Ahora arrancará una vigilancia estrecha para el cumplimiento de estas condiciones.

Después de más de dos años de investigación, el organismo encuentra que estas cláusulas eran sus armas en el mercado de reservas hoteleras en internet. Eran condiciones exigidas a hoteles que acababan por levantar muros para no salir de su plataforma -o para necesitarla siempre por sus efectos de red- o para conseguir siempre mejores precios. Y la clave está en la cuota de mercado. Según la resolución, consultada por La Información, en 2022 la empresa contaba con una cuota de mercado de entre el 70% y el 80% en comisiones percibidas (llegó a ser del 80-90% tres años atrás) o en número de reservas gestionadas por agencias de viajes. Esta posición se combina con la “reducida relevancia” de alternativas competitivas, las “altas barreras de entrada” y la dificultad para buscar alternativas por el consumidor ante el “carácter atomizado” de la demanda compuesta por los hoteles españoles.

Una de esas armas para preservar (o incrementar) su dominio era la fijación de precios. La CNMC le exige que no incluya simultáneamente en sus contratos futuros con hoteles las dos cláusulas relacionadas con ello. Aquella que obliga al hotel a mantener lo que se conoce como una “paridad estrecha” de tarifas con su plataforma y la que permite a ésta rebajar a su discreción el precio que el hotel establezca para sus habitaciones en Booking.com (a cargo de su propia comisión). Respecto a esta última, no caben programas opcionales para los establecimientos que habilite a la estadounidense para dicha posibilidad siempre que no se vincule a la firma de condiciones generales de contratación y que nunca lo incluya por defecto. Para cumplir con esta obligación, deberá abandonar una de las dos, a su elección.

El precio se suma también a la oferta. Asegurarse la mayor posible, incrementa esos efectos de red y ese dominio. Para mantenerla lo más alta posible, según la CNMC, ordenaba los resultados en su clasificación predeterminada en función de reservas brutas (incluidas las cancelaciones) y las netas. Esto debe pasar a la historia ahora y siempre. La CNMC exige que se elimine esta fórmula de ordenación y también otra que incluya como criterio la facturación. El organismo insiste en que esto hace que el dueño del hotel privilegie aparecer en Booking frente a otras agencias, pues cuantas más reservas obtenga más alto aparecerá en el ranking -algo que además favorece a firmas más grandes-. Y la consecuencia es que genera daños para la competencia pues incentiva a que sigan una política de precios y disponibilidad de habitaciones basada en ofrecer los precios más baratos y mejores en Booking frente a otras.

Otro de los puntos señalados por la CNMC es la gestión de los programas para mejorar la visibilidad en la plataforma. Cree que no especifica con el suficiente nivel de detalle cómo incide la participación en términos de visitas a la web del hotel y de reservas. Insiste en que tiene la posibilidad de ofrecer datos más precisos sobre dicha repercusión. Así impone que ofrezca su mejor estimación relativa sobre la previsión de actividad, que reportará durante el mes natural siguiente, y sobre el número de noches adicionales que ha reportado durante los últimos 30 días. Además mantendrá un histórico que pueda ser consultado a posteriori.

El otro asunto ‘caliente’ en este procedimiento tiene que ver con aspectos legales. Según la CNMC se impone a los hoteles que firman el contrato el ordenamiento jurídico de los Países Bajos como aplicable a las llamadas ‘Condiciones Generales de Entrega’ además de una versión exclusivamente en inglés. En caso de controversia, resulta aplicable ese ordenamiento por lo que debe incurrir en “gastos relativamente más elevados” para acudir a los tribunales. En este sentido, deberá incluir en sus contratos, tanto presentes como futuros, la versión en lengua española de cualquier condición general de contratación. Además las responsabilidades se dirimirán en España.

Estas obligaciones de comportamiento serán vigiladas de cerca por la Comisión. Pide a la compañía que se acompañe una serie de plazos de ejecución y obligaciones de comunicación para que los hoteles sean conocedores de los cambios introducidos y puedan ser analizados por los técnicos a partir de ahora. Junto a estas exigencias, la sanción es la más alta de la historia aunque queda por ver si la Audiencia Nacional, como ha hecho con la de Amazon y Apple, la suspende de manera cautelar hasta que se dilucide el recurso contencioso-administrativo. La otra medida es la prohibición de contratar con las administraciones públicas, aunque según explican fuentes del sector no es un ‘castigo’ tan relevante para el gigante estadounidense.

Sin castigo por competencia desleal

Pese a que se trata del correctivo más duro en materia de competencia en España, podía haber sido peor. Como queda reflejado en la resolución, se había estudiado la posibilidad de sancionar también tres conductas de competencia desleal, junto con las infracciones de abuso de posición dominante por las que sí que se ha sancionado. Finalmente, el organismo ha decidido que, una vez analizados los hechos acreditados y las alegaciones del gigante estadounidense, se considera que no concurren los elementos de prueba suficientes para mantener la imputación relativa al falseamiento de la libre competencia por actos desleales.

Pese a que la compañía se ha mostrado totalmente en contra de la decisión regulatoria, ya en las últimas semanas había introducido una serie de cambios en algunas de las cláusulas, como admitía este martes una de las asociaciones de empresarios hoteleros con cuya denuncia desencadenaron este expediente. De todas formas, el grupo -que apunta a que el compromiso con el mercado español “sigue intacto”, niega la mayor y asegura que opera en un sector “altamente competitivo” y en una industria “caracterizada por un alto grado de opciones tanto para ‘partners’ como para consumidores”. Previsiblemente presentará recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Esto hará que no haya una resolución definitiva al menos hasta finales del próximo año 2025, en el mejor de los casos, y a lo largo de 2026, en un contexto normal de plazos. Arranca una pugna legal que será muy similar a la que ahora están viviendo Amazon y Apple, a la que le exigieron 194 millones por su acuerdo comercial y de distribución en el país. La Audiencia ha aceptado la suspensión cautelar tanto de la sanción como de la prohibición de contratar con la administración pública y la Sala de lo Contencioso está en pleno proceso de estudio.