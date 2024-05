Las aerolíneas responden a la multa de Consumo: "Va en contra de la normativa europea"

Respuesta inmediata de las aerolíneas a la que sería la mayor multa impuesta hasta la fecha por Consumo (150 millones de euros) a cuatro compañías aéreas -Ryanair, Vueling, easyJet y Volotea- por cobrar el equipaje de cabina y por obligar a imprimir el billete, adelantada por la Cadena Ser. La patronal que representa a un 85% del cielo español, ALA, ha emitido un comunicado en el que expresa su rechazo frontal a la pretensión del Ejecutivo de "prohibir el cobro de la maleta de cabina que realizan algunas compañías aéreas y de multar con cuantías desproporcionadas esta práctica".

A juicio de la asociación, los consumidores se verán perjudicados con la decisión de "suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten". La patronal que preside el también director general de easyJet en España, Javier Gándara, señala que el impacto se trasladará a los 50 millones de pasajeros que sólo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento: "No podrían beneficiarse de pagar sólo por los servicios indispensables, obligándoles a contratar servicios que no utilizan", cuestiona. No obstante, ALA señala que el proceso por el que Consumo abrió expediente sancionadores a varias compañías sigue abierto y cabe recurso de alzada.

Asimismo, ALA argumenta que esta sanción iría en contra de la normativa europea dado a que "choca frontalmente con la iniciativa reciente de la Comisión Europea", que aboga por que las compañías aéreas fijen unas franquicias comunes o estándares de equipaje de mano. La patronal explica que las aerolíneas colaboran con esta normativa en la que "se especifica claramente que las tarifas con diferentes servicios adicionales desarrolladas los últimos años han implicado ventajas y más oferta para los pasajeros".

Advierte del impacto turístico

Las aerolíneas temen que la decisión de la cartera que dirige Pablo Bustinduy impacte directamente contra la competitividad de España respecto al resto de estados de la UE como destino turístico. "Corremos el riesgo de que una parte de esos 50 millones de pasajeros dejen de beneficiarse de pagar sólo por los servicios indispensables y opten por otros destinos, con el consiguiente impacto en el PIB, el empleo y la conectividad aérea de nuestro país", añade Gándara.