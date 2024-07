Celsa ficha a la directora legal de Unilever en plena pugna en los tribunales con los Rubiralta

Celsa parece haber completado su nuevo comité de dirección. Ha fichado a Mercedes Lara como nueva directora de legal, que se une a la siderúrgica catalana tras haber sido directora jurídica en Unilever; legal manager en Reckitt Benckiser; y legal counsel en Danone. El nombramiento se produce en plena pugna judicial entre los fondos acreedores y la familia Rubiralta.

Los actuales dueños tratan de recuperar el crédito de 539 millones de euros concedido a las tres sociedades patrimoniales con las que los Rubiralta controlaban el grupo y que están en concurso de acreedores. La figura de representante legal estaba ausente hasta ahora en la historia de la multinacional española.

Desde la propia empresa han reconocido públicamente que el crédito parece "incobrable", pero aun así la junta de accionistas avaló el 25 de junio emprender acciones legales contra el expresidente de la compañía Francesc Rubiralta. De este modo, desde la 'nueva' Celsa le reclaman eventuales responsabilidades por sus acciones u omisiones en el marco de la administración de la compañía durante los años que ejerció su cargo. Celsa habría contratado al despacho Gómez-Acebo, que ya trabajó con los fondos acreedores en la reestructuración, para preparar la querella, según publicó El Confidencial.

Javier Echavarri, director Comercial de Operaciones

Además, según ha podido saber La Información en fuentes del sector, Marc Ayas también llega como nuevo director de recursos humanos, tras haber ejercido el mismo puesto para el sur de Europa en DS Smith y haber sido director internacional de recursos humanos en Almirall.

Por su parte, Carlos Día, consejero delegado de Celsa España, fue nombrado recientemente director comercial. Borja García-Alarcón (ex de Enagás e Indra) también se incorporó a la empresa en febrero como director financiero. El comité de dirección lo completan Francisco Cardona, en Celsa desde hace casi 20 años y nombrado en abril jefe de Sostenibilidad, Comunicaciones y Asuntos Públicos; Javier Echavarri, que acumula casi tres años en la compañía y desde marzo ejerce como director Comercial de Operaciones, y Nora Sranko, asistenta ejecutiva del presidente y consejero delegado y en la empresa desde 2017. En total son siete sin contar las figuras de presidente y CEO.

Un mismo jefe para las filiales de España y Francia

Los cambios se enmarcan dentro del proceso de reestructuración de la multinacional desde que tomaran las riendas los fondos acreedores y la nueva directiva. Asimismo, Celsa ha integrado sus filiales de España y Francia bajo un mismo jefe, según publicó ya este medio. La siderúrgica catalana informó a principios de mayo a los trabajadores de que Josep Vilaseca, consejero delegado de Celsa France hasta la fecha, tomaba también la responsabilidad de Celsa España, consolidando ambas posiciones e integrando los dos países, convirtiéndose así en el CEO de la nueva unidad de negocio España-Francia.

Asimismo, como parte de la reorganización, la compañía aprobó a principios de abril en junta de accionistas extraordinaria la incorporación al consejo de administración de Hilario Albarracín, expresidente de KPMG; Mario Longhi, ex presidente de US Steel; Elena Guede, vicepresidenta senior de Estrategia de Sostenibilidad de Cement and Roadstone Holding, y Juan José Nieto, presidente de Arcano Partners. El 25 de junio se dio luz verde a ampliar el número de consejeros con la entrada de Daniel de Escondrillas, fundador de Natixis Partners y exdirectivo de Citi, y de Antonius Ron Deelen, antiguo consejero delegado de British Steel.

Lo completan el presidente del grupo, Rafael Villaseca; el consejero delegado, Jordi Cazorla, y el secretario, Daniel Alaminos. La sociedad holding del grupo Celsa ha cambiado su nombre a Celsa Steel y también ha renovado su logo. Los fondos acreedores recibieron el 'ok' de la Justicia para tomar el control de Celsa en septiembre del año pasado y en noviembre nombraron a Villaseca como presidente -no ejecutivo- en sustitución de Francesc Rubiralta. En el momento del fichaje ejercía como presidente de la Fundación Naturgy y consejero de Cementos Molins y VidaCaixa. Poco después, en enero de este año, Cazorla tomó las riendas como máximo ejecutivo.

Sin noticias del socio industrial español

Una vez aterrizados, los fondos y la nueva ejecutiva se comprometieron con el Gobierno a iniciar la búsqueda de un socio industrial español que tome un 20% de la compañía antes de junio de este ejercicio, sin embargo, el proceso todavía no se habría activado y en la empresa guardan silencio sobre este asunto. Sidenor, Cristian Lay, Megasa y Grupo Gallardo han sonado entre los candidatos. Los sindicatos han solicitado a la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, una reunión para tratar este asunto.

Los fondos acreedores son Deutsche Bank, SVP, Attestor, Cross Ocean, Anchorage, GoldenTree y Sculptor. Otro de los frentes abiertos en Celsa es la posible venta de algunas de sus filiales internacionales. La compañía contrató a Citi para una valoración de sus divisiones en Noruega, Polonia y el Reino Unido, y la nueva dirección de la multinacional siderúrgica lo marcó como prioridad en su agenda. No obstante, la incertidumbre que hay sobre el sector restaría valor de mercado a las filiales -de unos 1.000 millones de euros- y Celsa estaría esperando a lanzar el proceso con el fin de conseguir una mayor monetización.

Celsa tiene también pendiente desvelar el plan estratégico que está desarrollando con la consultora Bain & Co. El plan de futuro, el cual estaba previsto que viera la luz en el inicio del segundo semestre, estará orientado a la generación de valor y al impulso de la competitividad y el desarrollo operacional del grupo, que actualmente cuenta con 4.000 trabajadores en España y otros 6.000 en otros países