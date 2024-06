Arcano: "La inversión en startups tendrá una recuperación progresiva pero no un rebote"

La primera parte del año sigue teniendo una temperatura tibia en la inversión en startups. Y no se espera un 'calentón' repentino. Arcano es uno de los asesores financieros con presencia significativa en startups y grandes tecnológicas. Su 'managing partner' especializado en tecnología, Juan Venegas, asegura que los desembolsos de los fondos "tendrán una recuperación progresiva pero no un rebote". Insisten en que el modelo de "crecimiento a cualquier coste" tendrá "difícil" sumar inversores, mientras que por contra lograrán múltiplos relevantes de hasta 10 veces sus ventas las compañías en software empresarial con buenos márgenes. Y apuntan a la irrupción de fondos internacionales adquiriendo compañías y a problemas para firmas especializadas en comercio electrónico y 'marketplace'.

"Hay una buena noticia: la caída de 2023 y el inicio de 2024 se debe más a que no ha habido megarrondas a que no estaba fluyendo la inversión", apunta el gestor en una entrevista con La Información. El equipo de ocho personas de la división tecnológica de la firma cuenta con una quincena de operaciones en gestión (dos tercios en compras mayoritarias y un tercio en rondas de financiación o entradas minoritarias de inversores). Las consultoras de digitalización, la ciberseguridad y algunos segmentos del 'fintech' no regulados junto con el 'software' para empresas son los segmentos más mimados entre sus portfolios.

Las valoraciones representan uno de los termómetros en la inversión de este sector. Es el 'precio' que ponen los fondos y el resto de accionistas a unas compañías que no son cotizadas. Los niveles fijados en 2021 "no se van a alcanzar en el corto y en el medio plazo especialmente para modelos de negocio que no son rentables". En este sentido, Venegas recuerda que el modelo de crecimiento "a cualquier coste destruyendo dinero sin límite va a tener muy difícil conseguir apoyo de los inversores salvo que sea algo rupturista".

En el mercado español (y europeo), esas 'cotizaciones' más sólidas se están viendo en firmas "con márgenes buenos, Ebitdas positivos, que generan caja y necesitan socios para internacionalizarse o para desarrollar más productos pero que no necesitan dinero para seguir operando". ¿Cuáles son los múltiplos que se están 'estandarizando' en esta nueva normalidad tras el ajuste? Ahora mismo, las compañías más 'queridas' por los inversores, que son las de software para empresas, pueden llegar a las 10 veces los ingresos. Los que son "buenos" pero sin ser líderes sectoriales "pueden estar entre 6 y 7 veces". Y las que tienen menos crecimiento o menos margen, entre 3 y 4.

En otro momento, los 'marketplaces' y el comercio electrónico eran ambicionados por los fondos. Ahora, en este ajuste, han sido los peor parados, según apunta Venegas. "Hay muchos inversores que ya están empezando a ver esas inversiones en base a múltiplos de Ebitda, algo que hace dos años era impensable", apunta. ¿Cambiará ese ciclo? "Todavía le falta". En este sentido, insiste en las diferencias en fidelidad e índice de rotación de clientes con negocios empresariales. El 'churn' suele ser relativamente bajo en estos últimos, mientras que en modelos directos al consumidor "pueden estar en el 20% o el 25%". "Tienes que invertir cantidades masivas en posicionamiento con bases de clientes iguales o mayores", avisa.

El tamaño es una de las asignaturas pendientes del mercado español. Arcano y otros asesores ven que empresas que consiguen llegar a 5 millones de ingresos anualizados (ARR en el argot) o de facturación con "margen sólido" atraen "a una cantidad impresionante de inversores de dentro y de fuera de España". "Hasta que no están cerca de esos niveles, cuesta más levantar especialmente entre los inversores extranjeros", explica el gestor.

Precisamente esa falta de tamaño también ha sido uno de los factores que ha determinado que no haya habido grandes quiebras o cierres 'sonados'. "Las 15 o 20 compañías más grandes han tenido una base más o menos sólida de accionistas y levantando dinero internamente y recortando gasto puedes sobrevivir mucho tiempo", explica. La otra razón hay que encontrarla en la idiosincrasia española del mercado de financiación de las startups. En España ha sido "más difícil" levantar dinero y las valoraciones han sido "más conservadoras". "Las ratios de 'quema de caja' han sido más bajos si comparas con EEUU o Reino Unido y cuando la tortilla se ha dado la vuelta es más fácil dejar de gastar y aguantar", apostilla.

Y las compras

Arcano se centra en proyectos con valoraciones mínimas de 30 millones. El tamaño medio de las transacciones para las que tiene mandatos firmados es de unos 100 millones de euros. En cuanto a las adquisiciones mayoritarias, se está incrementando la tendencia de fondos extranjeros enfocados en tecnológicas en crecimiento (no tanto 'private equity' tradicional) que o bien quieren adquirir de manera directa o porque tienen otra compañía en ese mismo segmento y quieren fusionarlas para ganar tamaño. La pasada semana se cerraron dos compras pero por compañías más grandes y no por gestoras de capital riesgo: Cobee por Pluxee y Argilla por Hugging Face.

Con estos mimbres, ¿qué se puede esperar de lo que queda de 2024 y el año 2025? El año 2023, con unos 2.000 millones de euros de inversión según los datos de la consultora Dealroom, ha sido el de mínimos. "Este 2024 alguna 'megarronda' habrá y en 2025 seguro que también; el valor combinado de las compañías está aumentando y eso hace que el tamaño de esas rondas tienda a ser mayor", explica. Pero concluye que no hablarían de rebote sino de una "recuperación progresiva".