Trucos de expertos financieros para hacer crecer tus ahorros

Buscamos formas de mejorar nuestro bienestar financiero y no conseguimos evitar la sensación incómoda que nos invade al hablar sobre presupuestos, deudas o nuestra planificación financiera. La respuesta es más sencilla de lo que pensamos. En vez de centrarnos en cada ámbito relacionado con nuestros gastos, debemos enfocarnos en crear un presupuesto fuerte, según explicó Tiffany Aliche, 'The Budgenista', la educadora financiera autora de 'Get Good with Money' en una entrevista en CNBC. Pero, ¿cómo logramos hacerlo?

Nuestro presupuesto juega un papel fundamental en nuestras finanzas porque es la base de nuestro dinero y nos enseña en detalle a qué le estamos dedicando nuestro sueldo. Pero, además de esto, nos muestra qué parte de él podemos delegar hacia otros gastos y analizando lo que compramos normalmente, podemos decidir de qué podemos prescindir para poder comenzar a construir fondos financieros a futuro como un fondo de jubilación. Esto es más sencillo de lo que suena y para ello te explicaremos 3 pasos a seguir.

Primer paso: haz una lista de gastos

Primero debes dedicarte a elaborar una lista de gastos. Divide en una lista tus gastos fijos de los que no puedes prescindir de ninguna forma y que son indispensables como puede ser el seguro de coche, el alquiler o hipoteca, etc. En otra lista debes apuntar tus gastos variables que, como su propio nombre indica, pueden cambiar dependiendo del mes. Estos son el presupuesto que sueles destinar a la lista de la compra, gastos de ocio, suscripciones a plataformas streaming...

Segundo paso: evalúa tus facturas de crédito y débito

Una vez que tengas la lista en mano, debes pasar al siguiente paso elaborado por Aliche. Ahora debes encargarte de mirar tus facturas. Esto puede ser incómodo, pero es necesario, ya que debes evaluar y comparar tus gastos estimados con los que realmente acabas desembolsando. Debes sentarte a evaluar tus gastos de débito o crédito y hacer la suma de los gastos del mes. ¿Realmente puedes permitirte estos gastos?

¿Cómo crear unas buenas finanzas?

Analiza conscientemente lo que gastas y lo que ganas. Si la respuesta a la pregunta anterior es que no, debes pasar a enfocarte en crear soluciones para crear unas buenas finanzas. Una vez que gastes consecuentemente eal porcentaje de ganancias que obtienes, eliminarás la posibilidad de endeudarte. Otro de los consejos de Aliche es que no debes obligarte a hacer esto solo. Si lo necesitas, una gran alternativa es contar con un asesor financiero que te ayude a manejar tus gastos y te indique cómo orientar tu economía personal.

Formas de ahorrar y reducir gastos

Sin embargo, si buscas una fórmula para mejorar tus ahorros y planificar tus gastos sin estrés, una fórmula que puede funcionarte es la de 80/20 de Mike Winters. Este truco se basa en invertir el 20% de nuestra nómina y redireccionarlo así a un fondo de ahorros, lo que nos permitirá crear un fondo de emergencia que podrá sernos muy útil en el futuro. Del mismo modo, así podremos dedicarnos a crear un plan de jubilación progresivamente. El 80% restante de nuestra nómina lo destinaremos a gastos corrientes como los mensuales.

A su vez, los hermanos Diego y Richard Gracia, autores de 'El Método Rico', también han explicado tres gastos que debemos reducir. Estos son el pago de una vivienda, alimentación y el transporte. Pero, ¿cómo logramos reducirlos? La idea principal es que debemos dividirlos en las categorías de: necesarios, del día a día, caprichos y desarrollo personal. Los primeros deben constituir el 50% mientras que los demás tan solo un 20% y debemos tratar de reducirlos (aunque no eliminarlos) para poder disminuir nuestros gastos y lograr crear un colchón financiero.