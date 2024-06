El sencillo truco que mejora la productividad: empieza a buscar papel y boli

Mejorar la productividad es una tarea pendiente para muchos trabajadores y estudiantes. Procrastinar se ha convertido en deporte nacional y cada vez son más las personas que acaban el día con la lista de tareas llena. Eso agota y es la causa por la que cada vez busquemos más trucos para mejorar. Y hasta esa tarea se convierte en un problema para desempeñar nuestra labor. Para todos los que se sienten identificados los expertos recomiendan dejar de buscar y mirar el método 'To do lists': el truco más simple pero fundamental que estás evitando.

¿Por qué no logramos ser productivos?

A día de hoy las distracciones son numerosas. Un ejemplo, la cantidad de notificaciones que llegan al móvil a lo largo de un día. ¿Cómo podemos concentrarnos? De acuerdo con The Atlantic una de las razones por las que seguimos sin ser productivos por más métodos que intentamos radica en que seguimos planificaciones hechas por gente que no suele tener problemas con el orden y pueden seguir una planificación fácilmente. Esto indica que probablemente debamos dejar de buscar una clave mágica y en vez de eso, basarnos en nuestra rutina real y centrarnos en lo simple: coger papel, boli y escribir una lista de tareas que debemos seguir.

¿Por qué son tan efectivas las 'to do lists'?

El éxito de las listas de tareas se esconde tras el mero hecho de que al escribir lo que tenemos pendiente, reducimos la cantidad de elementos que están flotando en nuestra mente de manera constante y que son, precisamente, los que generan problemas a la hora de concentramos en una sola tarea. Además, lo mejor de esto es que no es necesario ningún tipo de material sofisticado, cualquier tipo de papel sirve, la idea es que lo tengamos a la mano y que sea de fácil acceso.

Otra ventaja significativa que supone la implementación de esta técnica es que nos ayuda a relativizar. Si estamos escribiendo nuestra lista y hay alguna tarea por las que nos hemos estado preocupando innecesariamente y que resulta poco importante o incluso inútil, nos daremos cuenta al instante. Al ver escrito lo que realmente tenemos que hacer, lo simplificamos y es mucho más efectivo a la hora de organizar. En esta misma línea, al haber separado las tareas las veremos de forma más objetiva por lo que podremos evitar más caer en la procrastinación.

Las listas mejor en papel

Suena demasiado fácil y tal vez estés dudando de su efectividad, pero, ¿hace cuánto no escribes una lista en papel? si las hacemos en el móvil, por más que creamos que es "lo mismo", no lo es. La lista desaparece cuando se bloquea la pantalla y termina siendo contraproducente ya que, cuando después de mucho esfuerzo, logramos concentrarnos y aislarnos de las distracciones, llega un momento en el que queremos revisar alguna de nuestras tareas e inevitablemente tenemos que coger el móvil para consultarla. Tal vez la primera vez que la consultes no caigas en la tentación de entrar en el bucle de las redes, pero con casi total seguridad, alguna de estas veces acabarás revisándolo.

Estimula la memoria

Escribir una lista es una de las maneras más efectivas de estimular la memoria para recordar qué era lo que realmente necesitábamos hacer con tanta urgencia, pero también nos sirve para relativizar, ver qué es realmente importante y qué podemos delegar, además de organizarnos de manera visual.