Amazon declara 200 millones de ingresos en su división de streaming en España

Amazon creó en 2022 su filial de streaming de vídeo y audio pero su primer ejercicio de actividad fue el pasado. Y los primeros números arrojan unos ingresos de 200 millones de euros, con un impuesto sobre sociedades real desembolsado de algo más de 2,7 millones. Esas ventas se reparten principalmente en servicios a su matriz luxemburguesa -el servicio de streaming se incluye en la suscripción general de Prime- y también en ingresos directos -se vende de manera directa, por ejemplo, el streaming de audio Music a través de operadoras de telecomunicaciones-.

En concreto, la filial Amazon Digital Spain generó unos ingresos de 200,5 millones de euros, según queda reflejado en las cuentas anuales recién presentadas en el Registro Mercantil y consultadas por La Información. Hay que tener en cuenta que la empresa presta servicios de manera directa en España y también a su matriz y otras sociedades del grupo. Estas refacturaciones en forma de servicios de apoyo a la venta y otras actividades supusieron 133 millones, es decir, dos tercios. El otro tercio representaría ese volumen de negocio directo en el país.

El objeto social de esta sociedad -que depende de la luxemburguesa Amazon Core Sarl- es la gestión del negocio vinculado al streaming de vídeo y audio. Ambos productos están incluidos en la suscripción de Amazon Prime también para mejorar los envíos. Y esa es cobrada por la matriz luxemburguesa Amazon EU Sarl, aunque realmente el "vendedor" de Prime Vídeo y Prime Music es esta filial, como queda claro en las condiciones del servicio. Por tanto, lo que haría la sociedad española es refacturar ese producto al grupo. Pero además distribuye de manera directa Music, tanto en su web como a través de alianzas con operadoras de telecomunicaciones y otros grupos.

Esos servicios de otras empresas del grupo a través de los diferentes contratos firmados suponen casi 155 millones de gastos en el ejercicio. Esto junto con los costes de estructura y la plantilla hace que el beneficio contable antes de impuestos sea de apenas 1,6 millones de euros. En función a esa base imponible, el desembolso por Impuesto de Sociedades sería de unos 759.000 euros, lo que llevaría a un beneficio neto de algo menos de un millón.

¿Esos 759.000 euros es lo que pagó por el impuesto que grava los beneficios? En la memoria, como suele suceder en este tipo de multinacionales, se incluyen una serie de ajustes temporales y permanentes de la base imponible, que rozó los 11 millones. La consecuencia: el abono al Fisco español era de 2,7 millones. Los aumentos por ajustes permanentes se deben a gastos no deducibles fiscalmente correspondientes al plan de incentivos de la plantilla. En las temporales se incluyen los efectos de provisiones que tampoco son deducibles.

¿Tasa RTVE?

En la memoria anual no incluye ninguna otra 'tasa' abonada. Sí lo hace, por ejemplo, en la división publicitaria, donde desglosa lo abonado por lo que se conoce como 'Tasa Google' -que grava los ingresos vinculados a anuncios en internet-. En este caso Prime Video es uno de los grandes actores -junto con Netflix, HBO y otros- que deben abonar la llamada 'tasa RTVE' desde la entrada en vigor en 2023 tras la reforma de la ley audiovisual. No se precisa la cantidad desembolsada. En el caso de Netflix, la compañía admitió que Hacienda había abierto una inspección para profundizar en el pago de esta figura impositiva.

La filial de Amazon para streaming adquirió una serie de activos y pasivos a sociedades del grupo para poder prestar esos servicios durante el ejercicio 2023. Para reforzar el capital, el socio único -Amazon Core Sarl- inyectó unos 8 millones de euros como aportaciones de socios. La plantilla con la que contaba a cierre del ejercicio 2023 era de 75 personas, que en su mayoría eran mujeres.

Amazon Online Spain es una de las nueve sociedades -incluidas las dos sucursales y la firma de la plataforma de streaming Twitch- con las que el gigante opera en España. No consolida formalmente en ninguna de ellas, pero desde la compañía se lleva a cabo desde hace años un balance general sobre las grandes cifras. El ejercicio 2023 se cerró con una subida del 11% de las ventas brutas hasta los 7.100 millones de euros. No se precisa el Impuesto de Sociedades global abonado. Esta figura, que grava ganancias y no ingresos, se incluye dentro del capítulo de tributos directos junto a la Seguridad Social y el IRPF de la plantilla -ambos se llevan el grueso-. Estos directos representaron apenas el 5% de la facturación.