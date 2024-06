CEOE pedirá derogar la reducción de la jornada cuando haya cambio de Gobierno si no les incluyen en el pacto

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha admitido que en caso de salir adelante la normativa para reducir la jornada laboral solicitará su derogación cuando haya un cambio de Gobierno si no incluyen a las empresas en el acuerdo. "Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan y no estaremos de acuerdo. Y el día que haya un cambio de Gobierno, pediremos que se cambie", ha avanzado el presidente de la patronal. Durante su intervención en la XLI edición del Seminario de APIE en Santander ha alertado de que estas medidas "tienen resultados a medio y largo plazo".

El líder de la patronal de los empresarios ha expresado su rechazo a esta propuesta que, a su juicio, no piensa en negocios como los dedicados al comercio o la restauración, así como en los autónomos. "Cada vez que se habla de una cuestión laboral se piensa en las grandes empresas, pero no en estos colectivos", ha puntualizado. Garamendi ha sido crítico con el "fondo" de esta iniciativa, que se plantea en un contexto en el que el absentismo en las empresas se ha incrementado. En la misma línea ha citado otros problemas del mercado laboral como la falta de profesionales en algunos sectores mientras la tasa de paro se mantiene en cotas elevadas.

En este contexto, ha dicho sentirse "desvinculado" de las negociaciones que no se están llevando a cabo en el marco del diálogo social, si no que la relación actual con el Ministerio de Trabajo es de "monólogo social" tras criticar que el Moncloa le acuse de no saber dialogar si no aceptan la primera postura que les ponen encima de la mesa. "El que nos tengamos que sentar a una mesa o diga el secretario de Estado, que lo ha dicho ayer, que esto va a ir inmediatamente porque ya está decidido, yo no le llamaría diálogo social", ha lamentado Garamendi.

La intención de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pasa por tener cerrado el acuerdo antes del verano, según ha avanzado. Garamendi ha sido crítico con la manera de negociar y ha "lamentado" que no hay igualdad en este sentido. A su juicio, esta situación rompe con el diálogo social al tiempo que ha advertido de que va la reforma va a perjudicar especialmente a las empresas más pequeñas, que suponen el 98% del tejido productivo en España, con una media de cinco trabajadores o menos.

"Siempre se habla de la parte más débil, pero posiblemente las partes más débiles de la sociedad son esas empresas familiares", ha señalado para lamentar que "se toman decisiones cuando muchas veces no se ha estado muy cerca de ellas". Garamendi también ha pedido abordar la reducción de la jornada de manera sectorial, porque cada actividad es diferente a la hora de gestionar los horarios. "Cuando a veces las cuestiones políticas pesan más que lo que es el día a día de las cosas, de lo que es el día a día del trabajo, de la economía, del mundo de la empresa, pues realmente va a acabar afectando a largo plazo", ha argumentado.