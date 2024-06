Banco Sabadell reduce en más de un 15% su exposición al ladrillo tóxico en el último año

Banco Sabadell hace limpia de su ladrillo tóxico y reduce su cartera en el último año. El banco catalán ha recortado su volumen de activos inmobiliarios problemáticos por debajo de los 1.000 millones, aunque mantiene su ratio de cobertura prácticamente sin cambios. Según consta en el último informe financiero correspondiente al primer trimestre, la entidad contabilizaba al término del pasado mes de marzo un total de 939 millones en esta partida, cifra un 15% inferior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El recorte ha sido paulatino a lo largo de estos doce meses, descenso que ha ido en línea con el volumen de provisiones, que pasa de los 429 millones a los 370, un 13,7% menos. Esto se traduce en una tasa de cobertura que roza el 40%, por debajo de la tasa general, que se eleva hasta el 55%. Desde Banco Sabadell han sacado pecho del "fortalecimiento de la calidad" del balance tras elevar la cobertura de activos problemáticos totales con un saldo de 6.657 millones.

De esta cifra, 5.718 millones restantes corresponden a préstamos dudosos o 'stage 3', como se conoce en la jerga y significa que ya han entrado en impago. De este modo, la morosidad se coloca en el 3,46%, por debajo de la media sectorial, mientras los 939 millones restantes se enmarcan dentro de activos adjudicados, es decir, que ya son propiedad del banco tras materializar el embargo. Este paquete supone algo más del 14% de sus activos problemáticos totales y se concentra mayoritariamente en inmuebles terminados, al tiempo que el suelo (5,2%) y los edificios en construcción tienen un peso minúsculo.

En los últimos años Banco Sabadell ha concentrado parte de sus esfuerzos en desprenderse de ladrillo tóxico que arrastra el sector a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. Un objetivo en el que el traspaso de carteras a fondos institucionales ha jugado un papel clave en los últimos años. En este sentido, una de las operaciones de calado llevadas a cabo recientemente tuvo lugar a finales de 2022, cuando vendió el 20% que aún poseía de Solvia, la inmobiliaria heredada tras la absorción de la antigua CAM (Caja Mediterráneo).

El grupo dirigido por César González-Bueno se sumó a la tendencia de la banca a buscar acuerdos con fondos de inversión para deshacerse de estos activos o reducir su volumen en la medida de lo posible. A este respecto, BBVA, que ha lanzado una opa hostil sobre Sabadell, cuenta con una exposición "residual" después de todos los traspasos aprobados. El acuerdo con Cerberus para la venta de todo su negocio inmobiliario ha tenido un impacto relevante en el banco con sede en La Vela, según explican desde la entidad, cuya exposición bruta a dudosos asciende a 8.262 millones, el 4% del total.

Contra todo pronóstico, la subida de los tipos de interés a máximos de dos décadas por parte del Banco Central Europeo (BCE) no se ha traducido en un repunte de la morosidad como se anticipaba hace unos meses. El riesgo de impago sigue sin figurar entre las principales preocupaciones para el sector, lo que no ha impedido que se eleven las provisiones por insolvencias en algunos casos como en BBVA, que las ha incrementado en más de un 40%, hasta los 1.361 millones. Por el contrario, Banco Sabadell la has reducido en 208 millones debido a la mejor calidad del riesgo.