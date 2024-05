El Banco de España lanza una alerta sobre las fusiones en plena opa de BBVA al Sabadell

Fusiones bancarias sí, pero no a cualquier precio. Este es uno de los principales mensajes que la subgobernadora del Banco de España (BdE), Margarita Delgado, ha lanzado durante su intervención en las jornadas AFME, celebradas en Fráncfort. En concreto, la número dos del organismo ha defendido que el tamaño de una entidad no siempre es beneficioso. "¿Queremos campeones bancarios paneuropeos a cualquier precio? La respuesta es no. Más grande no siempre es mejor", ha destacado.

Delgado realiza estas declaraciones en mitad de la polémica desatada por la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, que dará lugar al tercer mayor banco de Europa, por detrás del francés BNP Paribas y del español Banco Santander. Así, ha argumentado que todas las operaciones deben estar basadas en un "cuidadoso análisis" de los beneficios específicos que proporcionará y que deben "superar los riesgos y los costes asociados". Es decir, que el modelo de negocio resultante ha de ser rentable y sostenible como resultado de las sinergias que el marco regulatorio actual no proporciona a los bancos.

En este sentido, ha apelado a las integraciones entre grupos de diferentes países. "Sin olvidar la neutralidad que deben mantener las autoridades, hay que reconocer que la ausencia de ejemplos notables de fusiones transfronterizas en la UE es una anomalía", ha señalado, para incidir en que las absorciones de este tipo aportarían beneficios como una "mayor diversificación" y "posibles ganancias de eficiencia" relacionadas con un mayor tamaño. No obstante, apunta que esta situación todavía no se ha producido debido a divergencias normativas, tales como regímenes de insolvencia, costes de transacción y diferentes culturas de productos bancarios.

Delgado ha subrayado que si bien contar con bancos paneuropeos facilitaría a las empresas obtener financiación de una manera más competitiva a la hora de financiar su actividad en el exterior, incide en que no se pueden llevar a cabo a cualquier precio. "Me gustaría subrayar, una vez más, la importancia de seguir construyendo los cimientos de un marco regulador común en Europa para sacudir nuestro propio interés. Nuestro sistema financiero, nuestras empresas y nuestra economía necesitan ser más fuertes para competir a escala internacional", ha remarcado.