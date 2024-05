Avatel aprieta las tuercas en el ERE de casi 850 empleados en la antesala de su venta

Avatel es el quinto operador ‘de facto’ tras la fusión de Orange y Másmóvil y la consolidación de Digi como el cuarto actor. La compañía mantiene desde hace varias semanas negociaciones con los sindicatos para pactar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que le permita reducir más costes. Y lo hace manteniendo un perfil duro en los primeros compases, sin apenas reducir el número de afectados en los casi 850 trabajadores y con condiciones económicas bastante exigentes. En paralelo, el grupo recibe acercamientos de otras empresas, entre ellas Telefónica, para plantear una potencial compra.

Este mismo viernes se mantendrá la cuarta reunión en la negociación del despido colectivo. En la tercera, que tuvo lugar el pasado martes, la dirección no quiso reducir el número de 849 despidos que se planteó en un primer momento. La indemnización que se puso sobre la mesa era de 24 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades, según explican diversas fuentes sindicales a La Información, que insisten en que se llegó incluso a “amenazar” con rebajarlo hasta el mínimo legal de 20 días. “La empresa se encierra en una propuesta social ridícula, sin admitir disminución de personas afectadas, ni voluntariedad y ni siquiera habla de las personas más vulnerables”, apuntan desde CCOO.

Aunque otras fuentes sindicales señalan que habrá, con toda seguridad, algunas mejoras en las propuestas de la compañía en las próximas semanas de negociación, la realidad es que el perfil de negociación es especialmente duro. La empresa necesita con urgencia reducir el número de empleados en una plantilla de 1.886 trabajadores con los que contaba a cierre del primer trimestre de este año. Ese equipo se ha ido completando tras una carrera sin descanso en la consolidación de los operadores pequeños locales y regionales: 54 operadores comprados en 2021 y 5 en 2022 y 25 en 2023, según sus propias cifras. Este último año supuso un desembolso de 85 millones, que se suman a los 650 millones invertidos en tres años.

Para CCOO este ERE es una “externalización en toda regla”, es decir, que se contratarán otros servicios con otras empresas para no desarrollarlos desde dentro. La propia UGT aseguraba hace unos días que en el plan de futuro de la compañía se ha planteado la eliminación completa de determinados departamentos, por lo que entienden que “no se garantiza el mantenimiento de la calidad del servicio ni de los clientes”. La compañía cuenta con una red relevante de tiendas propias (en total son más de 300 puntos de venta) y con un equipo comercial de varios cientos de personas.

El peso de la deuda y la necesidad de ajustar su estructura para incrementar su atractivo ante un potencial comprador son dos de los factores clave en esta negociación. Todo ese crecimiento protagonizado en estos años se ha ido consiguiendo, como sucede en otros casos en este sector, a base de levantar deuda. La operación más relevante del grupo Avatel Telecom fue un crédito sindicado que se firmó en 2020 y se renovó en 2021 y que a cierre de 2022 sumaba casi 200 millones de euros entre los diferentes tramos. Los gastos financieros por los intereses se dispararon ese ejercicio en esa compañía de los 27,8 a los 48,6 millones lo que recortaron el beneficio neto pese a haber disparado las ventas casi un 40% hasta los 265 millones de euros.

Interés de compra

Este importante ajuste laboral se produce cuando la compañía analiza el interés de compra de varias compañías. A principios de este año, antes de anunciar el ERE, ya contrató asesor para estudiar potenciales ofertas. Varios fondos de capital riesgo se habrían acercado, con Telefónica como uno de los pujadores -aunque no con la propuesta más generosa-. En un primer momento se planteó un valor de mercado de en torno a 1.000 millones de euros, aunque todo apunta a que la cifra será sensiblemente más baja que esa cantidad debido a todos los cambios de mercado, según explican varias fuentes del mercado. Todo apunta a que no se materializará hasta que no haya un acuerdo definitivo con las organizaciones sindicales.

Avatel ha sido siempre una de las grandes candidatas al baile de consolidación de las operadoras de telecomunicaciones en España. La fusión de Orange y Másmóvil -y la entrega de las concesiones regulatorias a Digi y no a ellos- y la compra de Vodafone por Zegona, ambas basadas en un importante apalancamiento, además de ese fuerte endeudamiento propio hacen que la posición de la compañía haya cambiado ostensiblemente en este baile. Esto se suma a un panorama macroeconómico muy diferente, con tipos de interés elevados y unos múltiplos en el sector mucho menos generosos.

El grupo, nacido en el año 2011 en la Costa del Sol como un operador para extranjeros en segundas residencias, cuenta con más de 150 operadores integrados entre las diferentes compras, cubren más de 1.000 poblaciones y tiene 3,4 millones de unidades inmobiliarias. En los tres últimos años han sumado más de 160 millones de euros de ayudas del plan de ayudas de despliegue de red de fibra en rural Único -a finales de 2023 fue el principal adjudicataria de la tercera convocatoria-. El capital de la empresa está controlado por tres de sus directivos, encabezados por los dos socios iniciales, Ignacio Aguirre y Víctor Rodríguez.