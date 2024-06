EL truco de productividad "definitivo" que cambiará tu día a día, según el escritor de 'Hábitos Atómicos'

No queda ninguna duda de que debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en adaptarnos a la era digital. Esto incluye la productividad, en la que debemos afrontar más tareas en menos tiempo para lograr competir con los constantes estímulos nos rodean. Nos resulta más difícil centrarnos en tareas concretas o seguir la planificación que teníamos estipulada. Pero, ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos ser más productivos sin sucumbir a los estímulos constantes? te traemos el truco de productividad "definitivo" de James Clear, el autor de Hábitos Atómicos.

Decir que no: por qué es tan importante

"El truco de productividad definitivo es decir no" así comienza el autor estadounidense la entrada en su blog. Suena sencillo, pero: ¿A cuántos planes dices que sí aunque no quieras hacerlo? Si nos paramos a pensar, solemos caer en el bucle del estímulo, en vez de sopesar qué opción realmente nos beneficiará más a largo plazo. Según refuerza el mismo Clear, no hay ninguna reunión que vaya más rápido que no tener la reunión en primer lugar. El principio de su truco definitivo es ese, que nos paremos a analizar cuántas reuniones realmente necesitamos y a cuántas decimos que sí solo por compromiso a pesar de que no nos vayan a traer ningún beneficio personal ni profesional.

El verdadero truco es que no recordamos que perdemos más esfuerzo haciendo cosas que no importan que el que perdemos haciendo cosas de manera poco eficiente. Pensando en esta idea de Clear, aunque seamos los menos eficientes o productivos del mundo, esto será irrelevante si no perdemos el tiempo haciendo cosas poco importantes o, lo que es lo mismo, que no nos aportan.

¿Por qué nos cuesta tanto ser productivos?

Según explica Clear, el principal problema que enfrentamos a la hora de decir no, es que vemos las palabras "sí" y "no" como opuestos cuando en realidad son diferentes magnitudes de compromiso. Cuando decimos que no, estamos negándonos a una experiencia concreta, mientras que cuando decimos que sí, estamos diciendo que no a todas las demás opciones. Muy probablemente no lo hayas pensado de esta forma en el pasado, pero este enfoque será lo que realmente hará la diferencia pues empezarás a pensar que no estás accediendo a una cosa sino cerrándote a muchas más oportunidades y es ahí cuando deberás evaluar si realmente te beneficia más que perjudica. "No" es una decisión y "Sí" es un compromiso.

James Clear y Steve Jobs: sus posiciones sobre el "no"

Del mismo modo, es obvio que no todos tenemos el lujo de poder decir que no siempre que queramos, pero el hecho de negarnos a ciertas cosas es una oportunidad de convertirnos en exitosos. Es una herramienta que debe aprenderse a usar pues protege nuestro activo más importante, el tiempo. Clear usa un ejemplo del creador de Apple, Steve Jobs, que decía que la gente cree que enfocarse es decir que sí a una cosa mientras que significa lo contrario, enfocarse supone decir que no a todo lo demás.

A medida que vayamos implementando esta técnica, iremos mejorando y cada vez más nos será más sencillo decir que no y podremos hacerlo con mayor precisión progresivamente. Nuestro principio tiene que ser que si aprendemos a decir que no a distracciones, finalmente aprenderemos a decir que sí a las oportunidades.