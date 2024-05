Así pasó Will Smith de estar en la ruina a ser millonario: todas sus propiedades y negocios

Uno de los invitados más ilustres de El Hormiguero regresa dos años después al programa de Pablo Motos. Se trata de Will Smith, quien ha visitado a las hormigas para promocionar su nueva película, Bad Boys, Ride or die (Dos policías rebeldes, conducir o morir). Se trata de la cuarta entrega de la saga que llegará a los cines en España el próximo 4 de junio.

Durante las últimas décadas, Will Smith se ha convertido en una de las figuras más poderosas de la industria. Pero hubo un momento en el que estuvo arruinado. Hijo de un ingeniero de refrigeradores y una administradora escolar, ganó unos 10 millones de dólares con la música, con sus dos primeros discos, Rock the House y He’s the DJ, I’m the Rapper. Aún tenía 18 años. Después sacó otros tres más.

Sin embargo, tuvo problemas con el fisco por impuestos no pagados y afirmó no tener dinero mientras protagonizaba El Príncipe de Bel-Air, en la década de los 90. La hacienda estadounidense "se quedaba con el 70% de mi sueldo y, después del tercer año, me quedé en ceros. Es terrible tener ese tipo de éxito y tener que estar en la ruina", afirmó en una entrevista.

De sus trabajos mejor pagados al incidente con Chris Rock en los Oscar

Por suerte para él, pudo dejar atrás esa mala época, ya que su carrera profesional ha sido duradera y muy exitosa. Sin embargo, en los últimos años no está teniendo tantas participaciones en películas. Tampoco le ha ayudado el incidente que protagonizó con Chris Rock en los Premios Oscar 2022. Este bromeó con la cabeza sin pelo de su exmujer y Smith le agredió.

La Academia le censuró sin poder asistir presencial, ni telemáticamente a cualquier evento de la organización durante siete años. También las productoras le apartaron de algunos proyectos en los que estaba involucrado (Netflix, Bright 2) y otras dejaron de trabajar con él. De hecho, Bad Boys, Ride or die es el único gran proyecto que tiene actualmente entre manos.

Uno de sus últimos éxitos fue su papel en King Richard, la película en la que interpretaba al padre de las hermanas Williams y que le sirvió para ganar el Oscar al mejor actor en 2022. Entonces, se embolsó casi 37 millones de dólares, lo que le situó en el top 3 de los artistas mejor pagados en ese año, según FORBES (a la altura de Denzel Washington, y solo por detrás de Daniel Craig y Dwayne Johnson). Según informó The Hollywood Reporter, dedicó parte del dinero para pagar bonos a sus compañeros de reparto.

En 2017, cobró unos 20 millones de dólares por su trabajo en Bright, producida por Netflix. Soy Leyenda le reportó 25 millones, Yo Robot, otros 28, y Bad Boys unos 20, todas ellas en la década de los 2000.

Pero su trabajo mejor pagado fue Men in black 3. A Will Smith se le estiman unas ganancias cercanas a los 100 millones de dólares. Se embolsó unos 20 millones por su papel como actor y otros 80 al firmar un acuerdo para recibir el 10% de los ingresos en taquilla. Uno de los papeles mejor pagados de la historia del cine.

¿Cuánto dinero tiene Will Smith? La fortuna que ha amasado

El actor estadounidense tiene una fortuna estimada de unos 350 millones de dólares entre las inversiones, una decena de propiedades y varias empresas. No solo depende de sus trabajos en la industria del cine, porque en las últimas décadas ha sabido emprender en varios negocios.

En el mes de abril, acudió al programa de Speedy Morman, que le hizo una de sus preguntas favoritas: "¿Cuál es tu patrimonio neto?", un formato similar al de David Broncano en La Resistencia.

Y Will Smith dejó una sincera reflexión sobre el dinero y el punto de su vida en el que se encuentra: "Ni siquiera lo sé. No hablo de esas cosas". Dejó claro que ha seguido una estrategia muy clara a lo largo de su carrera y le ha salido bien. "Estoy en una fase de reestructuración personal. La primera mitad de mi vida fue acumular, acumular, acumular; y la segunda mitad de mi vida será dar, dar y dar".

Camino de cumplir 56 años, afirma estar en una etapa en la que ya no valora tanto lo material: "Te das cuenta de que nada de eso (dinero y lujos) puede hacerte feliz. Una vez hayas comprado todo lo que deseas y literalmente no haya nada más en el mundo que quieras comprar" y "no hay nada que lo material pueda satisfacerte", aseguraba.

Las redes sociales: el negocio con el que Will Smith gana millones de dólares cada año

Desde 2017, Will Smith incursionó en sector de las redes sociales y se convirtió en influencer casi sin quererlo. Acumula 67 millones de seguidores en Instagram. Pero monetiza aún más dinero gracias a los más de 74 millones de personas que siguen sus publicaciones en TikTok.

Además, durante la pandemia emitió su vida en la serie Will from Home a través de Snapchat. Y también tiene canal de Youtube. FORBES le aupó al número 69 de los que más dinero ganaron en 2020, en gran medida, gracias a las ganancias que recibió de estas plataformas.

En sus redes sociales comparte avances de sus películas y muestra vídeos sobre sus viajes personales o con otras celebridades. Por ejemplo, hace unas semanas visitó a Leo Messi y David Beckham en un partido del Inter de Miami.

Las propiedades que acumuló junto a su expareja y el negocio audiovisual que comparten

La relación entre Will Smith se rompió en octubre de 2023, o al menos fue cuando se conoció, porque Jada Pinkett reconoció que engañaron a todos durante siete años, cuando solo eran "compañeros de vida".

Durante los 20 años que duró la relación entre ambos, adquirieron alrededor de 10 propiedades solo en Estados Unidos por valor de unos 100 millones de dólares. Varias de ellas en California, donde vive el actor (Los Ángeles). Y también en Hawái.

Ambos crearon en 2019 una joint venture, Westbrook Inc. Se trata de una plataforma de contenido. Está formada por empresas dedicadas a diferentes ramas del entretenimiento: Westbrook Studios, Westbrook Media, Red Table Talk Enterprises, Good Goods y Overbrook Entertainment.

Tras la separación, Will Smith vive una fase complicada. "Puede dar miedo: cuando te das cuenta de que sin relación, sin dinero, sin hijos, literalmente no hay nada que pueda hacerte feliz. Tienes que ser feliz en el corazón y en la cabeza sin nada de eso", aseguraba en la citada entrevista a Speedy Morman.

Más empresas en las que participa Will Smith

El actor ha diversificado su dinero en diferentes negocios. Uno de los que más relevancia tuvo fue junto al futbolista japonés Keisuke Honda. Fundaron Dreamers VC, un fondo de capital riesgo que conecta a los inversores del país asiático con empresas estadounidenses de tecnologías emergentes.

En 2021, Smith invirtió en Landis Group, una startup del sector inmobiliario que otorga créditos a inquilinos que buscan comprar una casa pero no pueden ahorrar por hacer frente al alquiler. Esta empresa les ayuda a mejorar su situación crediticia para adquirir la vivienda.

Pero también tiene negocios ligados al mundo del entretenimiento. Es propietario, junto a su hermano Harry, de Treyball Development Inc. Además, estuvo en negociaciones con la NBC para llevar El Hormiguero a Estados Unidos en 2021, pero no pudo cerrar el acuerdo.