Celsa integra las filiales de España y Francia mientras guarda silencio sobre la entrada de un socio nacional

Celsa ha integrado sus filiales de España y Francia bajo un mismo jefe. La siderúrgica catalana informó a principios de mayo a los trabajadores de que Josep Vilaseca, consejero delegado de Celsa France hasta la fecha, tomaba también la responsabilidad de Celsa España, consolidando ambas posiciones e integrando los dos países, convirtiéndose así en el CEO de la nueva unidad de negocio España-Francia.

Por su parte, Carlos Día, consejero delegado de Celsa España, ha sido nombrado nuevo director comercial pasando a formar parte del comité de dirección que está liderado por el consejero delegado del grupo, Jordi Cazorla, según una comunicación interna enviada por la empresa a los empleados a la que ha tenido acceso La Información. Los cambios en el organigrama se hicieron efectivos el 6 de mayo y se enmarcan dentro del proceso de reestructuración de la multinacional desde que tomaran las riendas los fondos acreedores y la nueva directiva.

Borja García-Alarcón (ex de Enagás e Indra) también se incorporó recientemente como director financiero. La sociedad, además, está en busca de un representante legal, una figura ausente hasta ahora en la historia de la multinacional y que jugará un papel clave en su intento de recuperar el crédito de 539 millones de euros concedido a las tres sociedades patrimoniales con las que la familia Rubiralta controlaba el grupo siderúrgico y que están en concurso de acreedores.

Acciones legales contra Francesc Rubiralta Rubió

Desde la empresa han dicho que es "incobrable" pero aun así llevará a la próxima junta de general de accionistas -que se celebra el 25 de junio- la posibilidad de presentar acciones legales contra los Rubiralta. "El objeto es solicitar el preceptivo acuerdo de la junta general con el fin de entablar acciones contra D. Francesc Rubiralta Rubió a efectos de reclamar eventuales responsabilidades por sus acciones u omisiones en el marco de la administración de la compañía durante los años que ejerció su cargo de administrador", aseguran fuentes de la empresa.

También está pendiente de firmar la persona encargada de implementar el plan estratégico que está desarrollando con la consultora Bain & Co. El plan de futuro, que está previsto que vea la luz en el inicio del segundo semestre, estará orientado a la generación de valor y al impulso de la competitividad y el desarrollo operacional del grupo, que actualmente cuenta con 4.000 trabajadores en España y otros 6.000 en otros países.

Nuevo consejo de administración

Asimismo, como parte de la reorganización, la compañía aprobó a principios de abril en junta de accionistas extraordinaria la incorporación al consejo de administración de Hilario Albarracín, expresidente de KPMG; Mario Longhi, ex presidente de US Steel; Elena Guede, vicepresidenta senior de Estrategia de Sostenibilidad de Cement and Roadstone Holding, y Juan José Nieto, presidente de Arcano Partners. Daniel Alaminos (abogado del Estado) ejerce como secretario.

Los fondos acreedores recibieron luz verde de la Justicia para tomar el control de Celsa en septiembre del año pasado y en noviembre nombraron a Rafael Villaseca como nuevo presidente -no ejecutivo- en sustitución de Francesc Rubiralta. Villaseca fue consejero delegado de Gas Natural Fenosa (Naturgy) de 2005 a 2018 y en el momento del fichaje ejercía como presidente de la Fundación Naturgy y consejero de Cementos Molins y VidaCaixa. Poco después, en enero de este año, Cazorla tomó las riendas como máximo ejecutivo.

Sidenor y Megasa han sonado como candidatos a socio

Una vez aterrizados, los fondos y la nueva ejecutiva se comprometieron con el Gobierno a iniciar la búsqueda de un socio industrial español que tome un 20% de la compañía antes de junio de este ejercicio, sin embargo, el proceso todavía no se habría activado y en la empresa guardan silencio sobre este asunto. Sidenor, Cristian Lay, Megasa y Grupo Gallardo, han sonado entre los candidatos, pero fuentes sindicales aseguran a este medio que algunos interesados habrían contactado con Celsa y la respuesta ha sido que no hay "urgencia" por cerrar la operación. Fuentes de la empresa no hacen comentarios sobre este asunto.

