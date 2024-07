Bruselas apunta contra X, la antigua Twitter, por prácticas engañosas y falta de transparencia

La Comisión Europea ha publicado este viernes sus conclusiones preliminares sobre tres de las áreas en las que investiga a la plataforma X (antes Twitter) y acusó a esa red social de incumplir la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea por prácticas engañosas y falta de transparencia.

La plataforma del multimillonaria Elon Musk tiene ahora un plazo de "al menos 14 días" para defenderse de las acusaciones o para proponer compromisos que solucionen los problemas y convenzan a la Comisión Europea, que podría imponer una multa a la red social de hasta el 6 % de su facturación anual en todo el mundo.

"X no cumple con la DSA en áreas clave de transparencia, utilizando patrones oscuros (en su marca de verificación con 'blue check') y, por lo tanto, engañando a los usuarios, al no proporcionar un repositorio de anuncios adecuado y al bloquear el acceso a datos para los investigadores", declaró en un comunicado la vicepresidenta comunitaria encargada del área digital, Margrethe Vestager.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario mantiene abiertas otras investigaciones contra X por motivos relacionados con la difusión de contenido ilegal, su política contra el contenido violento o sus métodos para evitar la desinformación y las injerencias extranjeras que Bruselas espera concluir próximamente.

El Ejecutivo comunitario abrió varias investigaciones contra X el pasado diciembre y ha concluido, en primer lugar, que la política de "cuentas verificadas" con una marca azul de la red social "no corresponde a la práctica de la industria y engaña a los usuarios".

Esa marca invita a pensar al usuario que la cuenta publica información veraz y confiable, cuando en realidad sólo se verifica la identidad del usuario, generalmente con una cuenta bancaria y un número de teléfono, y basta con pagar para comprar ese signo azul en X. La Comisión sostiene que "hay evidencia de actores malintencionados que abusan de la 'cuenta verificada' para engañar a los usuarios".

"En su momento, los 'Blue Checks' solían significar fuentes de información confiables. Ahora, con X, nuestra opinión preliminar es que engañan a los usuarios e infringen la DSA", señaló el comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton.

No cumple con la transparencia requerida

En segundo lugar, el Ejecutivo europeo sostiene que X no cumple con la transparencia requerida en cuando a su publicidad, pues "no proporciona un repositorio de anuncios que sea buscable y confiable" y su diseño "no permite la supervisión y la investigación necesarias sobre los riesgos emergentes provocados por la distribución de publicidad en línea".

Por último, la red social no proporciona a los investigadores acceso a sus datos públicos en línea con las condiciones establecidas por la Ley de Servicios Digitales, en vigor en la UE desde el pasado mes de agosto. Además, la Comisión desaprueba "el proceso de X para otorgar acceso a su interfaz de programación de aplicaciones (API) a los investigadores", pues no les deja otra opción que "pagar tarifas desproporcionadamente altas".

Si tras la defensa de X, cometida a la Ley de Servicios Digitales por tener más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE, Bruselas acaba confirmando sus conclusiones preliminares y mantiene que infringe en concreto los artículos 25, 39 y 40(12) de esa normativa, además de la citada multa la Comisión podría ordenar a la plataforma que tome medidas.

Período de supervisión reforzada

Una decisión de incumplimiento también puede desencadenar un período de supervisión reforzada para garantizar el cumplimiento de las medidas que el proveedor pretende tomar para remediar el incumplimiento, agrega la Comisión Europea, que también puede "imponer pagos periódicos de sanciones para obligar a una plataforma a cumplir".

La Comisión también ha implementado una herramienta de denuncia, permitiendo a empleados y otras personas con conocimiento contactar a la Comisión de manera anónima para contribuir al monitoreo de cumplimiento por parte de las empresas digitales consideradas como "grandes plataformas", tales como TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, Wikipedia o Pornhub.

Además de investigar a X, Bruselas también ha abierto expedientes a TikTok, AliExpress y Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp). En caso de resultar multadas, las plataformas podrían llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.