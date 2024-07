Banco Sabadell advierte de que en la opa de BBVA "hay muchas cuestiones que no están claras"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado durante la presentación de los resultados del grupo, que "hoy no toca hablar de la opa" de BBVA, aunque ha apelado a la transparencia y ha asegurado que hay "cuestiones que no están claras", por lo que convendría matizarlas para que los "accionistas pudieran decidir con total información". El 'número dos' del banco ha apelado a la misiva enviada por el presidente no ejecutivo, Josep Oliu, a los accionistas un día antes de la celebración de la junta extraordinaria del banco azul, en la que apuntó que aún no deben tomar una decisión.

No obstante, sí que ha apuntado que "la gente compra lo que considera que está infravalorado" en alusión a la idoneidad de la oferta hostil, para acto seguido destacar que cualquier oferta de adquisición es "lícita". González-Bueno ha defendido el proyecto en solitario de Banco Sabadell como entidad independiente, remarcando que su nivel de riesgo "es acotado, porque es predecible". Precisamente una de las razones que han motivado la decisión de Carlos Torres radica en reducir el peso en la cuenta de resultados de mercados emergentes, en los que acusa el impacto del efecto divisa.

Tras descartar lanzarse a comprar otro banco, el banquero ha sacado pecho de la fortaleza del grupo, que ha obtenido su mayor beneficio semestral de la historia con 791 millones de ganancias, cifra sobre la que ya anticipan la posibilidad de rebasar los 1.400 millones en el conjunto de 2024.