El sencillo truco de Harvard para ser más productivo que puedes hacer en 2 minutos

La productividad parece ser el centro de todo. Nos venden trucos, libros y mil formas que aseguran poder aumentar nuestro rendimiento en el menor tiempo posible. Sin embargo, un factor fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar estas mejoras es nuestro bienestar. Además de hacer más en menos tiempo, debemos optar por priorizar, relativizar y eliminar distracciones para reducir la carga mental y poder garantizar que nuestro rendimiento no le pasará facturas a nuestra salud. Pero, ¿cómo podemos lograr esto? la revista de Harvard, el Harvard Business Review, parece tener la respuesta.

El experto en resiliencia, fracaso, felicidad, confianza y gratitud, Neil Pasricha recomienda un truco que en tan solo 2 minutos puede facilitar nuestro día a día y es mucho más simple de lo que pensamos.

Probablemente nos pasamos gran parte del día divagando sobre qué tenemos que hacer después. Aunque puede parecer que estamos elaborando planes o trazando metas, lo único que hacemos al dedicarle tanto tiempo a este tipo de pensamientos es aumentar nuestra carga mental.

Esto a su vez causa que nos cansemos y nos estresemos con mayor facilidad porque no estamos trabajando en una cosa a la vez, sino que nos dedicamos a varias que realmente no son necesarias e importantes.

El gran problema de la divagación mental

Este tipo de pensamiento constante de divagar no es útil porque no suele llevar a ninguna conclusión clara. Al no estar enfocándonos únicamente en hacer la planificación de nuestro día, este hilo incesante de pensamiento no permite ni que nos centremos en ello ni en la tarea que estamos llevando a cabo en el momento. La pregunta del millón es: ¿cómo podemos combatirlo?

"Me enfocaré en..." y "Voy a hacer..."

De acuerdo con lo que propone Pasricha, quien en el pasado se identificaba a sí mismo como 'workaholic' o adicto al trabajo y encontró este truco que le ayudó, lo que debemos hacer es escribir en unas tarjetas al inicio del día "me enfocaré en..." y apuntar ahí la lista de tareas que sean imprescindibles. Con este método logramos reducir nuestra carga de tareas, puesto que las 'to do lists' son muy efectivas, pero para que funcionen tienen que ser listas relativamente cortas. Si comenzamos a añadir todo lo que podríamos o deberíamos hacer en vez de limitarnos a apuntar solo lo que vamos a hacer, la lista sería interminable.

Así, nuestra clave son los "me enfocaré en" que escribamos. Así, las tareas parecen mucho más sencillas y sentimos que se reduce nuestra carga de trabajo aunque siga siendo la misma, la única diferencia es que ahora no añadimos como obligación tareas que son opcionales. Al ver "hacer ejercicio" es muy fácil que nos abrumemos, pero si descomponemos la tarea en "caminar 10 minutos" nos da la sensación de que nos quitará menos tiempo. Este mismo ejemplo lo podemos replicar con más aspectos y podremos ser más efectivos.

Como aumentar tu bienestar

Del mismo modo, Pasricha, al ver que este truco le funcionaba tan bien, decidió indagar más en la investigación para seguir mejorando su día. Ahí descubrió que por más que estaba realizando mejor sus tareas, no se sentía realizado ni contento.

Según lo que logró averiguar, esto se debe a que nuestro entorno nos bombardea constantemente con noticias que llaman nuestra atención pero a la vez nos dejan con un sabor amargo. La mejor forma que encontró para contrarrestar esto fue añadir una lista adicional a sus tarjetas en la que deberemos indicar razones por las que estamos agradecidos, lo que es un hecho probado que aumenta nuestra felicidad. Además, otra lista que añadió poco después fue la de cosas que dejar ir, lo que nos hace intentar olvidarlas y poder centrarnos mejor en nuestro trabajo.