Los sindicatos señalan que el Ministerio de Industria está "levantando la mano" y no está ejerciendo presión sobre este aspecto por el gran cambio que ha sufrido Celsa en los últimos meses. Villaseca dijo en abril en rueda de prensa que era "prematuro" para hablar de nombres de posibles compradores y que había "plena voluntad" de la compañía para ejecutar la operación.

Los acreedores se comprometen con España

Los fondos acreedores que controlan en torno el 90% de la deuda 'jumbo' y convertible son Deutsche Bank, SVP, Attestor, Cross Ocean, Anchorage, GoldenTree y Sculptor. Estos se comprometieron al mantenimiento de la viabilidad de la empresa a largo plazo; la toma de decisiones del grupo en España; y la protección del empleo y de las capacidades productivas. También mostraron al Gobierno "su total compromiso" para sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa y mantener su plantilla y sus capacidades productivas en España.

Otro de los frentes abiertos en Celsa es la posible venta de algunas de sus filiales internacionales. La compañía contrató a Citi para una valoración de sus divisiones en Noruega, Polonia y el Reino Unido y, como publicó La Información, la nueva dirección de la multinacional siderúrgica lo ha marcado como prioridad en su agenda. Los inversores podrán pujar por separado por cada una de ellas sin la necesidad de que vayan en lote. No obstante, Celsa se ha encontrado con una piedra en el camino que quizás demore sus planes. Las fuentes consultadas indican que la "incertidumbre" que pesa sobre el sector restaría valor de mercado a las filiales -de unos 1.000 millones de euros- y que Celsa estaría esperando a lanzar el proceso con el fin de conseguir una mayor monetización.

Desde UGT-Fica y CCOO han advertido de que la venta supondrá restar valor al grupo y poner en riesgo su viabilidad, ya que el 50% del beneficio bruto de explotación (Ebitda) corresponde a Noruega, Polonia y el Reino Unido, según ambos sindicatos. Temen también que las desinversiones lleguen a España y reclaman que se acelere la entrada del socio industrial nacional para que participe en el diseño del plan industrial de la compañía.

Cuentas saneadas

El nuevo equipo directivo inició a finales de 2023 un proceso de auditoría, consolidación financiera y corrección de salvedades contables, y formuló en marzo las primeras cuentas anuales consolidadas a todos los niveles con EY como auditor. El agujero patrimonial que se encontraron los fondos acreedores es de 1.339 millones de euros. Además del pasivo de las tres sociedades patrimoniales con las que la familia Rubiralta controlaba el grupo siderúrgico, EY refleja en las cuentas 419 millones de euros de créditos fiscales no recuperables.

No obstante, gracias a la recapitalización de deuda por importe de 1.418 millones de euros y otros ajustes contables, los estados financieros del curso pasado reportan unos fondos propios consolidados de 326 millones de euros. Por el contrario, si la reestructuración no se hubiera desarrollado, la compañía habría registrado unos fondos propios negativos de 1.187 millones. De este modo, ya saneadas las cuentas, Celsa, que estaba "totalmente quebrada" -según las palabras del propio Villaseca-, cerró el ejercicio con un resultado anual consolidado después de impuestos de 459 millones de euros. Habría incurrido en unas pérdidas de 918 millones de euros sin la reestructuración.

La auditoría refleja también que concentra el 36% de la deuda con entidades de crédito entre sus filiales de Noruega y el Reino Unido. Ambas suman un pasivo de 237,8 millones de euros, mientras que la de Polonia registra una deuda de 414 millones de euros con empresas del grupo y asociadas por un nuevo contrato de préstamo firmado en diciembre.