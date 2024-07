Amazon sube ventas en España un 11% hasta 7.100 millones pero con beneficios “bajos”

Recupera tasas de crecimiento del año 2021 en el volumen de negocio, especialmente marcadas por el boom vivido tras la pandemia, pero mantiene las ganancias en niveles “bajos” y sin visibilidad alguna del Impuesto sobre Sociedades abonado. Amazon cerró el año 2023 con unas ventas brutas de 7.100 millones de euros entre su tienda, los servicios de la nube y la publicidad digital, lo que supone una subida del 11% respecto a la cifra anterior. El gigante del comercio electrónico, que asegura haber superado los 25.000 empleados fijos en la plantilla, esquiva el desglose de la figura que grava las ganancias pagado en este país, donde opera con una estructura con matrices en Luxemburgo. Los tributos directos, donde la inmensa mayoría son los pagos a la Seguridad Social y el IRPF de la plantilla, representaron apenas el 5% de la facturación.

El año 2021 fue el de la explosión. La subida fue del 11%. El año pasado, ante el freno del consumo y una menor exuberancia en el mercado, se resintió esa tasa y se quedó en casi la mitad. Ahora vuelve a ese 11%, según los datos hechos públicos ahora por la compañía, que no desglosa cuánto corresponde a las ventas de la tienda online, tanto directas como de vendedores terceros, a la publicidad digital o a la computación en la nube. Como es previsible, las primeras representan la mayoría aunque las otras dos han ganado enteros en los últimos años.

Esos 7.100 millones son las ventas consolidadas de todo el grupo. Es un dato que hace público la empresa pero que tiene reflejo en ningunas cuentas consolidadas, pues la compañía opera con diferentes filiales españolas y con dos sucursales -las de la nube y las de la tienda online- de sociedades luxemburguesas. En este balance anual, la compañía no incluye las ganancias brutas ni las netas. Reconoce que los beneficios de explotación “siguen siendo relativamente bajos” y lo achaca a la presión de los precios en un “mercado muy competitivo”, las inversiones de capital y los “crecientes” costes de explotación.

Esta misma justificación es la que utilizan para no ofrecer datos sobre el Impuesto sobre Sociedades, que es el que grava precisamente las ganancias de las empresas, abonado por las diferentes sociedades en el país. La compañía opera con seis filiales propias y dos sucursales de empresas luxemburguesas (estas matrices con sede en Luxemburgo son las que registran las ventas y declaran el IVA). Entre las primeras (las sucursales no presentan números formales y auditados) el pago de este tributo en 2022 sumó apenas 38 millones. Las cuentas de resultados aún no han sido presentadas formalmente en el Registro Mercantil correspondientes a este 2023.

Este Impuesto de Sociedades es incluido por la compañía en su balance fiscal en los impuestos directos, aunque reconoce que la gran mayoría corresponde a las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF de los empleados. En ese grupo también incluye los impuestos pagados por la adquisición o construcción de terrenos, el impuesto sobre servicios digitales (conocida popularmente como ‘Tasa Google’ y que en su caso grava los servicios de publicidad digital en su plataforma) y los derechos de exportación. Todos estos sumaron 370 millones de euros frente a los 317 millones de un año antes. Esto supone apenas el 5% de toda la facturación bruta.

Sí que desglosa los impuestos indirectos recaudados, principalmente IVA (tanto el directo como el que remite a las autoridades fiscales en España por la venta de terceros en su ‘marketplace’). En este caso se trata de unos 790 millones de euros, frente a los 614 millones de un año antes. En 2022, Amazon tuvo que regularizar 68 millones de euros entre cuota e intereses de demora después de que firmara un acta de conformidad levantada por la Agencia Tributaria a su filial publicitaria. Estaba relacionada con cambios de interpretación de la norma en lo referente a cómo contabilizar el IVA en caso de la publicidad online.

Dos aperturas y un cierre

En el lado de la infraestructura, la compañía mantiene la planta de centros logísticos más o menos sin cambios después del frenazo en la inversión vivido tras la pandemia -en 2023 se recortaron en seco las inyecciones de dinero para inversión desde Luxemburgo a las dos principales filiales españolas-. Asegura que cuenta con en torno a 40 instalaciones, entre infraestructura directa para gestionar paquetes y centros corporativos. La cifra facilitada no ha variado. Hay que tener en cuenta que ha renunciado a varias construcciones importantes, se cerró el centro de Martorelles y sólo abrió durante ese ejercicio, según sus propias cifras, dos instalaciones en Zaragoza y Girona.

La plantilla fija de la empresa ha superado recientemente la barrera de los 25.000 empleados, un objetivo que se había fijado para el año 2025. Esta cifra no incluye los fijos discontinuos, que tienen un papel importante en picos de actividad para periodos como la Navidad u otros, ni los que han sido reclutados a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) con los que Amazon tienen acuerdos comerciales. Tampoco se especifica en esta ocasión cuánto corresponde a la división de logística, que tradicionalmente ha sido mayoritario. El año pasado eran en torno a 15.000 de los 22.000 totales.