Los analistas dudan del éxito de la opa de BBVA sobre Sabadell si no incluye efectivo

Uno de los principales puntos de fricción en la oferta de fusión de BBVA a Banco Sabadell está en el precio. El canje de un 1 título por cada 4,83, valorando la potencial unión en casi 12.000 millones, ha sido cuestionado por el consejo de administración del banco catalán, por el mercado e, incluso, por el núcleo duro de los accionistas minoritarios. Cinco semanas después del lanzamiento de la opa hostil y con una prima reducida al 7,3% al cierre de los mercados este viernes desde el 30% planteado inicialmente, empieza a ganar peso la necesidad de una mejora en las condiciones.

Al menos así lo creen los analistas, que condicionan el éxito de la operación a que el banco que preside Carlos Torres pague una parte en efectivo. "Nunca he visto racionalidad a este movimiento, pero BBVA debe pagar mucho más si quiere convencer a los accionistas de que acudan a la opa. Ahora mismo solo ven que recibirían por sus títulos del Sabadell acciones que no paran de caer", comenta el analista de ATL Capital, Ignacio Cantos. Coincide en este sentido, Xavier Brun, analista de renta variable europea de Trea AM, que ve necesario desligar el coste de integrar Banco Sabadell a la evolución de la cotización de BBVA.

Desde que trascendieron las negociaciones, sus títulos han pasado de rozar los 11 euros a situarse ligeramente por encima de los 9 euros, marcando mínimos desde el arranque de marzo. Esto se traduce en un correctivo del 17,2%, mientras la cotización de Sabadell acaricia los niveles previos al 30 de abril con un ligero alza del 0,2%. En lo que va de año la revalorización anual en ambos casos se suaviza al 9,6% y al 56,5%, respectivamente. Las caídas generalizadas en bolsa a causa de las turbulencias financieras de la última semana no han ayudado a que el banco azul se reponga del correctivo sufrido a cuenta de un informe de BNP Paribas muy crítico con la opa.

Además de poner en entredicho su decisión, al considerar que "no es un buen movimiento estratégico", estima que deberá elevar la oferta en un 10% una vez que se acerque el periodo de aceptación si quiere atraer a los minoritarios, que representan el 48% del accionariado. El 52% restante está en manos de institucionales, entre los que destacan BlackRock (6,64%), Dimensional Fund Advisors (3,8%) y el mexicano David Guzmán, que controla casi el 3,5% a través de su Fintech Europe. "Esperamos que el banco utilice parte de la ampliación de capital para ofrecer un incentivo y que la opa tenga éxito", destacan en dicho documento.

Si bien el presidente de BBVA, Carlos Torres, admitió en una carta que no disponía de "ningún espacio" para mejorar los requisitos, la gestora francesa expone que acompañar el canje con efectivo le ayudaría a conseguir un mayor apoyo en su intención de crear un 'gigante bancario'. El grupo de origen vasco celebrará una junta extraordinaria el próximo 5 de julio para votar la emisión de 1.126 millones de títulos nuevos, propuesta que los analistas esperan que obtenga luz verde por el amplío abanico de inversores.

Las dudas radican en el apoyo de los tenedores del capital de Banco Sabadell. No obstante, antes de que decidan su voto el folleto debe pasar por varios filtros regulatorios. En el momento actual, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encuentra analizando este proyecto tras admitirlo a trámite el pasado martes, aunque no puede pronunciarse hasta que el Banco Central Europeo (BCE) dé su visto bueno. En cambio no tendrá que esperar al veredicto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para lanzar la opa.

La última palabra la tiene el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, tal y como ha recordado en varias ocasiones el responsable de este departamento, Carlos Cuerpo, quien se muestra reacio a dar su aprobación. Un 'no' del Gobierno a los planes de Torres no impidiría la opa, pero sí podría oponerse a la fusión entre ambas entidades. Pese a ello, el banco confía que en Moncloa finalmente "acabará apreciando las bondades" que plantea esta unión.

El propio Carlos Torres intentó limar asperezas este jueves ensalzando la gestión económica del Gobierno español. En el marco de una cumbre empresarial de alto nivel entre España y Turquía, que contó con la presencia del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Torres le dio la "enhorabuena" por la gestión de los fondos europeos y las previsiones de crecimiento para la economía nacional este 2024, que estarán por encima de la media de la Unión Europea.