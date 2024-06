BBVA solicita autorización al BCE para lanzar la opa hostil sobre Banco Sabadell

BBVA da un paso más en su objetivo de lanzar una opa hostil sobre Banco Sabadell y solicita al Banco Central Europeo (BCE) autorización para llevar a cabo esta operación, según confirman fuentes de mercado a este medio. El trámite tiene lugar una vez que ha formalizado esta petición a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que dé su visto bueno, así como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ofrezca su veredicto acerca de esta potencial unión.

El banco presidido por Carlos Torres sigue así los trámites correspondientes en este proceso, que puede alargarse entre seis y ocho meses, según el calendario que manejan, tiempos que la mayoría de analistas cuestionan, advirtiendo de que se pueden prolongar. El organismo con sede en Fráncfort será el encargado de analizar los riesgos derivados de la estabilidad financiera sobre esta integración que daría lugar al tercer mayor banco de la eurozona por detrás del francés BNP Paribas y Banco Santander.

La valoración del BCE resulta clave para la opa, ya que la CNMV no tiene potestad para dar su 'ok' hasta que el supervisor bancario se pronuncie al respecto. No obstante, desde la entidad se han mostrado confiados en obtener su aval. Durante la presentación de la oferta pública de adquisición al mercado el pasado 9 de mayo, Torres insinuó tener de su lado al organismo liderado por Christine Lagarde. "Al BCE le gusta la consolidación y que hubiera bancos más grandes", comentó el banquero, que cree que no habrá problemas en obtener su plácet.

Al hilo de este proceso, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, se ha mostrado recientemente favorable a las fusiones bancarias con el objetivo de acelerar su consolidación, especialmente, transfronterizas. En este caso la absorción sería entre bancos nacionales que darían lugar a un gigante bancario español, compitiendo por cuota de mercado con CaixaBank. En este sentido no prevén que ni el BCE ni la CNMV pongan trabas.

Con el objetivo de ganar tiempo, BBVA ha decidido convocar la junta extraordinaria de accionistas para someter a votación la ampliación de capital con el que afrontar el canje de fusión propuesto. Su celebración está prevista para el próximo 5 de julio, cuando el banco azul someterá a votación la emisión y puesta en circulación de hasta 1.126 millones de acciones por valor de 552 millones de euros. La cifra equivale al 19% del capital, por lo que el número de títulos se incrementará por encima de los 6.900 en caso de sacar adelante la opa hostil.